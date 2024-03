Tuvo la chance de ganar 500 mil dólares con un tiro y el desenlace impactó al mundo del billar: “No podía sentir mis brazos”

Tuvo la chance de ganar 500 mil dólares con un tiro en un torneo de billar

Como sucede en varias de las disciplinas más reconocidas del mundo, Arabia Saudita fue el centro de uno de los torneos más famosos en el mundo del billar. El Riyadh Season World Masters reunió a los mejores jugadores y fue uno de ellos el que tuvo la chance de lograr el récord histórico de ganar 500 mil dólares con un solo tiro.

La estrella de la disciplina John Higgins perdió la oportunidad de convertirse en el primero en lograr sumar 167 puntos, un récord para esta clase de torneo, lo que significa que logró introducir todas las bolas en los hoyos. El escocés de 48 años, cuatro veces campeón del mundo, embocó 15 rojos y 15 negros durante el juego por la segunda ronda contra el galés Mark Williams.

Dicha situación le permitió ponerse a tiro de conseguir el máximo de 147 puntos y, según las reglas de este torneo que se disputó en Medio Oriente, tener la chance de conseguir la bola de oro con valor de 20 puntos extra, que tiene el número 167 y sólo se puede meter en el bote una vez que todas las demás bolas se hayan eliminado de la mesa.

Cuando Higgins estaba listo para afrontar un disparo clave en la mesa, las imágenes de la transmisión mostraron como su concentración se vio interrumpida por varios fanáticos que caminaban en su línea de visión en las gradas. El jugador se hizo eco de dicha situación y realizó algunos gestos. Es más, esbozó una sonrisa nerviosa en la previa de la ejecución.

John Higgins perdió la oportunidad de ganar una fortuna en el Master de billar en Arabia Saudita

El tiro fue efectivo, pero solo en la primera etapa de la estrategia porque la bola negra cayó dentro de una de las troneras, pero la bola blanca quedó muy cerca de la amarilla -siguiente tiro-, lo que complicó el escenario. El escocés intentó meter la bola en una de las bolsas de los costas desde un ángulo casi imposible, pero lamentablemente para él, su intento golpeó en el costado del hoyo.

‘En realidad no podía sentir mis pies, mis brazos y mis piernas. Pasé junto a Mark y me dijo: ‘¡Escucha, nunca me pongo nervioso, pero me sudaban las manos al verte intentar hacer esa pausa!’, dijo Higgins en diálogo con los comentaristas de Eurosport. Justamente, uno de los cronistas de la cadena que transmitió el torneo, fue claro cuando remarcó lo dramático que significaba para Higgins ver a esos aficionados en las tribunas caminar mientras el jugador intentaba concentrarse para efectuar el disparo clave.

“Oh, no, hay gente caminando frente a la línea de visión de John. Eso es lo último que necesita”, dijo el comentarista de la cadena Dominic Dale.

“Es una sensación increíble, pero decepcionante. Creo que en el fondo de mi mente, el rosa no era bueno, así que eso estuvo en mi mente durante todo el receso, pero lo intenté”, fue lo que agregó el protagonista de un tiro que, de anotarlo, le hubiera valido efectuar un tiro por medio millón de dólares.

Más allá de desaprovechar la oportunidad de lograr sumar una puntuación récord, Higgins venció a Williams (uno de los mejores jugadores del mundo) por 4-2 y se clasificó para los cuartos de final del Riyadh Season World Masters con Ronnie O’Sullivan.