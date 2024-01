El nuevo técnico de la selección de Brasil habló de su viejo cruce con Neymar: “El cielo y el infierno están a sólo un pie de distancia”

Dorival Júnior fue presentado como nuevo DT de Brasil (Gettyimages)

El nombramiento de Dorival Júnior en reemplazo de Fernando Diniz como nuevo seleccionador de Brasil se oficializó este jueves con la presentación del ex conductor del San Pablo y los medios acreditados pusieron bajo la lupa su futura relación con Neymar por un hecho sucedido hace más de una década en el Santos que terminó con la salida del entrenador.

Una de las declaraciones formuladas por el campeón de la Copa Libertadores 2022 con Flamengo hizo mención a la actualidad de Ney, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda durante la caída 2-0 de la Verdeamarela contra Uruguay por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: “Brasil tiene que aprender a jugar sin Neymar porque ahora está lesionado. Pero tenemos a uno de los tres mejores jugadores del mundo y entonces contaremos con él”.

En este sentido, fue consultado sobre los desencuentros mantenidos con el futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita en su paso por el banco del Santos, donde solo dirigió 24 partidos entre diciembre de 2009 y septiembre de 2010: “No tengo ningún problema con Ney”. A continuación, profundizó en sus definiciones: “La proporción que tomó esa situación fue desproporcionada. Después de ese partido ya estábamos hablando. La directiva tomó una decisión y la respeté. Pero cada vez que nos encontrábamos era una situación positiva. El fútbol es muy dinámico. El cielo y el infierno están a sólo un pie de distancia”.

El encuentro al que hace referencia tiene relación al punto más álgido del conflicto, cuando el DT le indicó a otro jugador que ejecutara un penal que Neymar quería patear. Esto derivó en el enojo de la estrella de 18 años, que incluyó una serie de insultos a la vista de todos y su separación temporal del plantel. Fue apartado por dos partidos. Ambos volverán a compartir las concentraciones, luego de un período donde lograron la obtención de la Copa de Brasil 2010, la única del Peixe en su historia.

Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda (REUTERS/Andres Cuenca)

En una conferencia posterior al incidente, el técnico alegó: “Nunca tuve un problema de indisciplina en mis equipos, con Neymar han ocurrido varios. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarlo”. “Es un tiempo necesario para una recuperación de Neymar en todos los aspectos. Para él va a ser muy bueno. Tomo esta decisión consciente, por la gravedad de los hechos”, añadió.

Luego de su regreso, ellos no volvieron a tener roces significativos. Además, el orientador desligó el suceso de su salida del Santos, donde tuvo otro ciclo entre 2015 y 2017: “Neymar se descontroló en un partido pero se arregló rápido, es una persona con la que se puede hablar. Yo me fui porque no me gustó la reacción de la directiva, no por Neymar”.

De vuelta en el presente, el director técnico de 61 años, que firmó contrato hasta diciembre de 2026, reveló su dura historia de vida hasta llegar al banquillo de su país: “Es una satisfacción, sinceramente estoy conmovido, después de todo lo que he vivido, todo lo que he pasado. Y sobre todo en los últimos seis, siete años, logrando superar dos momentos de mucha dificultad dentro de mi casa, mi hogar. Mi esposa tenía un cáncer muy agresivo y poco después a mí también me lo diagnosticaron. Esto me fortaleció aún más y pude repensar puntos de mi carrera”.

“Hoy estoy aquí representando al equipo más ganador del planeta, ese que inspira a muchos en todo el mundo. Y tiene la obligación de volver a ganar. El fútbol brasileño es muy fuerte, se reinventa. No puedes pasar por el momento que estás pasando. Que sirva de lección para que podamos encontrar un nuevo camino. Nuestro momento es difícil, pero nada que sea imposible de revertir rápidamente”, analizó.

La imagen de Dorival Júnior en conferencia de prensa (REUTERS/Pilar Olivares)

Por otro lado, descartó que haga muchas modificaciones sobre la base de jugadores utilizados en los últimos meses: “No creo que sea ni siquiera un cambio de nombres, que se ha ido sucediendo paulatinamente en relación al equipo que jugó el último Mundial. Es un cambio emocional, postural. Un cambio que el deportista tiene que entender es que está aquí vistiendo una camiseta muy pesada, referente en todo el mundo. Si en este momento no estamos en una posición adecuada en relación con nuestra clasificación para el próximo Mundial, haremos todo lo posible para revertir todo esto”. Debutará en el cargo en marzo próximo con sendos amistosos contra Inglaterra y España.

Brasil está en la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas ocupando el último boleto directo al Mundial 2026. Acumula siete puntos en seis presentaciones con dos victorias, un empate y tres derrotas y se encuentra a ocho unidades de distancia del líder, Argentina, con quien perdió su primer partido como local en la historia de la Clasificatoria en noviembre pasado por 1-0 en el Maracaná gracias al único gol de Nicolás Otamendi. Números preocupantes a pocos meses de disputar la Copa América 2024 en los Estados Unidos.