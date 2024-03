Alejandro Garnacho, viral tras su show ante Everton: el detalle argentino en sus canilleras y el Top 10 histórico que armó con Riquelme protagonista

El Top 10 histórico que armó Garnacho

Alejandro Garnacho se ha convertido definitivamente en una pieza fundamental del Manchester United para esta temporada y su actuación contra Everton justifica la confianza que le brinda el entrenador Erik ten Hag. Generó los dos penales que derivaron en el triunfo 2-0 con gritos de Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

Relajado tras la victoria que le permitió a los Diablos Rojos afianzarse en zona de Europa League, el delantero de 19 años fue noticia en redes sociales por dos situaciones. En primera instancia, se hizo viral una imagen abandonando el campo de juego del Old Trafford con el premio al MVP del encuentro en sus manos, pero lo que nadie pasó por alto fueron sus canilleras.

Con sus brazos en alto y las media semibajas, pudo verse que las canilleras que lucía son mitad con los colores del United y mitad con los colores de Argentina. Por lo que se pudo observar, la imagen que acompaña sería la de él con Eva García, con quien fueron padres de Enzo en octubre del 2023. Durante el último tiempo la pareja fue protagonista de rumores de crisis y actualmente se desconoce si siguen juntos.

Las canilleras que lució Garnacho

Pero si bien ya había sido destacado por los fanáticos a raíz de sus actuaciones y este detalle en sus canilleras, horas más tarde se hizo viral por un video que subió su compañero de plantel Amad Diallo Traore, quien fue suplente y no ingresó en esta 28ª fecha de la Premier League. “¿Qué opinan?”, escribió el marfileño tras compartir el video desde el vestuario.

Allí estaba Garnacho con el celular en sus manos realizando un desafío de TikTok: el Top Ten histórico de los mejores futbolistas. Muestran diez apellidos al azar y el usuario debe ir arriesgando. En primera instancia les apareció el histórico lateral brasileño Carlos Alberto, figura de la selección campeona del Mundo en 1970. “¿Siete?”, preguntó a sus compañeros, que le plantearon ubicarlo en el quinto puesto. Finalmente decidió dejarlo sexto.

Luego figuró el actual mediocampista ghanés del Arsenal, Thomas Party, a quien colocaron en la novena ubicación. El delantero brasileño del Tottenham, Richarlison, fue la tercera cara que apareció: lo posicionaron décimo.

El mítico Éric Cantona, gloria de Francia y del Manchester United, se llevó el tercer puesto. Mientras que el atacante neerlandés del Liverpool, Cody Gakpo, se quedó en el octavo escalafón y el ex arquero del United, Edwin van der Sar, se ubicó quinto. La gloria de Inglaterra Bobby Charlton, también identificado con los Diablos Rojos, generó un debate en el grupo: ¿debía ir primero o quizás reservar el primer lugar para una posible aparición de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Y por eso lo ubicó segundo.

Con el primer, cuarto y séptimo lugar disponibles, el siguiente fue el argentino Juan Román Riquelme y Garnacho no dudó: lo ubicó en la cuarta colocación. Finalmente, el ex mediocampista ídolo de Liverpool Steven Gerrard quedó séptimo aunque generó dudas y el último en figurar fue Sergio Ramos, quien no quedó otra alternativa que dejarlo en el tope del listado, aunque los protagonistas parecieron quedar conformes con lo hecho. “Es bueno”, dijo el nacido en Madrid que representa a Argentina por las raíces de su madre.

Las canilleras de Garnacho con un guiño para la selección argentina

El futbolista de 19 años disputó 26 partidos de los 28 que contabilizó hasta acá su equipo en la actual Premier League, 20 de ellos como titular. Aportó 5 goles (1 al Everton y 2 al Aston Villa y West Ham United), además de 3 asistencias en lo que val del torneo.

“Es como un sueño a mi edad. Un estadio como el Old Trafford, lleno y coreando mi nombre, es increíble. Estoy muy orgulloso y muy feliz”, soltó con una sonrisa el atacante en diálogo con TNT Sports luego de ser declarado como figura contra Everton. “Creo que es muy importante ganar siempre el partido y conseguir los tres puntos. Perdimos los dos últimos partidos de liga, así que creo que es importante en ese sentido si queremos estar en la Liga de Campeones la próxima temporada”, remarcó.

En relación a los ejecutantes de los penales, afirmó: “Bruno es el capitán y es el responsable de los penales. Si Bruno no juega, entonces Rashford es el segundo, así que depender de él no es un problema. Somos una familia, así que esto no es una preocupación”.