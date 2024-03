Un ex boxeador agredió brutalmente a un árbitro en Río Negro: el hombre quedó inconsciente

El momento de la agresión

Un árbitro fue brutalmente agredido por un entrenador y ex boxeador durante un festival de boxeo en Río Negro. Del golpe, el hombre perdió el conocimiento y cayó desplomado al suelo.

Todo sucedió durante la noche del viernes en las instalaciones del Club Cinco Saltos, en donde se llevaba a cabo una velada de boxeo. Sin embargo, todo cambió de un momento a otro.

Sobre el final del programa, sonó la campaña que dio inicio al enfrentamiento entre Rocío Galindo y Rocío Martí. En ese momento, la víctima, identificada como Carlos Luengo, se acercó al sector de Galindo, en donde estaba con su entrenador y antiguo boxeador, Bruno “La Bestia” Godoy.

Luengo comenzó a contar cuando la pelea aún no había iniciado, lo que desató la furia de Godoy. De esta manera, mantuvieron un intercambio de palabras y, en cuestión de segundos, el ex campeón argentino y sudamericano le asestó un durísimo golpe de puño que provocó que el árbitro cayera desplomado en el ring, de acuerdo con la información del medio local Diario de Río Negro.

Como consecuencia de la agresión, el hombre debió ser trasladado a un centro médico donde quedó internado en observación para seguir de cerca su evolución.

Sobre el ataque, en un diálogo con TN, Luengo narró: “Yo me encontraba designado para dirigir el evento en Cinco Saltos. En la octava pelea, de 10, tengo dos pupilas, dos boxeadoras que se iban a enfrentar. Me aproximo al rincón rojo donde está el señor Godoy y le pongo de manifiesto que él no puede estar dentro del cuadrilátero por una cuestión de género, tiene que haber una femenina, me empezó a insultar y le digo que se calme”.

Su relato continuó y sostuvo que él alegó que son cuestiones de reglamento, por lo que planteó que cualquier femenina podría estar atendiendo a la joven, mientras él seguía la pelea desde afuera.

Carlos Luengo fue llamado para dirigir ocho peleas

“Por una cuestión de que el entrenador masculino no puede tocar a la boxeadora en caso de que se le corra el protector mamario. Entonces, directamente tiene que haber una femenina”, sumó a sus argumentos.

En ese sentido, Luengo recordó que Godoy “se retira de mala manera, pero sigue estando del lado del ring, fuera de las cuerdas, por lo que doy inicio al primer round”. “El reglamento establece que cuando una persona está parado fuera de las cuerdas arriba del ring o parado en la escalera uno tiene que colocar una cuenta de protección y, en el caso de no hacer caso, se descalifica al boxeador por abandono”, explicó.

En este contexto, el árbitro mencionó que hizo todo lo administrativo y notificó a la fiscal de cómo procedería. “Después veo que él invade, se mete dentro del ring y siento el impacto en mi rostro, en mi parietal derecho, por lo que caigo inconsciente a la lona y recuperé el conocimiento más tarde, había un tumulto dentro del ring, no entendía nada”, señaló sobre el brutal golpe que recibió.

Al ser consultado por su estado de salud tras la agresión, Luengo afirmó que está “con medicación”. Según su relato, fue ingresado al hospital cerca de las 02 de la mañana y fue dado de alta a las 09 de este sábado. “Me hicieron todos los exámenes de rigor, tomografía, rayos X no hay nada, pero igual estamos haciendo reposo y tomando la medicación correspondiente”, sostuvo.

Respecto a Godoy, la víctima indicó que es oriundo de la provincia de Neuquén y que “llevó varios boxeadores a disputar las peleas a la ciudad de Cinco Saltos”. “No hay nada de qué sorprendernos porque él tiene este tipo de actitudes siempre en los festivales. Es un persona violenta”, señaló.

Una vez que fue dado de alta, Luengo presentó la denuncia en la Comisaría de Cinco Saltos, así como también elevó todo lo sucedido al Tribunal de Disciplina de la Federación Argentina de Boxeo.