Nicolás Tagliafico volvió a mostrar su talento oculto y causó furor entre los fanáticos de Dragon Ball Z

El dibujo de Tagliafico que causó sensación en los fanáticos de Dragon Ball Z

Nicolás Tagliafico sorprendió en pandemia con un talento oculto: su pasión por el dibujo. En ese entonces, el defensor de la selección argentina utilizó el tiempo libre por el confinamiento que provocó la enfermedad y mostró su gran capacidad para realizar diferentes imágenes. Muchas de las cuales fueron pedidas por los usuarios e incluso algunos utilizaron estos dibujos para tatuáreselos.

Te puede interesar: Los mejores memes del premio The Best que ganó Messi: lamento de Cristiano Ronaldo, guiño a Maradona y un reclamo por Dibu Martínez

“Uno de mis hobbies favoritos, ayuda a liberar la mente, a concentrarse y enfocarse en una sola cosa”, escribió en aquel entonces cuando se encontraba en Holanda, donde se desempeñaba en Ajax y cumplía con el aislamiento debido a la pandemia del Coronavirus.

El talento oculto de Tagliafico

En las últimas horas, el lateral del Olympique de Lyon compartió en sus redes sociales una imagen hecha por él mismo de Piccolo, uno de los personajes más importantes de la serie de dibujos animados Dragon Ball Z. “Volvimos”, fue el mensaje que eligió el campeón del mundo en Qatar con la selección argentina para acompañar el video que rápidamente se volvió viral.

Te puede interesar: A Alejandro Garnacho lo hicieron elegir entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: su sorprendente respuesta

Este no fue el único comentario del ex jugador de Banfield e Independiente que ganó trascendencia en las redes sociales. Nicolás Tagliafico aprovechó el premio The Best que ganó Lionel Messi y en su cuenta de X (antes Twitter) opinó con una desopilante frase. “Estoy cansado, jefe”, bromeó a raíz de un nuevo galardón que se llevó el mejor jugador del mundo. “Felicitaciones una vez más, Leo”, destacó el futbolista de 31 años, quien compartió una foto editada de La Pulga con el trofeo mundial, el balón de Qatar, una galera y una corona, entre otros premios.

La broma viral de Nicolás Tagliafico por el The Best que ganó Lionel Messi

Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ediciones, logró un récord en los premios The Best y con tres galardones (2019, 2022 y 2023) se despegó del portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021). En el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, Messi jugó 32 encuentros, convirtió 24 tantos y ganó dos títulos: la liga francesa (con Paris Saint Germain) y la Leagues Cup (con Inter Miami).

Te puede interesar: Las perlitas de la gala The Best: el confuso momento del anuncio de Messi como ganador, los gestos de Guardiola y el padre de Haaland

El capitán de la selección argentina, al igual que los otros finalistas Erling Haaland y Kylian Mbappé, no acudió a la gala The Best realizada en el teatro Hammersmith Apollo en el oeste de Londres. Los tres jugadores acabaron como finalistas en una votación en un panel global conformados por los técnicos y capitanes de las selecciones nacionales, un grupo selecto de periodistas y aficionados online.

Esta votación contó con una particularidad y fue el empate en 48 puntos entre Messi y Haaland, mientras que Mbappé sumó 35 unidades. En este punto, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes. Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).