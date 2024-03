La carpeta de Riquelme en Boca: de la figura extranjera que no llegó por falta de cupo a sus preferidos en el mercado local

Riquelme eligió a los tres mejores jugadores de la Copa de la Liga

Como acostumbra cada vez que brinda una entrevista, Juan Román Riquelme deja títulos interesantes. En esta oportunidad se refirió al VAR, las modificaciones que existieron en el fútbol desde su época como jugador a la actualidad, el nivel de Boca y algunas individualidades del equipo dirigido por Diego Martínez, que perdió contra Unión de Santa Fe y ahora está obligado a levantar cabeza este domingo ante Racing en la Bombonera. El presidente xeneize, entre líneas, dejó entrever algunos nombres que el Consejo de Fútbol tiene en carpeta y no sería descabellado que fiche en el futuro.

De entrada, Román blanqueó que tenía casi cerrado al chileno Gary Medel, con el que compartió vestuario en la Ribera, pero la falta de una plaza extracomunitaria le impidió contratarlo: “Estábamos esperando la libertad de un cupo con él. Tengo buena relación de toda la vida y le dije que se vaya a jugar a otro lado porque nos faltaba un cupo. Él se muere por jugar acá, pero no teníamos la posibilidad. Sabe que lo quiero mucho. Está contento ahora en Brasil con Ramón Díaz”. Con 36 años, el trasandino tiene vínculo en Vasco da Gama hasta fines de este año.

Hubo otros dos extranjeros, uruguayos en ambos casos, por los que fue consultado el pope azul y oro: Nahitan Nandez y Lucas Torreira. “No sé cómo es el tema de Nahitan con su contrato, allá (en Cagliari) es capitán, hay que ver si los chicos quieren volver acá. Es muy amigo de Cavani. Cuando jugás todos los partidos en Europa es difícil volver”, fue la sentencia sobre el primero, que finaliza su vínculo en el club italiano en junio. El ex Boca, de 28 años, sería uno de los apuntados por el Consejo para el próximo mercado.

Román se refirió a varios futbolistas que podrían llegar a Boca en su gestión

Pero Torreira, quien también confesó públicamente su amor por el Xeneize en más de una ocasión, es otro de los que mantiene contrato con Riquelme. Aunque su fichaje es mucho más complicado por ser más joven (26 años) y el hecho de que acaba de ser comprado por Galatasaray. “Quiere venir a Boca, viene a ver a Boca cuando está por acá, pero el club de Turquía lo compró y me dijo que nunca ganó tanta plata como ahora, así que tuvo que firmar ahí”, reveló Román sobre su diálogo con el charrúa.

Vale mencionar que el representante de Rodrigo Villagra, flamante refuerzo de River Plate, comentó en una entrevista que Boca había hecho un sondeo por él cuando todavía estaba en Talleres de Córdoba, por lo que se presume que el Consejo permanecerá en la búsqueda de un volante central. Un anhelo a futuro será el campeón del mundo Leandro Paredes, quien ya prometió volver y al que Riquelme también hizo referencia: “No le llamo sueño. Él tuvo la suerte de debutar acá, de disfrutar de jugar varios partidos y de ir a Europa con una carrera maravillosa y este es su club. Es más una decisión de él que está en Europa y dependerá del tiempo que quiera seguir por allá. Esperemos que estemos acá cuando decida”.

Sobre Éver Banega, con quien Riquelme había tenido un contacto cuando viajó a Valencia para disputar el partido del centenario de Villarreal, no quiso dar detalles. “Tengo mucha relación con él, lo quiero mucho, lo conocí en 2007 cuando nos regaló la Libertadores. Espero que esté contento en Newell’s, en su ciudad y con su familia. Vino a visitarme (en Villarreal), no tenemos más que agradecerle, es todo lo que puedo decir”, expresó el Diez, que no quiso contestar si el hoy volante de la Lepra lo llamó para retornar a la institución de la Ribera, pero soltó una sonrisa irónica.

La reacción de Riquelme cuando le preguntaron por Banega

Casi como un temario libre, pero excluyendo a los futbolistas que militan en Boca, a Riquelme le abrieron la puerta para que enumerara a algunos de los mejores valores del medio local. En ese sentido, eligió a todos nombres con características ofensivas. “Hay cosas chiquitas que para mí son un montón: ver a Roger Martínez que ver cómo se perfila para encarar a un defensor, ya es un montón. Es lo que se tiene que hacer. Juanfer (Quintero) juega caminando para todo el mundo pero siempre puede recibir la pelota y después golpea la pelota de una manera especial, diferente, parece que no la golpea. Se la deja siempre al compañero con ventaja, así se pasa la pelota”, fueron las primeras dos apreciaciones sobre ambos colombianos.

“El 9 de San Lorenzo (Adam Bareiro) compite todo el tiempo. Compite, compite y compite. El fútbol para mí es eso. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno. El que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno. Y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno y, si no te gusta competir, pasás a ser un jugador normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo contra el que sea. Juega por Copa Argentina, compite y se pelea con el defensor del otro equipo, va al otro día y juega contra Huracán y compite. El fútbol también es eso. Me gustan los jugadores que hacen eso”, fue otro de los ponderados por Román. Y se animó a señalar a otro: “Si me dejás pensar, voy a elegir uno por equipo. (Jaminton) Campaz lo ha hecho fantástico el semestre pasado. Así elegiría a muchos porque el fútbol me gusta y en Argentina siempre aparece alguno que lo hace bien”.