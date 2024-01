Una deuda, problemas con su pareja y la muerte de su perro envenenado: el infierno que vivió un futbolista en Turquía

El calvario que vivió un futbolista en Turquía

Después de un breve y turbulento periodo en el Konyaspor turco, el arquero francés Paul Bernardoni se ha visto forzado a tomar decisiones drásticas en su carrera deportiva, llevando su talento a la D1 suiza para integrarse al Yverdon hasta final de temporada. El ex jugador del Angers, de 26 años, reveló al diario Le Parisien las razones detrás de su abrupta salida de Turquía, donde vivió no solo problemas profesionales sino también personales.

Bernardoni enfrentó una serie de desafíos que incluyeron sueldos impagos y profundas luchas emocionales, que alcanzaron su punto álgido con la pérdida de su fiel compañero, su perro Berni. Sobre este suceso doloroso, Bernardoni expresó conmovido: “A nivel deportivo pude jugar 17 partidos pero a nivel humano fue terrible”.

“Lástima si te hace sonreír, pero mi perro, que ha estado conmigo desde el comienzo de mi carrera, fue envenenado. Fue durante un paseo con mi esposa. Hay muchos perros callejeros allí y a la gente no les gustan mucho... La muerte de mi perro acentuó mi deseo de abandonar rápidamente este país”, aseguró.

La conexión emocional con su mascota quedó evidenciada en un mensaje que el futbolista compartió en sus redes sociales: “El perro es el mejor amigo del hombre. Berni nos acompaña en cada uno de nuestros eventos desde 2017. Tan entrañable que naturalmente lo adoptaron como protagonista de la cuenta y me pedían novedades periódicamente. Con gran tristeza les escribo que Berni falleció hoy durante nuestro paseo diario. Cuando un perro llega a nuestras vidas, nos regala un pedazo de su corazón. Cuando se va se lleva un pedazo del nuestro. Gracias por estos 7 años tan cortos mi Berni”.

paulbernardoni

Además del doloroso evento, se sumaban inconvenientes contractuales con el club turco en cuanto a la remuneración acordada, lo que agudizó aún más la situación. Bernardoni se sinceró sobre los problemas financieros, comentando: “Para ser completamente transparente, normalmente no me han pagado una sola vez el salario mensual estipulado en mi contrato. Me pagaron dos veces: la primera tras la intervención de la FIFA y la segunda al rescindir mi contrato. Durante los primeros dos meses no recibí nada”.

“Cuando pregunté por qué, me dijeron: ‘sucederá muy rápido’. Pero no hubo nada. Lancé un primer acercamiento a la federación internacional. Lo cual no agradó. ¡Los gerentes me llevaron a una oficina para decirme que lo que les había hecho estaba mal! Y luego no me pagaron durante tres meses y medio hasta que rescindí. Todo esto no fue ni honesto ni muy saludable”, remarcó.

El problema se agravó cuando el club propuso un acuerdo de pago en cuotas por lo adeudado, oferta que Bernardoni rechazó. Para él, las consecuencias de esta decisión fueron inmediatas y perjudiciales en el plano deportivo: “El club quería pagar lo que debía en varias cuotas. He rechazado. Y me lo hicieron pagar deportivamente: íbamos a jugar los dos partidos grandes contra Galatasaray y Fenerbahçe. Justo antes de subir al autobús, vi en el grupo de WhatsApp del club que me habían sacado del equipo…”

La estancia de Bernardoni en Turquía además estuvo marcada por un problema familiar, ya que su esposa no pudo retornar al país por complicaciones con su visa. De esta forma, el francés se encontraba solo frente a los retos de una experiencia que calificó como la peor de su trayectoria profesional: “Tuve la peor experiencia profesional de mi carrera. Si hablo, no es para dar lástima. Pero quería decir mi verdad y no dejar que otras personas dijeran tonterías sobre esta partida después de tan solo unos meses”.

El arquero terminó en la liga suiza

Ante estas adversidades, Bernardoni decidió priorizar su bienestar emocional por sobre el aspecto económico, subrayando sus valores personales y su necesidad de un entorno donde pudiera sentirse pleno. “Mi felicidad no es sólo un montón de euros. Ya a la perdida de mi perro, no le pongo precio. Sin sueldo, perro envenenado y privado de mi esposa... Era demasiado. ¡No quería esta vida! E insisto, el dinero fue lo menos importante en esta historia”.

Finalmente, tras resolver su contrato que se extendía hasta junio de 2025, Bernardoni se abrió paso en el fútbol suizo, buscando dejar atrás los complicados meses vividos y avanzar en un entorno más favorable para su carrera y vida personal. Curiosamente, no fue el único jugador en partir del Konyaspor recientemente bajo circunstancias similares, ya que Morgan Schneiderlin también rescindió su contrato con el mismo club apenas nueve días después de su firma.