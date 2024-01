8 frases de Nacho Fernández: su “debilidad” entre los promesas de River, el consejo al Diablito Echeverri y la “espina” que le quedó de 2023

Ante la partida de Enzo Pérez, Jonatan Maidana y Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández se convirtió en uno de los últimos exponentes de la vieja guardia multicampeona con Marcelo Gallardo al frente del plantel de River Plate. El volante, de 33 años, puso alta la vara pensando en un 2024 cargado de alegrías para Núñez. “Todos los campeonatos son importantes, pero la Copa Libertadores tiene un condimento especial, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado nos quedamos en octavos”, dijo en una entrevista con ESPN desde Estados Unidos, donde el plantel que conduce Martín Demichelis realiza la pretemporada.

Te puede interesar: Enzo Francescoli confirmó que River busca a un histórico ex delantero del club y explicó por qué Cavani aún no se adaptó al fútbol argentino

“El equipo estaba en un buen momento, personalmente me quedó una espina y al grupo también. Hasta ese momento (eliminación ante Inter de Porto Alegre), veníamos jugando muy bien, habíamos ganado el campeonato con varios puntos de ventaja, nos tocó quedar afuera en octavos y todo se complicó un poco más”, marcó lo que significó aquel mojón en 2023, que había iniciado con la consagración en la Liga Profesional.

“Fue una buena primera mitad de año con muchos partidos y un buen nivel, que el equpo siempre ayuda muchísimo. El golpe de la Libertadores nos pegó a todos, y a partir de ahí el equipo y los rendimientos individuales bajaron un poco. