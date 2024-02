Diego Martínez analizó su primera derrota como DT de Boca en el duelo ante Lanús: cómo está Marcos Rojo de cara al Superclásico

Boca Juniors sufrió una dura derrota como visitante de Lanús, justo en la antesala del Superclásico. El equipo de Diego Martínez cayó por primera vez desde la asunción del nuevo entrenador e irá golpeado al Monumental el próximo domingo para jugar ante River Plate por la séptima fecha de la Copa de la Liga. Fuera de la zona de clasificación a la fase final, el Xeneize regaló un tiempo y si bien tuvo una gran reacción en el complemento, no le alcanzó para superar a un Granate que tuvo un gran inicio de partido.

Te puede interesar: Con cuatro regresos esperados, Boca Juniors dio la lista de concentrados para el duelo frente a Lanús

“El equipo no mereció perder, hizo méritos para llevarse más de lo que nos estamos llevando hoy. Seguiremos trabajando para corregir los errores y seguir creciendo como equipo”, expresó el ex técnico de Huracán y Tigre. Sobre su estadía hasta el momento en el Xeneize, expresó: “Hoy es el sexto partido que estamos al frente del equipo, en menos de un mes, y ese conocimiento que uno muchas veces tiene en la preparación. Prácticamente no tenemos tiempo de trabajo y estamos compitiendo cada tres días, no es una excusa ni mucho menos”.

”En el segundo tiempo el equipo jugó con mucha autoridad en el campo rival. Creo que si hubiésemos estado más juntos en la primera parte nos habríamos sentido más cómodos, pero la clave es que el gol tempranero nos dejó incómodos en el partido. No fue lo ideal el primer tiempo, sobre todo los primeros minutos, donde nos costó las segundas pelotas. En una perdida sufrimos el gol, el equipo se posicionó en campo rival. Valoro la búsqueda y la insistencia del equipo en tratar de descontar”, valoró Diego Martínez.

Te puede interesar: ¿Diego Martínez patea el tablero en Boca? El equipo que probó con cambio de esquema y la salida de un histórico

Pensando en el Superclásico que se viene, agregó: “Sabemos lo que significa ese partido. A partir de mañana, como siempre, analizaremos el próximo encuentro. Trabajaremos en la semana que de vuelta será larga y eso es también importante para nosotros, para poder recuperarnos de la seguidilla de partidos y tener tiempo para poder trabajar”.

En este sentido, contó por qué descartó a Marcos Rojo para este partido. “Está entrenando casi con normalidad. Se sintió muy bien y está en la última etapa de recuperación. Seguramente esta semana lo hará a la par de sus compañeros, pero entendimos con el cuerpo médico que quizás no era lo mejor que Marcos esté para este partido. Por eso aprovechó para entrenar, para elevar las cargas y exigirlo, y se lo vio muy bien. Seguramente esta semana se sumará con normalidad a los trabajos”.

Otras frases de Diego Martínez tras la derrota ante Lanús:

Te puede interesar: En la antesala del Superclásico, Boca Juniors cayó ante Lanús en La Fortaleza y sufrió su primera derrota en la Copa de la Liga

“Tiramos centros y quizás no fuimos precisos, nos faltaron lanzar con más presencia en el área. El equipo cuando lograba la paciencia podía generar peligro”.

“El balance del partido es que si bien no fue el ideal, el equipo no mereció perder. Hizo méritos para llevarse más de lo que nos estamos llevando hoy. Seguimos trabajando para corregir los errores”.

“A veces algunos cambios tienen que ver con rendimientos, con una búsqueda que estamos teniendo. Es el sexto partido al frente, el tiempo de trabajo no lo tenemos y estamos compitiendo cada tres días, no es excusa. A veces buscamos alguna variante que pueda permitirnos llegar más”.

“Creo que el equipo tiene concentración defensiva, la búsqueda que hacemos partido a partido es tener mejor control en campo rival. En esa parte estuvo mejor el equipo, sobre todo en el segundo tiempo donde el equipo jugó con mucha autoridad en campo rival. El gol rápido nos hizo no estar cómodo en ese aspecto, pero sí valoro la búsqueda y la insistencia del grupo en tratar de descontar”.

El cambio de los laterales por Blondel y Blanco : “Sentí que podía ayudarnos, lo pensaba minutos antes y lo termine no haciendo en esos 15 minutos cuando lo pensé. Saracchi y Advíncula hicieron un desgaste muy importante y las bandas eran los lugares para finalizar nuestras proyecciones y ataques”.

“La salida de Lautaro (Blanco) del equipo fue porque sumó tres partidos, lo hizo realmente muy bien y responde bien. Su lesión le impidió tener la posibilidad de iniciar el torneo, en este partido podíamos refrescar porque era el sexto en menos de un mes. Lautaro venía de otro país, con otra competencia sin tantos minutos, entendimos que era lo mejor para este partido”.

“La ausencia de Pol Fernández sin dudas que es una baja muy importante, un jugador muy inteligente que entiende el juego”.