Duro editorial de un diario de Los Ángeles contra el nivel del Inter Miami: “Messi y Suárez están viejos, las señales son siniestras”

El gol de Messi ante LA Galaxy desde todos los ángulos

Los 27.642 hinchas sentados en las butacas del Dignity Health Sports Park fueron testigos de una nueva obra de arte del mejor jugador del mundo. Aquella jugada cristalizada por Lionel Messi en la red para señalar el 1-1 del Inter Miami sobre Los Ángeles Galaxy ayudó a mejorar la opaca imagen mostrada por uno de los candidatos a alzarse con la Major League Soccer (MLS), que venía de vencer con autoridad al Real Salt Lake. Sin embargo, ese tanto no aminoró las críticas de parte de la prensa de los Estados Unidos sobre lo mostrado por el visitante en la tierra de Hollywood.

El columnista deportivo de Los Ángeles Times, Dylan Hernández, realizó un crudo análisis del encuentro desarrollado el último fin de semana, con la lupa depositada en el mejor jugador del mundo: “En algún momento, Inter Miami tendrá que lidiar con la realidad que se descubrió el domingo por la noche: Messi es viejo, Luis Suárez está viejo, Sergio Busquets está viejo”.

A continuación, salvó de esa radiografía al cuarto integrante de la constelación de estrellas de las Garzas: “El único miembro del cuarteto de Barcelona que no parecía estar jugando con el depósito de gasolina vacío fue Alba, el lateral izquierdo de 34 años que corría de un lado a otro de la banda como si fuera 10 años menor que él”. Más allá de esta mirada, el rendimiento del defensor estuvo lejos de ser el ideal, rozó lo desorganizado y, sobre el final, el entrenador Gerardo Martino lo mandó como extremo en esa banda ante la salida de Robert Taylor.

El calendario con siete partidos en marzo entre la MLS y la Concachampions transforman a la seguidilla en un tema a seguir de cerca: “Al jugar en una liga con un calendario agotador y un itinerario de viaje exigente, el Inter Miami parece destinado al desastre”. Las frases de Hernández contrastan con la mirada del Tata Martino, quien se había opuesto a la rotación en un comienzo temprano de la temporada: “No pienso en dar descanso en la segunda fecha porque recién estamos empezando a competir”.

El cruce de Luis Suárez y Messi con Cerrillo en Los Ángeles Galaxy-Inter Miami

El periodista hizo hincapié en la figura de Lionel Messi para sostener su análisis: “Todavía puede golpear una pelota con una precisión sorprendente, pero no se recupera tan rápido como antes. Ha perdido medio paso, lo que explica cómo el mediocampista defensivo del Galaxy, Edwin Cerrillo, pudo mantenerlo bajo control durante la mayor parte del partido. Y cuando el importado brasileño del Galaxy, Gabriel Pec, valorado en 10 millones de dólares, entró en el partido en el minuto 70 (entró por Diego Fagúndez), Messi dejó de ser el jugador más interesante en el campo”. “Messi no era el mismo jugador que visitó el BMO Stadium de Los Ángeles FC en septiembre. Ni siquiera era el mismo jugador que era cuatro días antes, cuando Inter Miami derrotó a Real Salt Lake en el primer partido de la temporada”, escribió.

El promedio de edad superior a los 35 años entre Messi, Suárez, Busquets y Alba se enfrentó a un rival con una zaga central experimentada y no superaba los 29 abriles desde la mitad de cancha en adelante: “El equipo más caro de la Major League Soccer fue superado por el renovado Galaxy durante la mayor parte de la noche, y no hay razón para creer que Inter Miami no tendrá más juegos como este. ¿Cuántas veces más podrán contar con que Messi invocará magia al final del partido para salvarlos?”.

Dylan Hernández manifestó que Messi y Suárez “fueron básicamente espectadores cuando el Galaxy tenía el balón”, una cuestión que llevó a defender en las Garzas con ocho jugadores de campo. Uno de ellos era Sergio Busquets, a quien calificó como una “estatua” en la zona medular. Y apuntó que la llegada de Federico Redondo no resolverá los inconvenientes de base: “La incorporación de Redondo y el esperado regreso del mediocampista de 18 años, Benjamín Cremaschi, marginado por lesión, no abordarán los problemas asociados con la construcción de un equipo en torno a un grupo de jugadores en edad de retiro”.

El saludo de Riqui Puig con Messi, Suarez, Busquets y Jordi Alba

El reportero indicó que el resultado no se definió en favor del dueño de casa por la “incapacidad” en la definición de la entidad de Los Ángeles, cuyos jugadores son más “atléticos” y “dinámicos” en comparación al Inter Miami. En ese sentido, le quitó valor al empate anotado por el campeón del mundo: “Messi rara vez representó una amenaza y marcó sólo porque recibió un pase perfecto. Lamentablemente para el Galaxy, el pase se lo hizo Puig”. Aquí, hace mención a una de las figuras del local, Riqui Puig, quien apuró una cesión y se la terminó dando a los pies a su ex compañero del Barcelona en la jugada que termina en la igualdad tras una asistencia de Jordi Alba.

El panorama sombrío planteado por Hernández terminó con una reflexión sobre los próximos pasos del Inter en vísperas al clásico contra Orlando City este sábado en condición de local desde las 18:30 (hora argentina) por la segunda fecha del torneo: “La secuencia fue una prueba de la continua capacidad de Messi para producir momentos espectaculares. Si Messi puede lograr una temporada de campeonato, incluso en la MLS, es un asunto completamente diferente. A dos partidos de la temporada del Inter Miami, las señales son siniestras”.