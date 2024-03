Verstappen y Red Bull van por más gloria en el campeonato más largo de la historia: guía completa de la temporada 2024 de la Fórmula 1

Charles Leclerc, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Lewis Hamilton son los primeros que asoman en el plantel completo de piloto titulares (Twitter @F1)

Este fin de semana arrancará temporada número 75 de la Fórmula 1. Será en el Circuito Internacional de Sakhir Bahrein, donde el fuego se abrió en las pruebas de pretemporada. Max Verstappen con su Red Bull RB 20 asoma como el favorito para poder alcanzar su cuarta corona al hilo, en medio del escándalo que sacudió a su escudería por las acusaciones de conducta inapropiada al jefe del team, Christian Horner, quien fue absuelto. Pero el piloto neerlandés y su escuadra tienen rivales enfrente que quieren batirlos.

Te puede interesar: Los secretos del dron más rápido del mundo: desafió a Max Verstappen y su Red Bull de Fórmula 1 a 300 km/h

En 2022, luego de 40 años, retornó el efecto suelo a la F1, que es el sistema aerodinámico que mediante aditamentos permite que el auto vaya pegado al piso y logre ganar velocidad en las curvas, Red Bull sacó ventaja sobre el resto debido a que su diseñador, Adrian Newey, es uno de los pocos que trabajó a principios de los ochenta, supo exprimir su experiencia y complementarla con las herramientas actuales para que los RB 18 y RB 19, fuesen los coches a vencer en los últimos dos años.

En los ensayos de pretemporada en Bahrein, las Ferrari quedaron adelante, pero el mejor tiempo obtenido por Charles Leclerc (1mi31s24) en la última jornada fue con las gomas súper blandas, las que mejor adherencia al asfalto tienen y por ende son los más rápidas. Su compañero de equipo, Carlos Sainz (1m29s921 con gomas medias), fue la referencia en el segundo día de pruebas. Mientras que Verstappen (1m31s144, también con el compuesto medio) rompió los relojes en el arranque de la actividad.

Te puede interesar: Del ultimátum de un futuro socio al enojo de su esposa ex Spice Girl: crece la presión contra Christian Horner por el escándalo en Red Bull

En la pretemporada no apareció ningún cuco y el panorama se asemejó a una continuidad del año pasado. No hay cambios revolucionarios, salvo la “provocación” de Newey al copiar parte de la aerodinámica del Mercedes W14 del año pasado (ondulación detrás del cockpit y sobre los pontones), un auto que no cumplió con las expectativas de Lewis Hamilton. No obstante, Verstappen se mostró competitivo.

Aunque estos tests previos siempre hay que tomarlos con pinzas, ya que las escuderías suelen guardarse sus cartas. La verdad se verá en la clasificación, el momento en que los autos cuentan con la puesta a punto óptima luego de los entrenamientos y experimentan el momento más rápido del fin de semana.

Te puede interesar: Red Bull finalizó la investigación que conmocionó a la Fórmula 1: Christian Horner fue absuelto tras la denuncia por “conducta inapropiada”

Este año comenzará con un hecho particular, ya que la primera carrera será el sábado. ¿Por qué? Debido a que el domingo 10 de marzo comenzará el Ramadán en Arabia Saudita, sede de la segunda fecha, que será el sábado 9 debido a la festividad musulmana. Por un cambio en la normativa de la F1, desde este año debe haber al menos siete días entre una competencia y la otra. Esta será la 75ª vez se correrá un sábado y la cuarta que un campeonato comience en dicho día: el 13 de mayo de 1950 se disputó la primera carrera de la historia de la Máxima. Luego fue en Sudáfrica, el 7 de marzo de 1970, y el 6 de marzo de 1971.

Sin bombas en el mercado de pases para este año y con pocos cambios en el aspecto deportivo y técnico, estos son todos los detalles de la temporada más larga de la historia, que tendrá 24 Grandes Premios.

