La medida que tomó la dirigencia de Boca Juniors antes del debut en la Bombonera este sábado

Boca viene de conseguir su primera victoria en el campeonato y pretende mantenerse por la senda triunfal en la que será su presentación como local en la Bombonera este sábado. La cita será a las 19:15 en el Alberto J. Armando, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, contra Defensa y Justicia, rival directo en la lucha por ingresar a los cuatro primeros lugares que brindan acceso a los cuartos de final de la copa nacional. Antes del debut en casa, recordando que el Xeneize actuó en cancha de San Lorenzo ante Sarmiento de Junín por la segunda jornada, la directiva azul y oro tomó una determinación en el estadio.

En el anillo interno de la Bombonera se restringieron los accesos hacia las tribunas para los socios. Vale mencionar que los asociados pueden ingresar semanalmente a ese sector, para transitar el recorrido en las entrañas del estadio, conocer las réplicas de los trofeos más importantes conseguidos por la institución, tomarse fotos con gigantografías de los jugadores y también las estatuas de los máximos ídolos.

Como continúan los trabajos en el campo de juego, los dirigentes entendieron que era mejor cerrar el paso hacia las tribunas para que los fanáticos no tomen fotos y graben dicho sector. “Hasta el sábado, imposible pasar a la tribuna”, exclamó con tono firme un guardia de seguridad apostado en la boca que da acceso a la platea baja.

A través de un comunicado previo al estreno de local contra Sarmiento, la CD informó: “(...) el estado del campo de juego de La Bombonera no está en óptimas condiciones porque las dilaciones de la Justicia para celebrar las elecciones de diciembre del año pasado, por las presentaciones que hizo la lista opositora, obligaron a que las carpas instaladas permanezcan dos semanas más de lo esperado, lo que generó un daño no previsto en el césped. El personal del club triplicó esfuerzos para que los y las hinchas pudieran disfrutar el primer partido del año en nuestro estadio y que la cancha esté como nuestros jugadores merecen, pero el proceso de resembrado no llegará en condiciones y requerirá algunos días más de trabajos intensivos”.

No obstante, gente vinculada al riñón boquense le aseguró a Infobae que el césped de la Bombonera estará entre “7 y 8 puntos” para el encuentro ante el Halcón de Florencio Varela este fin de semana. Dato no menor es que el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias y tormentas para los próximos días, por lo que será otro examen para el sistema de drenaje que se modificó por completo durante la gestión de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme.

UNA OBRA QUE PROVOCÓ RUIDO POLÍTICO INTERNO

Ex Palco Presidencial En La Bombonera (@Tato_Aguilera)

Entre otras refacciones, la Bombonera ya no contará con el palco presidencial que estaba ubicado en la Platea Media, frente al palco que pertenece a Juan Román Riquelme. El flamante presidente de la institución agrandó su sector y permanecerá allí. Lo que todavía no está claro es qué sucederá con el lugar al que acudía Jorge Amor Ameal, que hasta el último partido del año pasado como local se sentó en una de las butacas del sitio que ya fue desmantelado por completo.

Una de las 10 propuestas que el espacio político del oficialismo había hecho en campaña fue “Cómo no lo vas a bancar (a Riquelme) si va a crear un espacio exclusivo para los vitalicios donde hoy funciona el palco presidencial asignándoles asientos de manera rotativa”. Aunque en Brandsen 805 hay muchos de los antiguos dirigentes ligados a Ameal que todavía no saben dónde se sentarán este sábado en el partido contra Defensa y Justicia, es un hecho que el plan de remodelación del palco presidencial para rotar a los vitalicios está en marcha.

Los tiempos no darán para estrenar el sector exclusivo destinado a este grupo de socios más antiguos, que habitualmente se ubican en una privilegiada tribuna como la Platea Media, pero es un hecho que el presidente de turno ya no contará con esa zona para observar los encuentros.

En los pasillos de la Bombonera los rumores no son pocos. El núcleo amealista fue desplazado (por citar algunos casos, Carlos Navarro de Obras y Martín Mendiguren de Deportes Amateurs) y Jorge Amor ya no dispone del poder de otrora como máxima autoridad. Las firmas necesarias para cada paso institucional son las del presidente (Riquelme), el secretario general (Ricardo Rosica) y el tesorero (Carlos Montero), por eso hoy como vice sus funciones e injerencia se limitan. El experimentado directivo aguarda por un llamado de Román, pero ya sabe que de ahora en más en Brandsen las órdenes y pautas las dictará Cristian Chanchi Riquelme, con la venia de su hermano mayor.