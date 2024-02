“Le decía a mi mujer que no lo aguantaba más”: Antoine Griezmann dio detalles del difícil comienzo de la relación con Simeone en el Atlético de Madrid

Los elogios de Diego Simeone a Antoine Griezmann

Antoine Griezmann fue homenajeado por el Atlético de Madrid, luego de que el 10 de enero se convirtiera en el máximo anotador de la historia, superando a Luis Aragonés. “Goleador de leyenda”, se llamó el programa especial, del que participaron Diego Simeone, David Villa, y todo el plantel. Además, el galo recibió la Insignia de Oro y Brillantes, la máxima distinción del conjunto rojiblanco.

En ese contexto, uno de los temas que ganó protagonismo fue la relación con Diego Simeone. El francés, de 32 años, anotó los 175 goles bajo la tutela del Cholo, aunque el vínculo, por la intensidad del DT argentino, no comenzó de la mejor forma cuando el punta arribó desde la Real Sociedad. “No es que tuve dudas, pero le decía a mi mujer ‘a éste no lo aguanto más, no sé qué quiere de mí’. Me costó entrar en la dinámica, pero salió bien”, reconoció Griezmann, sin tapujos, y con el resultado como aliado de aquellos tiempos de resistencia.

“Soy un afortunado como entrenador de haber podido acompañarlo con esta cantidad de goles que le tocó marcar. Llegó con la ilusión con que llegan muchos futbolistas que llegan al Atlético Madrid, que son buenos futbolistas, pero para jugar aquí con eso no alcanza, hay que tener algo diferente. Él lo sacó, lo tuvo; aunque al principio le costó, tuvo dos o tres meses duros. Fue en Bilbao cuando empezamos a tener un poquito más de amistad. Empezó a hacer goles, jugaba de extremo. Hablamos un día de aprovechar todas sus virtudes, velocidad, golpeo de cabeza, control. Eso le generó tener una posición más central. Y a partir de ahí, todo el crecimiento es de él”, completó la historia el DT durante el reconocimiento a su pupilo.

Esa exigencia, de alguna manera, fue determinante para que el atacante decidiera cambiar de aire en 2019, cuando fue vendido al Barcelona a cambio de 120 millones de euros: “Había llegado al límite mentalmente. Necesitaba siempre una excusa cuando yo no daba el nivel. Y entonces, me dije: ‘tengo que irme’”, explicó. No obstante, esos dos años fuera de Madrid no los disfrutó, más allá de que ganó un título (Copa del Rey).

“A veces, cuando estás en un sitio, piensas que afuera es mejor. Lo pensé, quise probar y a los dos meses me di cuenta que estaba muy feliz donde estaba, en el Atleti, e intenté volver. Me acuerdo cuando el míster me llamó el último día del mercado de pases y le dije que quería volver sí o sí”, evocó aquel puntapié para el retorno dorado.

Simeone y Griezmann, durante el programa especial en honor al francés (@atleti)

“Fueron diez horas de las más intensas y de las más locas que he tenido en los 30 años en el Atlético de Madrid”, describió desde un video Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y máximo accionista del club. “Todo comenzó con una charla de Koke con Diego (Simeone) y de Diego conmigo. Nos lo planteamos, hablé con el Barcelona y vimos que existía alguna opción. Todo pasaba por la salida de un jugador, por el que teníamos una propuesta que había concluido, porque dijimos que no. Era la salida de Saúl. Hablamos con el jugador, dijo que podía planteárselo, y empezó una carrera casi sin criterio y con mucha pasión, y al final a las doce menos un minuto cerramos por fin con el Barcelona. Una hora antes cerramos con el Chelsea, Saúl y sus agentes”, añadió el directivo.

“Sabía que los aficionados me iban a esperar, porque había hecho mucho daño cuando me fui. Yo también estaba enfadado conmigo mismo. Al final, trabajar, estar calladito. Los primeros meses me hacía pequeño. No era el Griezmann que se había ido. Para mí era normal, te la comes, trabajas y ya está”, explicó los primeros pasos de ese regreso que acaba de catapultarlo al rol de leyenda.