Los diez equipos de la temporada 2024 (Twitter @F1)

Novedades

El primer cambio apunta al DRS (Drag Reduction System), el sistema que permite en el auto que viene detrás un movimiento en el alerón trasero para que haya una mejor entrada de aire y que gane velocidad sobre el coche que viene adelante.

Desde este año, el DRS podrá usarse desde la segunda vuelta de carrera o la reanudación luego de un eventual ingreso del auto de seguridad. Antes había que aguardar a tres giros y esto permitirá que haya más acción en la lucha por las posiciones, porque al adelantarse su uso permitirá que el pelotón esté más junto y al haber menos distancia entre los autos facilitará las superaciones. Después de que se larga una carrera o que se relanza, las diferencias son menores y esto dará un mejor marco para los adelantamientos.

Otro tema que se renovó y que apunta a los sobrepasos son los motores. Hasta 2023 cada piloto dispuso de tres unidades de potencia y al superar ese número sufrieron penalizaciones en tiempos. Ahora, dispondrán de cuatro impulsores durante la temporada y recién en caso de emplear un quinto serán penalizados. Eso dará un margen de mayor desgaste en las carreras, por lo que también abrirá la puerta para la lucha en pista. Eso sí, esto demandará un mayor presupuesto y ahí las escuderías deberán hacer malabares en el límite de gasto de 145 millones de dólares por año.

En tanto que los fines de semana con carrera Sprint volverán a tener cambios. Tras el apoyo previo de la Comisión de F1 para una actualización del fin de semana Sprint, se acordó reordenar las sesiones durante con los entrenamientos libres 1 y la clasificación Sprint el viernes, la carrera Sprint el sábado y ese día también se llevará a cabo la clasificación para la carrera del Gran Premio del domingo, como ocurrió históricamente. En 2023 recibió muchas críticas que la clasificación para el domingo se hiciera el viernes. En 2024, los Grandes Premios de China, Miami, Austria, Estados Unidos, San Pablo y Qatar se disputarán con un formato de fin de semana Sprint.

Equipos, autos y pilotos

Red Bull

Max Verstappen con el Red Bull (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La escudería campeona del mundo parte como favorita para poder repetir los laureles. Su flamante auto, el RB 20, se distingue del RB19 de 2023; el cambio más notable del RB está en los pontones, así como en las entradas de aire, el resto del coche permanece muy similar al del año anterior, será en la pista donde se vean los cambios o mejoras que hizo el equipo de mecánicos de la escudería austriaca.

Max Verstappen. El hambre de gloria está intacto y va por su cuarto campeonato. Supo capitalizar su talento y profesionalismo para exprimir a los mejores autos en los últimos años. Cada vez se lo ve más maduro dentro y fuera de la pista. Buscará seguir batiendo récords y apunta como el máximo candidato.

Sergio “Checo” Pérez. Sabe que juega sus últimas cartas en el equipo. A sus 34 años el azteca competirá bajo máxima presión. Los resultados de Verstappen lo exponen al tener un coche similar al del neerlandés de 26 años.

Mercedes

Lewis Hamilton sobre el Mercedes (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El W15 presenta una nueva redistribución de peso, el depósito del tanque de nafta es más ancho y, junto con esa modificación en la carrocería, podría mejorar el planeamiento aerodinámico. Los ingenieros a cargo de James Allison, director técnico del equipo, trabajaron en un alerón trasero nuevo para el “efecto DRS”, dispositivo que reduce las cargas aerodinámicas y aumenta la velocidad del monoplaza para sobrepasos (Drag Reduction System que permite).

Lewis Hamilton. Será un año muy especial ya que se está despidiendo del team con el que logró seis de sus siete títulos, el restante fue con McLaren. En 2025 correrá con Ferrari, pero siendo el inglés de 39 años un animal de la competitividad, hará todo lo posible para al menos irse con un regreso a la victoria, algo que no pasa desde fines de 2021.

George Russell. Viene de una temporada irregular y también quedó expuesto por la constancia de Hamilton, quien fue determinante para el subcampeonato en el Mundial de Constructores. Está obligado ser más consistente en 2024.

