Bajo la atenta mirada de Lionel Messi, su hijo Thiago marcó un golazo para el Inter Miami en la final de la Weston Cup

Thiago Messi marca un gol para Inter Miami en la final de la Weston Cup

Luego de la extensa gira, que incluyó una primera parada en El Salvador y cuatro partidos en Asia (Al-Hilal, Al Nassr, Hong Kong y Vissel Kobe) y, tras el último amistoso ante Newell’s, el Inter Miami debutará en esta temporada de la Major League Soccer el miércoles, a las 22 ante el Real Salt Lake.

Te puede interesar: Luis Suárez reveló intimidades de su amistad con Lionel Messi: cómo son los mates del argentino y qué lo hace enojar

Mientras Lionel Messi se mentaliza en dicho debut, este lunes se hizo un lugar para presenciar una final más que especial. La misma es la correspondiente al torneo juvenil Weston Cup, donde se desempeñe uno de sus tres hijos. En la categoría Sub 12, Thiago hizo honor a su apellido y anotó un golazo.

Messi y su familia observando el partido de Thiago Messi en el torneo Weston Cup

El video rápidamente se volvió viral. El niño de once años recibió un pase aéreo desde la izquierda y tras conectar de volea con la derecha, cruzó la pelota contra un palo, dejando sin reacción a la defensa y arquero rival. La Pulga lo celebró desde la tribuna, donde suele concurrir con su familia y su amigo y compañero de equipo Luis Suárez.

Te puede interesar: Las imágenes de la romántica cena que compartieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Desde que Lionel Messi inició una nueva vida en los Estados Unidos tras su salida del París Saint-Germain (PSG), Thiago Messi forma parte de la Academia del Inter Miami. El hijo mayor de la pareja conformada con Antonela Roccuzzo fue parte de una publicación en la cuenta oficial de la franquicia en Instagram con todos sus compañeros de la categoría Sub 12. “Listos para salir”, detalló la historia en la previa al amistoso afrontado ante Weston FC en septiembre pasado.

Thiago Messi se consagró campeón con Inter Miami

Cabe recordar que un mes antes, el diario inglés Daily Mail adelantó sobre su desembarco en las Inferiores, pero aún no se conocían flashes del hermano de Ciro y Mateo con la vestimenta del club hasta este miércoles. Thiago comparte el lugar de entrenamiento con su papá en el Florida Blue Training Center, donde practica el primer equipo de las Garzas. Su división compite en la Florida Academy League, a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo harán en la liga MLS Next. Años atrás, esa relación con el fútbol estaba en las antípodas de la actualidad. Así lo confesaba el capitán de la Albiceleste: “No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el fútbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha”.

Te puede interesar: Acuerdo total para que Federico Redondo pase al Inter Miami de Messi: los números finales de la operación

Antes de su salida de España, integró una de las categorías del proyecto Barça Escola dedicada a niños entre 6 y 8 años, que buscaba un método de entrenamiento similar al de la Masía. Además, en 2020 se hizo viral por un golazo marcado con la entidad catalana. La integración de su primer hijo a la rutina de la institución podría llevar por el mismo camino a Ciro, 5 años, y Mateo, 8 años, ya que el trío se ha mostrado en más de una ocasión divirtiéndose en el césped del DRV PNK Stadium al término de cada partido.

El delantero compartió un momento con su primer hijo en una fecha especial

Lionel Messi, quien se disculpó con el público chino por su ausencia en el amistoso en Hong Kong, está “plenamente recuperado” de la dolencia en el aductor de la pierna derecha que sufrió La Pulga. Así lo hizo saber su entrenador, el argentino Gerardo Martino. “Hablé con Leo y se sentía bien”, rescató el ex entrenador de Atlanta United. “Hablamos durante la semana para que jugara entre 45 y 60 minutos. Finalmente, jugó lo que esperábamos todos. Lo más importante para nosotros y para Leo es que llegue bien al próximo miércoles”, advirtió Martino sobre el comienzo de la temporada de la MLS y el último duelo ante Newell’s.

Además, el técnico rosarino transmitió “mucha esperanza” con el estado de salud del atacante uruguayo Luis Suárez en el conjunto floridiano, remarcando que “físicamente está muy bien pero nos queda un mayor trabajo con él dentro del equipo. Quizás lo conocen Jordi (Alba) o Busi (Sergio Busquets) del Barcelona, pero Luis tiene que acoplarse a todos para que se una mejor al equipo”, señaló.

El equipo rosa y negro situado en Fort Lauderdale finalizó la preparación con tres derrotas, tres igualdades y apenas un triunfo durante la gira internacional organizada por el club del propietario cubano Jorge Más Canosa y el ex jugador británico David Beckham. “Fue todo un desafío”, indicó Martino en alusión a la extensa recorrida transatlántica de siete juegos.

“No fue la mejor pretemporada porque no tuvimos un plantel completo para la gran cantidad de partidos que jugamos a nivel internacional y apuntamos a salir ilesos de la pretemporada para que vuelvan sanos a Estados Unidos”, concluyó el entrenador de Inter Miami.