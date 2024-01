Una ballboy agarró la pelota antes de que pique y generó confusión en un partido del Australian Open: la decisión de la umpire

En un giro inesperado durante el cuarto día del Abierto de Australia, un recogepelotas se convirtió en el protagonista insólito del encuentro entre Karen Khachanov y Aleksander Kovacevic. El ruso, tras adjudicarse la primera manga por 6-4, se encontraba disputando el segundo set cuando lanzó un poderoso servicio. El estadounidense trató de responder con un slice poco ortodoxo que estaba en camino a caer fuera de la cancha. Sin embargo, la pelota fue interceptada en el aire por un ballboy antes de que tocara el suelo y se desencadenó una confusa situación en la cancha.

Te puede interesar: Inesperado debut de Novak Djokovic en el Abierto de Australia: el trabajoso triunfo en más de 4 horas ante el número 178 del mundo

El estadio colmado de espectadores respondió con un murmullo de decepción ante la interrupción del juego, mientras un desconcertado Khachanov se acercó a la umpire para cuestionar la decisión de repetir el punto. Karen argumentó que la pelota estaba fuera y preguntó en voz alta “dónde están las reglas”. En un principio, el árbitro mantuvo la decisión de volver a ejecutar el saque bajo la premisa de que el protagonista externo debió permitir que la pelota picara y así seguir el reglamento establecido en la competición.

Sin embargo, en un gesto de notable caballerosidad deportiva, Kovacevic se aproximó y concedió espontáneamente el punto a su rival. El acto, aunque atrajo inicialmente las protestas del ruso, terminó con un agradecimiento de su parte. La árbitra, tras confirmar la inesperada concesión, comunicó la decisión a la multitud que no tardó en ofrecer una ovación en reconocimiento a la deportividad del estadounidense.

Kovacevic protagonizó el momento fair play de la jornada 4 (Foto: Reuters)

El incidente no desvió el enfoque de Khachanov en su objetivo, quien logró cerrar el segundo set con una victoria por 6-3. Aleksander recuperó terreno en el tercero, llevándoselo 6-4, pero el ruso mantuvo la compostura en el decisivo cuarto set, ganando por 6-3 y avanzando así a la tercera ronda del torneo. El número 15 se enfrentará a continuación al checo Tomas Machac con miras a los octavos de final en el Grand Slam que se desarrolla en Melbourne.

Te puede interesar: Show de Djokovic en Australia: los movimientos que desataron las risas de Sabalenka y su talento oculto para el básquet

El momento de confusión se genera poco después de otra acción que desafió el reglamento con Stefanos Tsitsipas como protagonista. El griego impactó la pelota con la raqueta del otro lado de la red y ganó un game que terminó siendo trascendental en el transcurso de su partido. “¿No debería ser punto para el Belga?”, preguntó un usuario argumentando que la raqueta no podía pasar la red. “¿Cuál es la regla respecto a que tu raqueta esté del otro lado de la red?”, insistió otro, a lo que algunos fanáticos respondieron: “Es legal si el balón cae de tu lado y siempre y cuando no toques la red, por supuesto” y “Según las reglas, puede balancear la raqueta sobre la red. No tocó la red por lo que la jugada es legal y ganó el punto”.