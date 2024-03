Tata Martino explicó cómo terminó el partido Lionel Messi tras la brutal patada que recibió

De la mano del argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez el Inter Miami rescató un agónico empate 2-2 ante Nashville SC en el Geodis Park (Jacob Shaffelburg, autor de los dos tantos del conjunto local) en el marco de la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions, certamen que brinda un boleto al Mundial de Clubes. Sin embargo, una acción quedó en el centro de la escena: la brutal plancha que recibió el capitán de las Garzas por parte de Lukas MacNaughton.

Ante este escenario, una de las primeras consultas que le realizaron al director técnico Gerardo Martino una vez finalizado el encuentro fue saber cómo finalizó el encuentro el campeón del mundo en Qatar 2022. El Tata llevó tranquilidad a los aficionados y dejó entrever que no habría inconvenientes para que pueda disputar la revancha e ir en búsqueda del pasaje a los cuartos de final.

“Leo terminó bien el partido, cansado. Fatiga en los posteriores, algo lógico. Por eso los masajes. Pero está bien”, sentenció el estratega del conjunto de Fort Lauderdale. El canadiense llegó antes y rechazó la pelota, pero dejó su botín derecho alto e impactó de lleno en la zona de la canilla de Lionel Messi, quien encendió las alarmas al tomarse con gran gesto de dolor la rodilla y el tobillo. Increíblemente, ni el árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava, ni el VAR actuaron en dicha acción y el defensor de Nashville SC ni siquiera fue amonestado.

Vale destacar que el agónico empate 2-2 dejó bien parado al Inter Miami de cara a la revancha, que se llevará adelante el miércoles 13 de marzo, desde las 21.15, en el Chase Stadium. Las Garzas avanzarán a los cuartos de final en caso de victoria o igualdad 0-0 ó 1-1. El vencedor de este cruce se las verá contra el vencedor de la llave protagonizada entre FC Cincinnati y Rayados de Monterrey (los mexicanos se impusieron por 1-0 en territorio estadounidense).

“Hay 10 ó 15 minutos en cada tiempo que nos pudieron haber costado el partido. Creo que durante una hora, como mínimo, controlamos muy bien, circulamos muy bien la pelota y tuvimos situaciones de gol. Pero es cierto también que pudimos estar 3-0 abajo. Me quedo con el hecho que tanto esta noche como en Los Ángeles el equipo en tiempo de descuento logra el resultado, no decae, sigue la búsqueda. Creo que producto de esta búsqueda tuvimos nuestro premio. Hicimos méritos para no salir derrotados”, analizó el entrenador.

Con respecto a la serie ante las Seis Cuerdas, el Tata esbozó: “Este es un partido de 180 minutos y no nos teníamos que desesperar por el resultado. Sin desordenarnos y sabiendo que hay 90 minutos más para jugar en casa. Tuvimos un premio a esa insistencia y nos deja bien parados de cara al segundo partido. Será igual de duro como todos los partidos con Nashville. Nuestra búsqueda no fue desordenada”, esbozó. Y luego, añadió: “Ellos entraron más decididos que nosotros. Probablemente nosotros entendimos que podíamos circular la pelota, pero no lo hicimos con la intensidad que merecía el partido y el rival. Sabíamos que podíamos tener buenas chances. Nuestra propuesta es siempre con la ambición de ganar, no solo de nuestra procedencia (Sudamericana), sino también por los jugadores que tenemos. Fue un lindo partido con mucha intensidad”.

Por otra parte, analizó las similitudes y diferencias con la definición de la Leagues Cup ante este mismo contrincante: “Los goles de hoy fueron diferentes a la preocupación que tuvimos respecto a la final pasada. El primer gol fue por falta de decisión de ir a buscar la pelota. En el segundo, hubo una mala decisión en la salida y después metió un golazo y con la pierna inhábil. El autor de los dos goles es un jugador desequilibrante”.

Antes de la revancha contra Nashville SC, Inter Miami volverá a tener acción por la MLS. El domingo 10 de marzo recibirán al Montreal Impact, conjunto que marcha en la séptima colocación en la Conferencia Este, producto de una victoria y un empate. Las Garzas, que tienen un cotejo más que sus adversarios, lideran su zona con siete puntos.