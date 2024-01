9 frases de Diego Martínez tras el empate de Boca Juniors: la crítica al campo de juego y cuánto afecta la mudanza de La Bombonera

La igualdad de Boca Juniors ante Platense en Vicente López mostró dos caras muy marcadas del Xeneize en su estreno por la primera fecha de la Zona B en la Copa de la Liga. El bautismo oficial de Diego Martínez en el banco incluyó un flojo primer tiempo en la elaboración colectiva, un ítem en el que progresó durante el complemento, pero le faltó el gol para irse con los tres puntos en el bolsillo.

Más allá de ese resultado, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa por los aspectos positivos de la igualdad: “Bastantes. Sobretodo, que pudimos corregir posicionamiento en el segundo tiempo, en la primera parte no lográbamos fijar a la línea de 5. Entonces, la idea de salir con los laterales bajos nos hacía jugar demasiado bajo porque tanto (Raúl) Lozano como (Ciro) Rius saltaban y quedábamos en duelo. La ventaja la teníamos en los duelos, y quizás no tanto en la circulación baja con tan poco espacio y un estado del campo que quizás no era el mejor para esa circulación”.

A continuación, el técnico agregó: “Ajustamos, acomodamos en el segundo tiempo, así y todo el equipo generó situaciones de manera clara en la primera etapa. El rival nos complicaba con pelotas cruzadas. Más allá de eso, tuvimos el control más repartido en el primer tiempo, y esa es la parte donde no nos sentimos tan cómodos. Pero queremos que ese control se traduzca más en lo que fue el segundo tiempo, de jugar en el campo rival. Luis (Advíncula) y Frank (Fabra) terminaron llegando a situaciones de mucho más riesgo. El segundo tiempo fue mucho más parecido a lo que nosotros intentamos jugar. Los cambios también nos ayudaron, es algo bueno”.

Además, elogió el planteo ideado por Sebastián Grazzini, DT de Platense: “Hay muchas cosas que son positivas, obviamente nos hubiese gustado irnos con los tres puntos, pero nos enfrentamos a un rival que se adapta a la estructura del rival sin perder la esencia que busca su entrenador. Enfrentamos a un equipo que tendrá un buen torneo. Me voy con sensaciones no tan buenas del primer tiempo, pero sí buenas por haber entendido el segundo tiempo”.

* La opinión de Martínez sobre Kevin Zenón

Martínez evitó puntualizar en las bajas por lesión o convocatoria a la selección argentina para afrontar el Preolímpico y manifestó que puede lograr el funcionamiento deseado con esta plantilla: “Miro al banco y encuentro soluciones. Entró Cavani, Benedetto, Zenón, Janson... Jugadores de mucha jerarquía. Cuando estemos completos, vamos a ser aún más fuertes todavía, pero tenés soluciones y eso es importante para un entrenador. Nos encantaría tener a todos, pero estamos contentos con el plantel conformado”.

Más adelante, reveló las charlas que mantenía con Guillermo Fernández para resolver distintas cuestiones dentro de la cancha: “Le decía a Pol: ‘Mirémonos por si hay que adaptar algo, si hay que ajustar algo’. Porque se hace difícil por el griterío y a veces hay que esperar a un parate o al entretiempo para hacerlo. Con más tiempo de trabajo, será más fluido”.

MÁS DECLARACIONES DE DIEGO MARTÍNEZ

La localía ante Sarmiento en la cancha de San Lorenzo: “Lo vamos a trabajar de la misma manera. ¿Si afecta? Lógicamente. La ilusión, las ganas que tenemos de jugar en nuestro estadio son muy grandes... Me tocó jugar de visitante y sé lo que significa jugar en la Bombonera. Pero también entendemos que si el campo no está de la mejor manera es mejor retrasarlo una fecha más para que llegue en óptimas condiciones”.

El rendimiento de Kevin Zenón: “Al tener a Frank (Fabra) y Luis (Advíncula) más alto, a diferencia del primer tiempo, la idea de generar superioridad numérica era con los volantes. Kevin nos dio las dos, superioridad para poder bajar y recibir entrelíneas y también la ruptura y la llegada al gol. Remató dos o tres veces, habilitó y tiró tres centros importantes. Su entrada ayudó mucho al equipo, nos genera muy buenas expectativas”.

La sorpresa por el planteo rival: “Cuando leímos la formación, era algo que sentíamos que no había hecho Platense en sus dos amistosos. Eso a veces te genera incomodidad porque trabajamos un plan de partido que lo tenés que ir ajustando durante el encuentro. Quizás, lo nuestro fue más una continuación de lo que hicimos en la preparación. Nos costaba... Recibíamos entrelíneas. Platense hacía jugar a Frank y Luis muy bajos, entonces no generábamos superioridad numérica desde la salida. Así y todo, el equipo tuvo mejores controles y llegadas en el final del primer tiempo”.

El nivel mostrado por Bullaude como enganche: “Nos faltó conexión. Había mucho espacio. Platense decidió tomar riesgos, por eso es muy valorable la propuesta de su entrenador. Jugábamos mano a mano, la idea era que Bullaude desde esa posición pueda bajar a recibir el balón entrelíneas, lo mismo con Juan (Ramírez), pero nos costó un poco”.