Ferrari

Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo en los tres días de pretemporada (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La flamante SF-24 bajo la carrocería del coche, además de un chasis más largo, cuenta con una caja de cambios más corta para encontrar un mejor equilibrio que evite el desgaste de los neumáticos. El chasis, diseñado por Fabio Montecchi, tiene unos 50 milímetros más de longitud y es más liviano que la versión anterior (SF-23). Por otra parte, la modificación en la caja de velocidades está relacionada al comportamiento con tanque lleno o el depósito de combustible vacío.

Charles Leclerc. Vuelve a arrancar como la punta de lanza luego de su renovación multianual con la Scuderia de Maranello. Aunque el monegasco está en deuda en cuanto a los triunfos, algo que no consigue desde Austria 2022.

Carlos Sainz. Atravesará una temporada extraña, ya que se está despidiendo del team rojo porque en 2025 será reemplazado por Hamilton, pese a darle el único triunfo a Ferrari en 2023, en Singapur. El futuro del español es un interrogante.

McLaren

Oscar Piastri puede dar el golpe con el McLaren (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El nuevo MCL 38 es un coche que evoluciona los aciertos de la recta final del pasado curso, destacando la parte aerodinámica, con una trompa similar a la de Ferrari y Aston Martin. Además, las entradas de los pontones son grandes, en un formato que ya propuso Red Bull.

Lando Norris. Espera al fin conseguir su primera ansiada victoria en la Máxima. A sus 24 años, el simpático inglés ya bromea con eso, pero es una mochila que quiere sacarse este año. Tiene talento y en principio un mejor coche que el de 2023 para poder conseguirlo.

Oscar Piastri. La joya australiana (22 años), el piloto por el que se pelearon su actual equipo y Alpine en 2022, cuenta con un enorme potencial y resulta un gran competidor interno para Norris. Conforman una de las mejores duplas de la grilla.

Aston Martin

Fernando Alonso se entusiasma con otro gran año con Aston Martin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Su director técnico, Dan Fallows, aseguró que el nuevo AMR24 “es una evolución fuerte y emocionante del coche del año pasado”. Y subrayó que “el chasis, la trompa, el alerón delantero, el suelo y las suspensiones delantera y trasera; es todo nuevo. Ninguna de las superficies es igual que la del AMR23, excepto aquellas en las que el diseño está suscrito a las regulaciones. Prácticamente, todo ha cambiado”, subrayó

Fernando Alonso. Es una leyenda vigente que en julio cumplirá 43 años y sigue luchando por volver a la victoria. En 2023 el español brilló con ocho podios que fueron determinantes para que su escuadra fuera la revelación en la primera mitad de la temporada. El bicampeón mundial 2005/2006 es otro animal de los resultados y va por más este año.

Lance Stroll. Otro que queda expuesto ante el rendimiento de su compañero de equipo. Solo es piloto titular porque es el hijo del dueño del equipo, el magnate Lawrence Stroll.

Alpine

Pierre Gasly con el Alpine (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El nuevo A524 es un concepto innovador creado con miras a las próximas dos temporadas, antes de que cambie de nuevo el reglamento. Está marcado por soluciones innovadoras como consecuencia del aprendizaje de interacciones previas.

Esteban Ocon. Está en deuda y si bien es cierto que su equipo tuvo una merma en el rendimiento del auto de 2023 respecto del de 2022, el francés está para más. El año pasado perdió con su compatriota y compañero de equipo. Buscará revancha este año.

Pierre Gasly. En 2023 sumó 4 puntos más que Ocon, pero también puede dar más. Si el equipo cumple con una mejor versión del coche, es posible que pueda tener potencial.

Williams

Logan Sargeant está obligado a mejorar a bordo del Williams (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El FW46, que es el primer auto desarrollado íntegramente bajo el liderazgo del director del equipo, James Vowles (de exitoso pasado en Mercedes). El monoplaza promete y al menos debería mejorar a su antecesor que cerró un buen año en 2023 al lograr salir del fondo de la tabla y termina séptimo en el el Campeonato Mundial de Constructores.

