“¡Están corriendo, no piensan!”: las encendidas indicaciones de Eduardo Domínguez en el entrenamiento de Estudiantes

El entrenador del Pincha le dio precisas instrucciones a sus jugadores en la pretemporada

Estudiantes de La Plata sigue con su pretemporada de la cual ya participa Enzo Pérez, su flamante incorporación. El equipo que dirige Eduardo Domínguez entrenó esta mañana en el country de City Bell, donde tiene su predio, y el técnico dejó en claro cuál será su idea táctica con encendidas indicaciones para sus jugadores en el campo.

Domínguez, quien renovó por un año más su vínculo con el club de La Plata, estuvo muy activo para marcarle conceptos a sus dirigidos y se filtraron algunas de las pautas que les transmitió a los futbolistas en la práctica. “Si no va uno a presionar, yo tengo que cubrirlo. Si no va nadie, tengo que ir yo. ¡Dale!”, comenzó a arengar en el ejercicio táctico. Luego, exigió: “No queremos tener mucho tiempo la pelota, la queremos tener muchas veces. Muchas veces, no mucho tiempo”.

El técnico de 45 años, que viene de lograr la Copa Argentina con Estudiantes y a su vez consiguió la clasificación a la Copa Libertadores, siguió marcando correcciones a los jugadores y pidió que sean más ofensivos: “Atacamos, vamos a atacar. Necesitamos la movilidad por dentro, buscar paredes. Eso es lo que buscamos siempre. ¿Está?”.

En otra de las escenas que se hicieron virales, Domínguez se fastidió con la culminación de una jugada. “Recuerden muchachos que no es un reducido para tener la pelota. Es un reducido para atacar rápido”, remarcó. E insistió más tarde: “Estamos cansados, estamos pesados. ¡Juguemos con los de afuera y descansamos!.

Eduardo Domínguez durante el entrenamiento de Estudiantes de La Plata en City Bell (@EdelpOficial)

El momento de mayor enojo llegó y Eduardo debió aumentar el volumen de su voz para explicar su idea y advertir a sus dirigidos. “¡Pará, pará... Están corriendo, no piensan! Yo quiero que piensen en este momento. Este es el momento de pensar. Hay espacios por delante y quieren jugar corto. ¿Qué manera de pensar es esa? ¡Dale, vamos!”, indicó.

El Pincha, que se reforzó con Enzo Pérez y el lateral Eric Meza (ex Colón de Santa Fe) hasta el momento, tendrá su primer amistoso el sábado 20 de enero a las 21 ante Racing Club de Montevideo en el estadio Jorge Luis Hirschi. A fines de enero, será el debut del elenco platense en la Zona B de la Copa de la Liga como local ante Belgrano de Córdoba.

Estudiantes de La Plata es uno de los seis equipos argentinos que participarán de la Copa Libertadores junto con River Plate, Rosario Central, Talleres de Córdoba, San Lorenzo y Godoy Cruz.