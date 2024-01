Qué hacía Lionel Messi mientras se desarrollaba la gala de los premios The Best: el gesto con el hijo de un entrenador argentino

El argentino se ausentó de la ceremonía y apunta a su puesta a punto en Inter Miami

La distinción otorgada a Lionel Messi con el premio The Best a mejor jugador tuvo la particularidad de su ausencia en la ceremonia porque la figura del Inter Miami evitó hacer un viaje demasiado largo desde los Estados Unidos a Londres con la intención de realizar una buena pretemporada, que incluirá una serie de amistosos entre los cuales figura un compromiso este viernes desde las 22 (hora argentina) ante la selección de El Salvador.

Debido a la cercanía con ese primer duelo, Messi optó por quedarse en Florida en la continuidad de los entrenamientos liderados por el entrenador Gerardo Tata Martino y, mientras se realizaba el evento bajo la noche inglesa, Leo se destacó por compartir un grato momento a más de 7.000 kilómetros de distancia con la familia de un subcampeón del mundo con la selección argentina.

El rosarino recibió en las instalaciones de las Garzas a Pedrito Troglio, hijo del entrenador Pedro Troglio, quien fue parte del plantel albiceleste en la Copa del Mundo Italia 1990. Las imágenes mostraron al capitán de la Selección estrechándose en un abrazo con el niño ante la sorpresa emanada del otro lado de la cámara por el recibimiento amistoso del 10: “No, no. Ay, Dios mío, me muero. Leo, te amamos”.

El protagonista del suceso atinó a comentar “¿todo bien?”, luego de acariciarle la cabeza al nene y saludar a los invitados especiales. Las imágenes mostraron su look deportivo, ya que lucía una musculosa del Inter Miami, un pantalón corto con el logo de la franquicia y unas ojotas en medio de un parate de la intensa actividad llevada a cabo en Florida. El video contiene el siguiente mensaje: “Gracias fenómeno. Lo hiciste muy feliz. Grande total”. La sonrisa del niño fue el fiel reflejo de un momento que nunca olvidará. Además, se llevó una foto con el astro para recordar este día para el resto de su vida.

El mensaje de Pedro Troglio

No fue el único regalo para Pedrito, quien también se fue con la firma de Lionel Messi impregnada en el buzo utilizado para la ocasión. Allí, uno de los presentes tomó una instantánea de ese momento y fue la postal elegida por Pedro Troglio para agradecer el gesto en una publicación realizada en su cuenta personal de Instagram: “Fenómeno en la cancha y en la vida. Gracias maestro lo hiciste muy feliz”.

El ganador de la Leagues Cup con Inter Miami espera que su tercer The Best a nivel individual traiga un próspero 2024 con los principales objetivos situados en la Major League Soccer (MLS), la Copa de Campeones de la Concacaf y la defensa de la corona lograda en 2023.

Por lo pronto, afrontará encuentros de preparación ante El Salvador (19 de enero), Al Hilal (29 de enero), el Al Nassr de Cristiano Ronaldo (1 de febrero), un combinado local de Hong Kong (4 de febrero), Vissel Kobe de Japón (7 de febrero) y Newell’s (15 de febrero). Debutará el miércoles 21 en la MLS contra Real Salt Lake.