Alex Albon. El tailandés que supo correr en Red Bull es el líder y lo demostró al sumar en siete Grandes Premios en 2023, resultados que le permitieron al histórico equipo de Grove mejorar. Si logra volver a sumar, Williams se encaminará a otra buena temporada.

Logan Sargeant. Cometió varios errores en su temporada debut y habrá que ver si aprendió. Su continuidad para 2025 es un interrogante y deberá esmerarse si no quiere perder la butaca.

Visa Cash App RB Formula One Team (ex Alpha Tauri)

Yuki Tsunoda con el flamante auto satélite de Red Bull (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Es la nueva denominación del equipo satélite de Red Bull y, de hecho el auto, llamado VCARB-01, resulta casi una réplica del Red Bull RB 20. Desde la trompa hasta al difusor trasero, el monoplaza ha cambiado en cuanto a su diseño, con un parecido asombroso.

Daniel Ricciardo. Sabe que si hace bien las cosas puede valerle su regreso a Red Bull. Sus méritos van acompañados de la buena relación que tiene con el jefe del equipo, Christian Horner, quien confesó en la temporada 6 de Drive to Survive que es el australiano el piloto al que más cariño le tiene en la estructura de la escudería austriaca.

Yuki Tsunoda. Luego de tres temporadas llega la hora de demostrar. Es cierto que viene de un año con uno de los peores autos de la grilla, pero el japonés, en caso de contar con un medio mecánico aceptable, debería buscar sumar puntos de forma más seguida.

Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas con el C44 de Sauber (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Otro que cambió de nombre y debido a su nuevo main sponsor cambió por completo sus colores y es negro con un verde flúor. Seguirá con motores de Ferrari. Viene de una mala temporada y el objetivo será trepar en la tabla. El coche, llamado C44, echaría por tierra a su antecesor y con mejoras en la suspensión buscaría pegar un salto.

Valtteri Bottas. Experiencia y vigencia para el finlandés que intentará encabezar la cosecha de puntos del equipo suizo que cumplirá su temporada número 32 en la Máxima.

Guanyu Zhou. En su tercer año intentará ser más consistente. El chino mostró buenos parciales cuando encontró una puesta a punto aceptable.

Haas F1 Team

Nico Hülkenberg buscará encaminar la recuperación de Haas (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Nueva era para el equipo estadounidense sin su histórico jefe, Guenther Steiner, quien se desvinculó a fines del año pasado tras un pésima temporada en la que terminaron últimos. El flamante coche, VF-24, se distingue por un piso más grande que su antecesor. El cubre motor divide las dos secciones de la carrocería y proporciona contornos para que el flujo de aire corra de mejor forma en la parte trasera del coche.

Nico Hülkenberg. El alemán tiene muñeca y también experiencia. Pero sin un medio mecánico aceptable, poco podrá hacer. Fue convocado en 2023 para reemplazar a Mick Schumacher. Cumplió, les dio los únicos puntos al equipo, pero en 2024 todo estará al auto que tenga.

Kevin Magnussen. El danés conforma una buena dupla con Hulk. Es súper profesional y al igual que su compañero, si cuenta con un coche mejor que el del año pasado podrá mostrar sus condiciones.

Se terminaron las palabras y llegó la hora de la verdad para la Fórmula 1 de 2024. En Medio Oriente el semáforo dará la señal de arranque y 20 competidores comenzarán a pelear distintos objetivos. Algunos por intentar batir a Max Verstappen. Otros por poder mejorar respecto del año pasado. Y algunos deberán sobrevivir ya que ocupan butacas codiciadas por millones de pilotos en el mundo y su futuro en la categoría es un interrogante.

El calendario más largo de la historia: 24 Grandes Premios.

Gran Premio de Bahrein. Horarios del fin de semana (de Argentina):

Jueves 29/02:

Práctica 1: 8.30 a 9.30 horas

Práctica 2: 12.00 a 13.00 horas

Viernes 01/03

Práctica 1: 9.30 a 10.30 horas

Clasificación: 13.00 a 14.00 horas.

Sábado 02/03.

Carrera: 12

TV: ESPN, Fox y Star.