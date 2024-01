El lamento de Francescoli por la negativa de Borré, su charla con Borja y el elogio a una joya de River Plate: “No me gusta, pero lo tengo que decir”

Enzo Francescoli manifestó que River Plate continúa en la búsqueda por un centrodelantero (REUTERS/Agustin Marcarian)

La salida de Salomón Rondón al Pachuca de México inició una búsqueda en River Plate para suplir el lugar del venezolano en la ofensiva. El nombre de Lucas Alario emergió como una alternativa de jerarquía probada con esta camiseta, pero la negativa del Pipa motivó el intento por Rafael Santos Borré. Sin embargo, el Millonario no pudo doblegar los ofrecimientos del Inter de Porto Alegre por ambos futbolistas.

El director deportivo de la Banda, Enzo Francescoli, concedió una entrevista con TyC Sports para dialogar sobre la negativa de Borré, a pocos días de contar que apuntaban al atacante para reforzar ese espacio de la cancha. “Cuando hablé y dije que estábamos hablando con él, era porque existía esta posibilidad. Después, es muy personal. Cada uno debe manejar su carrera como lo ve conveniente y cada uno debe pensar que es lo mejor para él y su familia. Las cosas no se dieron, el intento estuvo de nuestra parte para que Rafa pueda estar con nosotros, pero no se dio. Será en otro momento, o no será”, declaró.

A continuación, el uruguayo se mantuvo en su intención de reemplazar a Rondón, quien rescindió su contrato con el club: “Teniendo en cuenta su salida, estamos viendo si podemos sumar a alguien más. No tengo por qué juzgar o hablar sobre la decisión de los jugadores, Rafael (Borré) lo explicará mejor que yo, y no veo nada mal en el tema”.

En este sentido, Francescoli fue consultado por otro nombre en la órbita de la institución: José López. El jugador del Palmeiras ya fue buscado en mayo de 2022, cuando aún militaba en el fútbol argentino: “Interesa desde hace tiempo. Lo hemos ido a buscar hace dos años, cuando estaba en Lanús, y terminó yéndose a Palmeiras, pero esto es muy particular. Cuando uno dice que le gusta uno u otro, no quiere decir que ya está en River porque estamos muy lejos de eso. Nos interesa, pero habrá que ver cómo suceden las cosas porque tenemos varios días para ver si podemos hacer algo en ese sentido”.

José Manuel López de Palmeiras, en la mira de River Plate (EFE/Javier Mamani)

Por otro lado, descartó la salida de Miguel Ángel Borja en este momento, a pesar de ser seguido de cerca desde la Major League Soccer (MLS): “¿Si tiene ganas de quedarse? Sí... He estado hablando con él y está bien. Está entrenando muy bien. Esto sucede en los períodos de pases, no solo ha sucedido con Borja, sino con muchos otros jugadores que son pedidos de otros clubes. Nosotros tenemos que pensar primero en River, y ésta es la idea. A Miguel lo veo muy bien y va a estar acá con nosotros”.

Además, explicó que la búsqueda de un 9 de área es más una posibilidad antes que una necesidad, debido a que en ese lugar cuentan con Borja y Facundo Colidio, aunque también subió a esa pelea al máximo goleador de la selección argentina en el Mundial Sub 17, Agustín Ruberto. A pesar de que intenta no cargar la mochila de responsabilidades en el caso de los jóvenes, el talento del delantero mereció un apartado especial: “No me gusta, pero lo tengo que decir, Ruberto es un jugador en el cual confiamos mucho. Esto no quiere decir que va a jugar mañana, sino que ya es parte del plantel y será parte de un proceso en el cual lo vemos siendo parte del ataque de River en un futuro”.