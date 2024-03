El gol de Lionel Messi contra el Nashville desde todos los ángulos y la gambeta viral con la que ridiculizó a un rival

El gol de Messi desde todos los ángulos

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una nueva victoria del Inter Miami, al aportar un gol y una asistencia en el triunfo de local por 3-1 frente al Nashville por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League de la Concacaf tras igualar 2-2 en la ida.

El capitán de la selección argentina regresó a los terrenos de juego tras descansar en la derrota liguera contra el Montreal y, junto a él, apareció nuevamente la magia en el Estadio DRV PNK. El rosarino, junto a Luis Suárez, colocaron a Las Garzas en los cuartos de final, en donde esperan al ganador de la eliminatoria entre el Monterrey mexicano y el Cincinnati.

Los más de 21 mil espectadores que coparon el recinto fueron testigos de una nueva exhibición de la Pulga con gol incluido. Un tanto que llegó a los 23 minutos gracias a una buena jugada del paraguayo Diego Gómez, quien encaró hasta ingresar al área, juntó a tres rivales y asistió a Messi, que quedó con espacios para rematar con la zurda hacia el palo más lejano del arquero.

Cada vez que juega el ex Barcelona los fanáticos mantienen el celular en modo grabación, con la intención de retratar cualquier jugada del astro argentino y no perderse ninguna. Fue por eso que su gol fue filmado desde diferentes ángulos que luego terminaron siendo publicados a través de las redes sociales. “Hoy vi a Messi hacer un gol y asistir a Suárez. Feliz noche”, afirmó una fanática que publicó una toma del gol desde la tribuna.

La gambeta de Messi que dio de que hablar en las redes

Como si fuera poco con el tanto y la habilitación para el gol de Suárez, la pulga también le regaló una gambeta espectacular a los espectadores antes de abandonar el campo a los 49 minutos. En este movimiento, que protagonizó al inicio del partido, se pudo ver cómo Messi dominó la pelota con el pecho, giró rápidamente y se sacó de encima a Taylor Washington, todo en un mismo movimiento. Luego condujo con una gran corrida que pudo haber terminado en la primera jugada de peligro. “Estan viendo a un maestro en su trabajo”, aseguró un usuario que compartió las imágenes a través de su cuenta de Twitter.

El show del Diez se iba a terminar ni bien comenzó el segundo tiempo. A los 49 minutos el argentino dejó el campo caminando sin señales de lesiones, aunque el tipo de cambio fue poco habitual. Posteriormente, en rueda de prensa, Gerardo Tata Martino confirmó que Leo sufrió una “sobrecarga en el posterior derecho”.

“Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido”, afirmó el entrenador de 61 años.

A su vez, informó que no sabe el alcance de la lesión de Messi, pero espera que el argentino esté de baja contra el DC United. “No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir de cara a lo que viene. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo evoluciona”, afirmó y agregó: “No se trata de reemplazar a un futbolista, se trata de remplazar al mejor futbolista de todos”.

Cabe destacar que Messi debería concentrarse con la selección argentina de cara a la próxima fecha FIFA, después del fin de semana de la MLS.