Claudio Tapia recibió a una comitiva de la FIFA que inspeccionó estadios para el partido inaugural del Mundial 2030

La delegación, junto a Claudio Tapia, quien les obsequió camisetas de la selección argentina con el dorsal 2030

Aunque por delante está el Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá, la Copa del Mundo 2030 ya se está jugando. Es que habrá un tridente de partidos de apertura en Sudamérica (más precisamente en Argentina, Paraguay y Uruguay), antes de mudar el resto de la competencia a España, Marruecos y Portugal, en un formato inédito.

En ese contexto, un grupo de veedores de la FIFA pasó por el país para afinar detalles y observar los estadios para cobijar tamaño acontecimiento. Así lo informaron la AFA y Claudio Tapia, su presidente, en las redes sociales.

“Esta tarde nos hemos reunido, en nuestra sede de Viamonte, con una comitiva de la FIFA, la cual realizó una visita de inspección en distintos estadios con la mirada en el partido inaugural del Mundial 2030, que se llevará a cabo en Argentina”, informó Chiqui en su cuenta de X (ex Twitter).

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino ofició de anfitrión en la sala de reuniones del tercer piso del edificio céntrico y les obsequió a cada uno de los enviados una camiseta de la selección argentina, campeona defensora del título conseguido en Qatar, tras vencer a Francia en una épica final que terminó 3-3 en los 120 minutos y se resolvió en los penales. La comitiva pasó por el estadio Monumental, el River Camp, a Boca predio, y al estadio Diego Maradona de Argentinos Juniors.

El encuentro se dio en la sala del tercer piso del edificio de Viamonte

Como se cumplen 100 años de la primera edición de un Mundial, tras la gestión de la Conmebol, la FIFA decidió esta configuración especial. “Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario”, anunció con orgullo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana, el pasado 4 de octubre, cuando se definió.

“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, aclaró entonces el dirigente paraguayo.

Pues bien, a seis años del gran momento, el Monumental, los predios de entrenamiento de River y Boca, y el hogar del Bicho ya paladearon la fiebre mundialista, que supo pasar (con título del mundo incluido) por Argentina en 1978.