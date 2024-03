Los hinchas de Boca Juniors calificaron el ciclo de Diego Martínez: qué le cuestionan al entrenador

La opinión de los hinchas de Boca sobre Diego Martínez

Diego Martínez arribó a Boca Juniors con varios objetivos en la mira: la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, ser protagonista en la Copa Argentina, dar la talla en el Superclásico contra River y pisar las instancias finales de la Sudamericana. Transcurridos diez partidos oficiales, los hinchas xeneizes se animaron a realizar un balance de la tarea del cuerpo técnico que está en camino en el torneo local, en el que empató en el Monumental, y se aproxima para debutar en copa nacional e internacional.

Si se toma como referencia los calificativos que van desde muy bueno hasta malo, la mayoría de los simpatizantes consultados se inclinaron por el término “regular” o “bueno”. Hubo varios que se centraron en que todavía no se plasmó cuál es la idea que Martínez pretende imponer en cada encuentro. “Tiene que saber qué quiere como entrenador para el equipo, no hay una línea de juego”, mencionó uno de los entrevistados, mientras que otro cuestionó la inclusión del doble 9.

“Tiene que encontrar un 11, una forma de jugar y darle confianza a ciertos jugadores. Tiene que dejar de cambiar a lo Demichelis”, fue el mensaje que dio otro Bostero, un tanto impaciente por las constantes modificaciones que propone el Gigoló en cada cotejo.

Los más benévolos confiaron en que llevará al equipo por buen camino: “Para mí hay que darle tiempo. Pasa que el Boca te pide mucho del día a día. Y la gente necesita resultados. Yo lo veo buen técnico”. Otro, al unísono, expresó: “Si le damos tiempo, está encontrando el equipo. Me gusta, a mí particularmente me gusta”.

Los hinchas de Boca calificaron el trabajo de Diego Martínez "entre regular y bueno"

Los más críticos se animaron a expresar su disgusto por la reciente designación y pidieron un reemplazante de más experiencia. “Boca no es para cualquiera. Realmente no sé decirte porque no hay técnico en el país que me llene. Un Bianchi, un Lorenzo... Imaginate a lo que estamos acostumbrados”, se sinceró el fanático que más cuestionó el inicio de Martínez.

En lo que va de la Copa de la Liga, Boca ganó 4 partidos (Tigre, Central Córdoba, Belgrano y Racing), empató 4 (Platense, Sarmiento, Defensa y Justicia y River) y perdió 2 (Lanús y Unión, ambos de visitante). Hasta el momento, los 16 puntos cosechados no le sirven para ingresar al cuadro de cuartos de final del certamen, aunque se ubica a solamente una unidad de Newell’s.

¿Qué partidos le quedan a Boca para ir en busca del pase a cuartos? El domingo visitará a Estudiantes en La Plata (desde las 21), luego recibirá a San Lorenzo, visitará a Newell’s en Rosario y definirá en la Bombonera contra Godoy Cruz (estos tres compromisos, con día y horario todavía por confirmar).

Hay que remarcar que el sábado 23 de marzo afrontará el debut por Copa Argentina ante Central Norte de Salta, mientras que este lunes se sorteará la fase de grupos de la Sudamericana, fase que comenzará a principios de abril.