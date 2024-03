La actitud de Lionel Messi que enamoró a los jugadores del CF Montreal tras la derrota del Inter Miami en la MLS

El gesto de Messi con los futbolistas del Montreal

“Lo conversamos hace más o menos una semana y estábamos de acuerdo en que este era el partido en el que tenía que descansar, independientemente de lo que pasó con Nashville”. Así explicó Gerardo Martino la decisión de preservar a Lionel Messi en la caída del Inter Miami 3-2 ante Montreal en condición de local, pensando en la revancha de este miércoles por los octavos de final de la Concachampions (la ida finalizó 2-2). En consecuencia, el delantero argentino, de 36 años, vivió el partido desde un palco, acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, y munido del termo y el mate para amenizar el partido en su rol de espectador.

Así, se lamentó al ver a su equipo en desventaja, se entusiasmó con el empate de Leonardo Campana, y la decepción se consumó con el tropiezo que dejó sin invicto a Las Garzas. Vestido con bermuda y una camisa floreada blanca y negra, bajó a la zona de vestuarios para saludar y respaldar a sus compañeros. Y, a la salida, cuando emprendió el regreso a su casa, se encontró con una fila esperándolo en los pasillos del Chase Stadium.

Es que al no poder cambiar camiseta en el césped, porque no jugó (algo que también se lamentó Mr Beast, el popular Youtuber y empresario que apareció en las plateas enfundado en la casaca rosa, pero no consiguió disfrutar en vivo de la magia del capitán), los futbolistas visitantes aguardaron esperanzados por su selfie. Y, a pesar del golpe por la caída, el ex Barcelona y PSG le dio el gusto a cada adversario, con una sonrisa en el rostro, dejando de lado el resultado.

Ariel Lassiter, del CF Montreal, sonríe junto a la Pulga

Uno de ellos (Mathieu Choinière) lo sorprendió y apareció con una camiseta de la selección argentina, en su versión campeona del mundo en Qatar 2022. La Pulga se sonrió y dejó su rúbrica, en un souvenir que el conjunto canadiense jamás olvidará. El CF Montreal se impuso gracias a los goles de Fernando Álvarez, Matías Cóccaro e Ibrahim Sunusi. El citado Campana y Jordi Alba descontaron para el elenco rosa, que suma siete unidades en el certamen, producto de dos victorias y un empate.

El costarricense Ariel Lassiter, el brasileño Ruan Teixeira, el uruguayo Joaquín Sosa y el italiano Gabriele Corbo fueron algunos de los jugadores que compartieron su foto con el astro rosarino en sus redes. La ronda de fotos continuó en el estacionamiento del estadio. Y se llevaron un recuerdo para toda la vida. El ídolo tendrá la posibilidad de dar vuelta la página este miércoles, cuando su equipo reciba al Nashville en la instancia mta-mata del certamen continental. Luego, el sábado 16, visitará al DC United por la fecha 5 de la Major League Soccer.

Posteriormente se abocará a la Albiceleste: en Estados Unidos, disputará los amistosos frente a El Salvador (22) y Costa Rica (27) por la fecha FIFA, la última antes del inicio formal de la preparación para la Copa América.

Con el charrúa Joaquín Sosa y su custodio detrás