Siguen los escándalos en la selección de Camerún: el nuevo cruce entre el técnico Song y Onana que terminó con el arquero en la tribuna

El DT y el arquero tienen una mala relación desde el Mundial d Qatar. Foto: REUTERS/Ibraheem Al Omari/File Photo

Un hecho curioso sucedió en la Copa Africana de Naciones. Un episodio que tuvo como protagonista al arquero del Manchester United, el camerunés André Onana, quien realizó una odisea para llegar a Costa de Marfil y estar presente en el primer compromiso de su selección en el torneo continental ante Guinea por la fecha 1 de la fase de grupos.

Sin embargo, el entrenador nacional, Robert Song, no lo tuvo en cuenta y a la cancha salió Fabrice Ondoa, un futbolista que se desempeña en la tercera división del campeonato francés. Es que el jugador del Nîmes Olympique se quedó con el puesto porque el ex Napoli prefirió llegar más tarde a la concentración para cumplir con la agenda europea, dado que estuvo presente para los de Old Trafford en el empate que terminó 2 a 2 con el Tottenham.

Luego del duelo británico, André Onana emprendió una extensa odisea para llegar a tiempo al Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, donde Camerún debutó contra Guinea. El arquero se trasladó en auto hasta el aeropuerto de Liverpool, tomó un vuelo hacia Abidjan y después de varios contratiempos a causa del mal tiempo, retomó su viaje en otro vehículo terrestre hasta llegar a su destino: Yamoussoukro.

A pesar de superar todos los obstáculos logísticos, la figura internacional logró su objetivo. Pero cuando se encontró con el resto de la delegación, las palabras de su entrenador le provocaron una indignación desmesurada. Incluso lo desafectó del plantel y ni siquiera lo dejó estar en el banco de suplentes. Visiblemente afectado, Onana observó el encuentro desde la tribuna.

Fuentes cercanas al seleccionado de Camerún indicaron en las últimas horas que discrepancias entre el DT y el arquero continuaron en la intimidad, cerca de la zona de los vestuarios. Mientras algunos medios africanos afirman que Robert Song no se comunicó directamente con Onana, el periodista MickyJnr señaló que El Hadji Diouf tuvo que intervenir para explicar la situación, para que la discusión no se transforme en una pelea con agresiones físicas.

La decisión de permitir a Onana jugar con el Manchester United mientras sus compañeros entrenaban generó controversia en Camerún. La prensa local subrayó que Onana aceptó la decisión debido a contratiempos en el plan acordado, pero otros testigos manifestaron descontento por parte del arquero. “Si no iba a atajar, ¿Para qué vine en un vuelo privado?”, fue una de las preguntas que deslizó Onana según la versión de los periodistas que estuvieron en el estadio.

Los hinchas de Camerún aguardan que la figura del Manchester United vuelva a ser considerado para defender el arco de los Leones en la segunda jornada frente a Senegal (jugarán el próximo viernes). Además, la Copa Africana de Naciones, que debería ser una vía de escape para el arquero tras un rendimiento por debajo de las expectativas en la Premier League, se ha visto opacada por la inesperada controversia en torno a su participación. Como Song y Onana están peleados desde la época del Mundial de Qatar, la única manera de que se recomponga la relación será con una actuación brillante del arquero que busca volver al primer plano internacional.