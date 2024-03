El fuerte respaldo de Jorge Brito a Martín Demichelis tras ganar la Supercopa Argentina

El presidente Jorge Brito respaldó a Martín Demichelis (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

River Plate volvió a agigantar sus vitrinas con la obtención de la Supercopa Argentina tras vencer por 2 a 1 en la final a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Esta victoria marcó el tercer título de Demichelis como entrenador del conjunto millonario, lo que le permitió apaciguar algunas críticas y recibir el importante respaldo del presidente Jorge Brito durante una entrevista con Fútbol 910, programa que se emite por Radio La Red.

“Quiero que Demichelis me acompañe hasta el final de mi mandato. Absolutamente. Estoy convencido de que así va a ser. River es un club de excelencia”, destacó sin rodeos el mandatario, destacando la ambición y la constante búsqueda de excelencia que caracteriza al club.

El dirigente elogió la gestión que está llevando adelante el ex Bayern Munich, en particular por su comunicación abierta y su inclinación hacia la mejora continua, tanto en el aspecto personal como en el profesional. “Demichelis es muy de hablar, de expresar lo que siente, es exigente. Muchas veces lo felicito y me dice las cosas que hay que mejorar”, esbozó. Además, adelantó la posibilidad de reforzar el equipo durante el próximo mercado de pases, dependiendo de las oportunidades que surjan para incorporar jugadores de categoría. En esa instancia de la temporada el Millonario podría estar clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, la gran obsesión de la institución.

La victoria en la Supercopa Argentina es vista como un impulso significativo para el plantel y el cuerpo técnico, con expectativas de que sea un catalizador para futuros éxitos. “Este partido que hemos ganado ayer va a ayudar mucho para ganar confianza en el plantel y cuerpo técnico que tenemos”, aseguró. “La final con Estudiantes tiene algo parecido a la Copa ganada ante Boca en Mendoza, con Marcelo Gallardo. Creo que el momento tenía algo similar. En aquella vez el equipo generaba dudas y fue un punto de inflexión. Este partido que ganamos ayer va a valer mucho para ganar confianza”, añadió el presidente.

En lo que respecta a la actuación individual de los jugadores, Brito no escatimó en halagos para Rodrigo Aliendro, autor del gol que describió como “una pintura”, y mostró su alivio cuando Enzo Pérez, reconocido por su calidad, fue sustituido en el campo de juego: “Sentí alivio cuando salió de la cancha”.

Los logros de Martín Demichelis al frente de River Plate son notables, habiendo obtenido tres títulos en menos de un año y medio, manteniendo un invicto de 16 partidos desde diciembre del año pasado, y logrando un destacado registro de 40 victorias en 67 encuentros dirigidos. Además, el equipo ha mostrado una notable fortaleza ante los clubes más importantes del país (cinco triunfos y tres empates), incluyendo victorias cruciales contra Boca Juniors bajo su dirección. Vale destacar que Micho tiene un vínculo firmado con el Millonario hasta hasta diciembre de 2025, fecha que coincide con el cierre del mandato de Brito.

El próximo desafío para los de Núñez será este domingo 17 de marzo, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la fecha 11 de la Copa de la Liga. River Plate es uno de los cinco líderes de la Zona A.