Demichelis dio la lista de convocados de River Plate para enfrentar a Banfield: una baja preocupante y dos retornos que ilusionan

Martín Demichelis durante el partido entre River Plate y Atlético Tucumán de la Copa de la Liga 2024 (Joaquín Camiletti/Getty Images)

River Plate se enfoca en el duelo de la sexta fecha de la Copa de la Liga ante Banfield en el Monumental (domingo, 19.15) para recuperar los puntos perdidos en Tucumán, continuar en la cima del Grupo A y salir fortalecidos para el Superclásico ante Boca Juniors (domingo 25 de febrero).

Con dos retornos provenientes del Preolímpico Sub 23, más una ausencia que duele, Martín Demichelis dio la lista de convocados para el partido frente a el Taladro. La baja que estaba prácticamente confirmada es la del colombiano Miguel Borja, quien se retiró con molestias musculares en su pierna izquierda en el empate 0-0 frente a Atlético Tucumán. La apuesta es que el Colibrí pueda recuperarse de cara al duelo contra Boca. No hubo parte médico al respecto de la lesión del goleador.

La alegría para los hinchas millonarios que coparán el Monumental una vez más tiene que ver con la vuelta a casa de dos jugadores. Claudio Diablito Echeverri, la joya de la cantera vendida al Manchester City, vuelve a figurar en la nómina al igual que Pablo Solari. Ambos vienen de obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección argentina que conduce Javier Mascherano.

Además, Esequiel Barco, quien estuvo en el foco del conflicto en Tucumán tras fallar dos penales y desoír la orden de Demichelis por el ejecutor de la pena máxima (era Borja), está entre los concentrados aunque no está confirmada su presencia como titular. Hay que recordar que el ex atacante de Independiente no salió al campo en el segundo tiempo y observó el partido ante el Decano en el banco de suplentes.

El Diablito Echeverri volverá a ser convocado por Martín Demichelis para el encuentro frente a Banfield

En cuanto a la probable formación ante Banfield, que tendrá en el arco a Marcelo Barovero, ídolo de River, Demichelis analiza armar una rotación pensando en el partido contra Boca dentro de una semana.

En consecuencia, los once de la Banda serían: Franco Armani; Agustín Sant’Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, David Martínez o Milton Casco; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca; Franco Mastantuono, Claudio Echeverri; Pablo Solari o Agustín Ruberto y Facundo Colidio.

LOS CONVOCADOS DE DEMICHELIS PARA RIVER-BANFIELD

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión.

Defensores: Marcelo Herrera, Agustín Sant’Anna, Sebastián Boselli, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz, Milton Casco, David Martínez.

Mediocampistas: Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Nacho Fernández, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri.

Delanteros: Esequiel Barco, Facundo Colidio, Ian Subiabre, Pablo Solari y Agustín Ruberto.