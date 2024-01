El presidente de Unión le contestó a Kevin Zenón y reveló qué le pidió a Boca Juniors por el pase: “Se soluciona en dos minutos”

Kevin Zenón, el mediocampista de Unión de Santa Fe que Boca Juniors pretende contratar

“Nosotros no ponemos trabas por Kevin Zenón, defendemos lo que es nuestro”, dijo Luis Spahn, presidente de Unión de Santa Fe, en clara respuesta al mediocampista que lo había acusado de trabar su pase a Boca Juniors. “Hay que entender la ansiedad de Zenón pero la decisión es de Boca. Nosotros no ponemos trabas, solo defendemos lo que es nuestro”, insistió el dirigente tatengue en declaraciones a Radio La Red.

El mandatario respondió así al fastidio de Kevin Zenón, quien el sábado por la noche lo había acusado de poner “trabas” en su transferencia. Spahn explicó que Unión ya cedió en el monto del pase y también en la manera de pago. “Si Boca se decide, se soluciona en dos minutos”, señaló el dirigente. En este sentido, Spahn confirmó que en la negociación pretenden incluir a un jugador de Boca a préstamo.

“Estamos pidiendo un extremo con muy poco juego que acá va a lograr el rodaje que en Boca no tiene”, dijo Spahn sin mencionar al apuntado. Se trataría del juvenil Simón Rivero, y también podría ingresar un porcentaje del pase de Mauro Luna Diale, surgido de la cantera de Boca Juniors que está en Unión. El presidente tatengue también reveló que recibieron “dos ofertas de Brasil” superiores a la de Boca pero no confía en la voluntad de pago de los clubes interesados.

Kevin Zenón es una de los jugadores apuntados por el nuevo entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez

“Desde su posición de poder entienden que su opinión debe prevalecer sobre la nuestra. Tenemos dos ofertas de Brasil por Zenón. Es el país que nos da el 20% que intentamos retener. Hemos hecho muchos negocios con Boca, para alivianar la parte económica pedimos un préstamo de bajo valor. Hemos ido cediendo en el monto y las facilidades para pagar completamente la transferencia. Tienen la bondad de vender jugadores a precios altos, deben ser comprensivos que somos un club mediano y ser generosos en lo que para ellos puede ser insignificante”, agregó.

Y cerró: “Les dimos facilidades, porque terminamos cobrando menos de un tercio inicialmente y el resto a plazo, seis meses y un año. Nos hemos vuelto duros para defender nuestro capital porque estamos en una crisis, no hay manera de reponer jugadores. El unionista vivía viendo qué hacía el rival y que no esté en la categoría genera un vacío para las dos partes”.

Mientras tanto, Kevin Zenón sigue bajo las órdenes de Cristian González en Uruguay y se prepara para el segundo amistoso de la Serie Río de la Plata de mañana ante Defensor Sporting. En cuanto a refuerzos, Spahn confirmó la llegada de Miguel Torrén, quien ya se sumó al plantel en Montevideo y firmará contrato cuando se desvincule oficialmente de Argentinos Juniors.

El Kily también se había mostrado firme sobre la novela de Zenón a Boca: “Ojalá que le encontremos la vuelta para que se solucione. La situación para el chico es complicada y no está buena. A todo el mundo le gustaría jugar en un club tan grande”. Por su parte, el futbolista de 22 años reconoció: “Deberían preguntarle al presidente, que es el que pone trabas. Es difícil no pensar, pero hay que estar focalizado en los entrenamientos y ser profesional. Necesito que todo esto se defina lo más rápido posible para estar más tranquilo. Tengo la cabeza en cualquier lado. Escucho una cosa y me dicen otra”.