“¿Quieres venir a casa conmigo?”: la pregunta de una periodista italiana que descolocó a Jude Bellingham

La pregunta que descolocó a Jude Bellingham

Real Madrid igualó 1 a 1 con el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu y logró sellar su boleto a los cuartos de final gracias a la victoria en la ida por la mínima en Alemania. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro el futbolista inglés Jude Bellingham quedó en el centro de la escena producto de un intercambio con la periodista de Alessia Tarquinio durante la transmisión para Prime Video en Italia.

Durante una entrevista, la figura de la Casa Blanca accedió al pedido de la comunicadora para enviarle un mensaje a su hijo para que realice con un mayor entusiasmo sus deberes en español, algo similar a lo que había sucedido antes entre ellos durante un cruce contra Napoli. “Le pregunté si podía decirle algo a mi hijo que a veces no se porta tan bien y me dijo: ‘tienes que ser amable con tu madre porque las madres son importantes para nosotros’”, soltó en ese momento el ex Borussia Dortmund.

“Tengo una última pregunta para ti... ¿puedes decirle a mi hijo que haga sus deberes en español?”, le solicitó Tarquinio. El inglés miró a la cámara y volvió a lanzar un mensaje personalizado. “Gabriel, haz tus deberes en español, o de lo contrario vas a acabar como yo, sin hablar mucho español”, expresó el futbolista

Luego de una broma por parte de una de los integrantes del staff de la transmisión que se encontraba en el estudio, la periodista aclaró: “Le he pedido esto porque la última vez me ayudó con mi hijo en sus deberes con el español y porque aprender español es importante”.

Sin embargo, al momento del cierre de la charla, una frase de la comunicadora italiana descolocó a la figura del Real Madrid, quien reaccionó abriendo los ojos y miró a cámara de manera atónita sin emitir palabras. “¿Quieres venir a casa conmigo?”, comentó Alessia. Al percatarse de que la frase podía quedar fuera de contexto, intentó aclarar que su frase estaba vinculada a que “es como el hijo perfecto, por eso lo decía. No es una propuesta”. Y luego, añadió: “Se ha malinterpretado todo”.

En sus redes sociales, la periodista compartió la captura de la noticia que realizó el diario italiano Corriere y afirmó: “Dado que, tal y como yo lo veo, no es noticia al menos se describe como lo que fue: una broma. (no como leí en algún sitio ‘metedura de pata’ ‘sensacional’ ‘propuesta vergonzosa’)”.

En ese periódico, Tarquini fue entrevistada y afirmó: “¿Pero de verdad alguien cree que soñé con propasarme con un jugador en directo? ¿Yo, que tengo casi 48 años y quizá más que la madre de Bellingham?”. Y agregó el contexto del tema: “Se había creado un ambiente de confianza, así que cuando volvimos a vernos en Madrid, Jude -que es un chico educado- se me acercó y me preguntó cómo se estaba portando mi hijo. Durante la conexión, tras analizar el partido, le pregunté si podía decirle a mi hijo Gabriel que hiciera los deberes de español. Mi siguiente frase, sobre venir a casa conmigo, desde luego no escondía una implicación sexual. Tanto es así que añadí que ‘sería el hijo perfecto’”.

Aunque aún no logra dialogar de manera fluida en español, el mediocampista de 20 años está realizando una temporada de ensueño en su primer año en Real Madrid al acumular 20 goles y brindar nueve asistencias en 31 presentaciones. Los dirigidos por Carlo Ancelotti lideran La Liga de España con 66 unidades (aventajan por siete al Girona, su más inmediato perseguidor) y aguardan rival para los cuartos de final de la Champions League.