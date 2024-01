Juan Cruz Martins firmó con Deportivo Riestra tras jugar en las inferiores de River e Independiente

Juan Cruz Martins, nuevo refuerzo de Deportivo Riestra

Deportivo Riestra quiere seguir agigantando su historia luego de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez. La institución fundada en el 22 de febrero de 1931, que este jueves hizo su estreno en la Copa de la Liga con una igualdad 0 a 0 ante Instituto de Córdoba en el Monumental Presidente Perón, en el marco de la primera jornada de la Zona A, fue una de las que más activa se mostró en el mercado de pases.

Una de sus últimas caras nuevas para dar batalla en la máxima división fue la de Juan Cruz Martins, un talentoso joven que inició su carrera en las formativas de River Plate y que tuvo un reciente paso por las inferiores y Reserva de Independiente. El futbolista, que ocupa las posiciones de enganche o delantero y destaca por su habilidad con el pie izquierdo, comenzó su trayectoria en el fútbol a los 9 años en el Millonario. Posteriormente, a los 19, se unió a las filas del Rojo, donde tras logró asegurar su primer contrato profesional a finales de 2022. En esa misma época también estamparon su rúbrica el Melli Ortiz (pasó a préstamo a Atlético Tucumán por el trueque por Maestro Puch) y Agustín Quiroga, el portador del brazalete de capitán de la Reserva (cedido a Platense).

Juan Cruz Martins ya había firmado contrato profesional durante su paso por Independiente

En la entidad de Avellaneda estuvo hasta finales del año pasado y formó parte del plantel de Reserva que supo cortar una sequía de 33 años sin títulos al quedarse con la Copa Proyección 2023 tras vencer a Tigre en la final disputada en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

La incorporación de Martins a Deportivo Riestra no sólo marca un hito en su carrera sino que también refleja el potencial y la confianza que el club deposita en este joven proyecto. Su formación en clubes de renombre como River Plate e Independiente le proporcionaron un trampolín para convencer al entrenador Matías Módolo. Deportivo Riestra celebró su fichaje en redes sociales con un mensaje de bienvenida: “¡Que sea el inicio de algo grande, Juan!”.

Juan Cruz Martíns durante su paso por Independiente

El conjunto de Bajo Flores, que hace 10 años se encontraba en la Primera D, vivió un cambio radical desde la llegada de Víctor Stinfale. El abogado desembarcó en el club en la temporada 2012/13 junto a su empresa de energizantes (Speed) y fueron las claves que lo llevaron a ascender por primera vez a la Primera División de Argentina.

El detalle es que el arribo de Martins pone a Riestra mano a mano con Independiente Rivadavia en el mercado de fichajes. El también recientemente ascendido elenco de Mendoza, con 16 caras nuevas, es el equipo que más sumó hasta acá en proceso de incorporaciones de la Copa de la Liga.

Junto con Martins, Riestra confirmó el desembarco del arquero de 31 años con pasado en San Marcos de Arica (Chile) Juan Ignacio Dobboletta para ubicarse en la línea de los 15 fichajes hasta el momento contabilizando los arribos de Enzo Avaro (delantero de 24 años que llegó a préstamo desde Sportivo Belgrano), Jonathan Herrera (es el máximo goleador de la historia del club con 109 goles en 172 partidos), Nicolás Benegas (ex Defensores de Belgrano), Guillermo Pereira (viene de Belgrano de Córdoba), José Méndez (el delantero proviene de Racing de Córdoba), Maximiliano Rodríguez (el experimentado defensor retorna a la institución tras su paso por Barracas Central), Nahuel Manganelli (el arquero firmó como cedido desde Gimnasia de La Plata), Pablo Monje (mediocampista de Laferrere), Nicolás Caro Torres (ex defensor de Chacarita), William Machado (el uruguayo viene de defender la camiseta de Ferro), Delfor Minervino (ex Central Córdoba de Santiago del Estero), Gabriel Cañete (el mediocampista viene de Los Andes) y Joaquín Varela (defensor).

Este número se puede seguir elevando si tenemos en cuenta que el mercado de pases cerrará recién el 2 de febrero próximo, cuando el torneo esté ingresando a la tercera jornada. Riestra visitará el próximo miércoles 31 de enero a Argentinos Juniors (desde las 17.00) por la segunda fecha y luego, el domingo 4, será anfitrión de Barracas Central en la tercera presentación.