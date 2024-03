Feroz editorial contra Fernando Gago del periodista anti Messi de la televisión mexicana: “Venta de humo, ya no sabe ni qué inventar”

Feroz editorial contra Fernando Gago en México

Tras sus experiencias en Aldosivi y Racing, Fernando Gago vive su primera etapa como entrenador en el exterior. El coach, de 37 años, busca enderezar el andar irregular de las Chivas de Guadalajara, que acumulan tres derrotas consecutivas y navegan en la mitad de la tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga MX, con cuatro triunfos, tres empates y cuatro tropiezos; el último, 1-2 en condición de local ante León, lo que lo llevó a ofrecer una fuerte autocrítica ante los micrófonos.

“Toda derrota sirve para aprender. Hay un montón de cosas que se aprenden, y también lo digo en la victoria. Hay muchísimas cosas que mejorar, y eso está clarísimo. El partido de hoy no me gustó, y soy el primer responsable del resultado”, subrayó el ex mediocampista de Boca y el Real Madrid. “No me gustó la actuación. No logramos hacer lo que practicamos en la previa a este partido. Vi un montón de cosas para corregir, así que hay que seguir trabajando”, concluyó, sin tapujos.

En ese contexto, a Pintita comenzaron a lloverle las críticas. Y una de las más cruentas llegó en formato de editorial televisivo. Y lo protagonizó Álvaro Morales, periodista nacido en Guatemala pero de carrera en México, que se hizo viral más allá de las fronteras de dicho país gracias a las feroces críticas a Gerardo Martino y, sobre todo, a Lionel Messi, en pleno Mundial de Qatar que consagró a Argentina y tuvo al delantero como mejor jugador del torneo y segundo máximo anotador (detrás de Kylian Mbappé).

Morales hizo un análisis sobre la actualidad del conjunto que conduce el argentino y fue lapidario. “Qué razón tenía Chicharito Hernández -su máxima figura- cuando lo entrevistan en su presentación y dijo ‘no, Chivas está para otras cosas, está para competir, para formar jugadores, somos el equipo más importante de México’. Razón tenía. Esto no es una crisis de Chivas. Tienen tres derrotas consecutivas. No es crisis, es su normalidad. Tienen cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. No es crisis, es su normalidad. Y tienen solamente una victoria en sus últimos seis compromisos. Pero no, esto no es una crisis, es su normalidad. No tienen colectividad, tampoco tienen individualidades”, comenzó su alocución.

Gago fue oficializado como DT en diciembre y firmó contrato por un año, con opción a otro más (EFE/ Francisco Guasco)

“Gago no puede quejarse. Porque él, cuando aceptó este equipo, dijo una tontería: que conocía el proyecto. Venta de humo, venta de humo. Pero ya sabemos que en el fútbol mexicano y particularmente en Chivas les gustan los acentos cadenciosos y ese tipo de movimientos como de derrame cerebral. Les fascina”, se burló de los gestos del entrenador a la hora de dar indicaciones.

“En fin, marzo seguirá enterrando a Chivas. Es un equipo de perdedores, para perdedores y por perdedores, cuyo dueño (Amaury Vergara) no sabe esto ni le interesa. Cuyo director deportivo (el español Fernando Hierro) ni aparece. Y cuyo técnico ya no sabe ni qué inventar”, cerró su encendida opinión. Este miércoles, Gago y el elenco de Guadalajara buscarán empezar a mejorar su presente frente al América, en la revancha de los octavos de final de la Concachampions (en la ida, las Águilas se impusieron por 3 a 0).