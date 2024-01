La historia del fanático de Colón de Santa Fe que hoy puede ganar uno de los premios The Best: “Pensamos que era una broma”

La FIFA reconocó al fanático santafesino

El reciente descenso de Colón de Santa Fe a la Primera B Nacional hace que no sea el mejor momento para los fanáticos sabaleros. Sin embargo, Hugo Daniel Iñíguez puede llegar a tener un valioso consuelo en la jornada de hoy: este simpatizante del combinado santafesino fue nominado por la FIFA para los premios The Best como “Mejor Hincha del Mundo”, luego de que una imagen de TV en la que le daba la mamadera a su bebé durante un partido de su equipo se viralizara.

Te puede interesar: Quiénes votan para los premios The Best y cuántas chances tiene Lionel Messi de volver a ganarlo

La imagen de Toto en el Estadio Estanislao Brigadier López se replicó decenas de veces en redes sociales y el protagonista contó su historia en TNT Sports luego de la nominación. “Nunca lo esperaba. Fue una locura inmensa. No teníamos palabras en el momento que nos enteramos. Pensábamos que era una broma, pero cuando recibimos los llamados y nos avisaban que era real, fue una locura. Poder representar a todo el pueblo Sabalero me hace muy feliz”, declaró Iñíguez en la previa al cruce de su equipo ante Rosario Central por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Su niño, Tiziano, nació el 31 de marzo de 2023 y en el momento que las cámaras lo captaron tenía apenas dos meses. “Desde que tengo nocion, mi viejo me trajo la primera vez y después quería venir a todos los partidos. Ser Sabalero es herencia, familia y tradición”, expresó. Su pareja, Fernanda, explicó el detrás de escena de ese fragmento que recorrió el mundo: “Yo estaba al lado de ellos. Entramos al entretiempo y se lo di para que le diera la leche porque aparte estaba cansada de los brazos y justo lo engancharon a él, pero estaba al lado”. Además, compartió su incredulidad: “Primero, no creíamos. Hasta que él se fue a trabajar y a mí me explotaba el celular. Ahí empecé a caer, realmente”.

Toto Iñíguez dialogó con la transmisión oficial en la previa al partido de Colón ante Rosario Central

A continuación, Iñíguez se mostró ilusionado con levantar esa estatuilla y le pidió ayuda al público: “Aprovechamos a pedirle al hincha del pueblo argentino que nos apoye con un voto para terminar de hacer realidad este sueño. Estar allá sería para toda la vida”. Fanáticos de todo el mundo le brindaron su cooperación a través de la página oficial de la FIFA, al igual que sucede con los premios a mejores jugadores, entrenadores y arqueros. Cabe recordar que los fanáticos argentinos fueron destacados con este premio en la anterior ceremonia por su permanente aliento en el Mundial de Qatar.

El año pasado, este ya famoso hincha del Negro visitó el Cementerio de los Elefantes y recibió un regalo especial por parte de Facundo Garcés, uno de los referentes del equipo que era dirigido en ese entonces por Néstor Gorosito: una camiseta firmada. Minutos antes, había anticipado el obsequio: “Me llena de orgullo que lo sientan así y en un rato le haré un regalo a él y a toda su familia. Es muy importante y también demuestra lo que es Colón, una familia. Ojalá pueda tener suerte y lo pueda ganar”.

Según el sitio oficial de la FIFA, el momento protagonizado por el seguidor “captó el deseo por transmitirle a su hijo el amor por los colores del club desde pequeño”. Sus competidores en la terna son Miguel Ángel, un seguidor de Millonarios de Colombia que cumplió su última voluntad al conocer al plantel del primer equipo antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad, y Fran Hurndall, quien recorrió 1.000 kilómetros desde Gold Coast hasta Sydney con un balón en sus pies. Este reto tuvo como objetivo “servir de inspiración a mujeres y niñas del deporte”.