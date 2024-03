7 frases de Demichelis luego de la victoria de River ante Gimnasia: de su mensaje a la gente que lo aplaudió a su respuesta para el Bayern Múnich

River Plate escaló a lo más alto de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional tras derrotar 3-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental. Martín Demichelis volvió a recibir aplausos cuando lo mostraron en la pantalla gigante y revirtió la tendencia de silbidos que sufrió cuando recibió a Independiente Rivadavia de Mendoza. Contento por el título frente a Estudiantes y con tres puntos en el bolsillo para defender el invicto, el entrenador dejó sus sensaciones en la conferencia de prensa.

Para arrancar, realizó una reflexión sobre cómo afrontar la semana con un nuevo trofeo para la vitrina tan cerca. “Normalmente después de un gran triunfo como fue el otro día en la final de la Supercopa, inconscientemente se suele bajar y eso no nos podíamos permitir. La verdad es que estamos todos muy contentos porque creo que hicimos un partido completo. Injustamente estuvimos en desventaja porque habíamos arrancado muy bien. Afrontamos el partido de hoy a pesar de haber festejado el otro día y nos lo merecíamos. Ojalá haya sido el partido del despegue, creo que cerramos una semana completa y redonda”, inició Micho.

Respecto a los silbidos de la gente hace una semana, el técnico fue honesto con su pensamiento: “Te soy sincero, se entiende la exigencia del hincha y esta institución no debe parar de crecer. Deseamos que River no pare de crecer, entendemos la exigencia del hincha que quiere ganar, gustar y golear. No siempre se puede y nos faltaba ese partido de jerarquía para tomar fuerza. Hoy mantuvimos el invicto, metió Claudio Echeverri su primer gol y se desahogó, terminamos enteros. Agradezco el apoyo de la gente que llena el Monumental y necesitamos de la sinergia de todos. Yo voy a poner lo mejor de mí”.

Las ganas del público de ver un equipo que juegue bien pone la vara bien alta y Demichelis es consciente de eso. “Creo que dos veces han coreado mi nombre y fueron las dos veces que salimos campeones. Es justamente eso. River te exige salir campeón para que te aplaudan. Que la gente tenga paciencia y calma. Los chicos se matan para hacer las cosas bien, lo que pasa conmigo es secundario”, argumentó al respecto.

El eufórico grito de Martín Demichelis en una nueva victoria de River Plate en condición de local (Fotobaires)

El golazo del Diablito en la primera parte recibió elogios por parte de Micho. “Seguramente fue la familia la que más lo ayudó. Cuando estuvo en los viajes y las concentraciones siempre buscamos que Claudio fuera feliz y eso es con la pelota. Me alegro mucho por él que haya podido convertir, se terminó besando la camiseta. Hay que venir con 8 años a jugar a River e invirtió muchísimo esfuerzo para llegar hasta acá. Ojalá nos ayude para tener un gran 2024″, admitió sobre la gran promesa, que ya fue vendida al Manchester City.

Sobre el sorteo del máximo certamen continental que se celebrará este lunes, el entrenador admitió que no estará presente en Paraguay. “Creo que los chicos merecen los dos días de descanso y a diferencia del año pasado, no voy a viajar. Se vienen semanas muy cargadas con los partidos contra Huracán e Instituto además de los de la Copa Libertadores”, comentó. Y añadió al ser consultado sobre qué rivales le gustaría que le toquen: “No me puedo permitir elegir, somos River. Aunque elija, tampoco me van a tocar esos. Que venga lo que venga y lo importante es seguir creciendo. El año pasado sumamos experiencia junto al plantel y estoy confiado de que lo podemos hacer mucho mejor”.

Para cerrar, le mandó una respuesta definitiva al Bayern Múnich sobre su disponibilidad. “Agradezco las palabras de Claudio Pizarro, que me conoce mucho. Siempre que haya un cambio de entrenador es probable que porque haya trabajado ahí, jugué ocho años y entrené cuatro, pueda a ser uno de los que integre una lista. Pero la gente de la institución me conoce tanto que serían incapaz de llamarme mientras yo soy entrenador de River porque saben el amor que tengo por el club. No me van a llamar y tampoco quisiera que me llamen”, respondió convencido.

Con la mente en seguir agrandando la vitrina del club, Demichelis concluyó la conferencia con una frase sobre su meta: “Mi único objetivo como entrenador de River es seguir ganando títulos, así que me gustaría volver a ser campeón independientemente de cuál sea el título”.