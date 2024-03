El inesperado contrapunto entre Erling Haaland y Alexander-Arnold antes del duelo entre Liverpool y Manchester City

Haaland le respondió a Alexander Arnold antes del Liverpool-Manchester City

La Premier League está en un gran momento de la temporada con tres clubes en la plena lucha por el título a falta de 11 fechas para el final. El Liverpool actualmente defiende la cima de la tabla con 63 unidades pero muy cerca tiene al Manchester City con 62 puntos y al Arsenal, que acumula 61. Este domingo los clubes dirigidos por Josep Guardiola y Jurgen Klopp se verán las caras en Anfield y la temperatura creció días antes del enfrentamiento por un cruce de palabras entre dos de los protagonistas.

En una entrevista que otorgó a Sky Sports, Erling Haaland recibió una llamativa pregunta. “Más temprano en la semana se reportó que Trent Alexander-Arnold dijo lo siguiente sobre el Manchester City: ‘Mirando hacia atrás en esta era, aunque ganaron más títulos que nosotros y probablemente fueron más exitosos, nuestros trofeos significan más para nosotros y a nuestra afición por la situación en la que ambos clubes se encuentran financieramente. Por cómo los clubes armaron la plantilla y en la manera que lo hicimos probablemente signifique más a nuestros fans’. ¿Qué opinás de estos comentarios?”, lanzó el periodista ante la mirada del noruego.

El delantero sorpresivamente no amagó la declaración del lateral derecho de la selección de Inglaterra y aprovechó para sacar a relucir su vitrina: “Si quiere decir eso, está bien. Estoy acá hace un año, gané el triplete y fue un sentimiento muy lindo. Creo que él no sabe exactamente ese sentimiento. Lo que sentí la temporada fue muy bueno”. El nórdico se refirió a la temporada pasada en la que el City se quedó con la FA Cup, Premier League y la primera Champions League de su historia.

Erling Haaland y Alexander Arnold serán dos de los protagonistas en el duelo entre Liverpool y Manchester City (Foto: Reuters)

A medida que pasa el tiempo, Haaland se va soltando a la hora de responder preguntas y en la previa de la victoria 3-1 contra el Copenhague por la Champions League se animó a catalogar a Messi como el mejor jugador de la historia. “No sé, buena pregunta. Es cierto que los ganó y además ganó la Copa del Mundo, entonces... no sé qué decir. Para mí es el mejor jugador de la historia. Sí, no sé”, manifestó el ex Borussia Dortmund, quien bajo la conducción técnica de Pep Guardiola aportó 52 goles y nueve asistencias en 53 encuentros. Ya en cuartos de final del máximo torneo continental, la mente del noruego está en apropiarse de la cima de la Premier League el domingo en Anfield.

En las últimas semanas varios medios europeos han especulado con una posible transferencia, vinculándolo con el Real Madrid, y el futbolista aprovechó la ocasión para recalcar lo cómodo que se siente en la ciudad inglesa. “Aquí tengo a mi gente cercana y disfruto de ello. Estoy muy contento con la gente que me rodea: el entrenador, la directiva… Es un buen grupo de gente y estoy muy contento. Si digo esto quizá haya titulares, pero nunca se sabe qué depara el futuro, pero estoy feliz”, esbozó. No obstante, sobre una posible renovación, agregó: “Me centro en lo que pase en el campo, hay muchos partidos. Creo que eso es en lo que debo pensar”.