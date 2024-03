El Kun Agüero reaccionó a la jugada polémica en Barracas Central-Independiente: “¿En el VAR estaban mirando una serie?”

El Kun Aguero reaccionó a la jugada polémica en Barracas Central-Independiente

“Ayer se pudrió todo y justo pude ver el partido. Se está picanteando la cosa”. Así arrancó su streaming Sergio Agüero, luego de la polvareda que se levantó tras un par de jugadas polémicas en el partido entre Barracas Central e Independiente por la Copa de la Liga. Un planchazo de Alexis Domínguez a Iván Marcone y un supuesto penal no sancionado para el Rojo derivaron en el reclamo generalizado del equipo de Avellaneda, con Carlos Tevez y el capitán de su equipo a la cabeza.

La cosa siguió en redes porque Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, cruzó a Tevez en Twitter. El Apache respondió y recibió el apoyo del Kun Agüero, que defendió la postura de Carlitos. En vivo, el ex delantero de la selección argentina repasó varias polémicas que surgieron a lo largo de la novena fecha y fue irónico con la tarea del árbitro Pablo Dóvalo y Luis Lobo Medina (en el VAR).

“El árbitro dice que es un roce. El del VAR, Lobo Medina, no sé qué mierda estaba mirando que pregunta ‘¿qué sancionó?’. ¿Cómo no estás viendo el partido, flaco? ¿Qué preguntás qué sancionó? Ni sabés lo que está pasando”, arremetió primeramente Agüero contra el responsable del VAR. E insistió: “¿Qué estabas haciendo, Lobo Medina, que decís ‘¿qué sancionó?’. Por el amor de Dios, ni te enterás de qué está pasando”.

Pero enseguida se fijó en Dóvalo: “Le está haciendo la famosa psicología, le está comiendo el coco a los del VAR y AVAR diciendo que es un roce. Y después terminan los del VAR diciendo que es un roce. Y este boludo dice... Bue, no sé si decir boludo porque me van a mandar una carta documento. Basta, dale, por qué no se dedican a cobrar bien la reconcha madre que los tiró. Dios mío”.

El Kun, que fue revisando las imágenes con el audio del VAR que ayer difundió la AFA, lanzó una risa irónica: “Pisa la pelota y sigue, dice el árbitro. El VAR dice ‘pero cuál fue la sanción’. Yo no sé si reírme o llorar. Yo creo que estarían viendo una serie, ¿qué mierda estarían viendo? El AVAR dice ‘número 9′, sí, hace cinco minutos pegó la patada el 9. ¿Cuántos monitores tienen? Estarían viendo Gran Hermano. Estaban viendo TikTok, la puta que lo parió”.

Luego volvió a sorprenderse al reproducir el planchazo de Domínguez a Marcone: “¡Nooo, qué patada! Hay un slice, no hay intensidad, dice. Claro, no hay intensidad si lo ponés en cámara lenta. El árbitro es el único que sabe la intensidad que hay. El árbitro dice ‘creeme que si lo agarra, lo parte’. Qué cara dura, qué hijo de... O sea, por lo menos le cuenta a Lobo Medina y al otro que si lo agarra lo parte. Si lo parte, vemos si sacamos la roja. Total, nada. Es un slice, un desliz”.

Agüero, que recordó algunas otras polémicas discutidas como en los partidos Platense-Belgrano, Independiente Rivadavia-Instituto, Independiente-Gimnasia y la expulsión de Éver Banega contra Estudiantes que lo sacó del clásico rosarino, aclaró que su análisis no se debe a que es hincha del Rojo y banca a Tevez: “Venimos hablando hace bastante del tema del VAR. Tiene un funcionamiento que no se está entendiendo. Sinceramente creo que los árbitros no están preparados. El VAR es algo para ayudar al árbitro y no está funcionando bien”.

Penal no concedido a Independiente vs. Barracas Central

Sobre la polémica por el penal que el Rojo reclamó sobre el final del match, opinó: “Voy a explicar por qué creo que fue. El jugador de Independiente mira la pelota, el de Barracas Central no. El jugador de Barracas salta, lo empuja y le toca en la mano. Qué se yo. Para mí, si los dos hubiesen disputado el balón, creo que no es penal. Pero como ya el de Barracas venía sin intención de jugar la pelota...”.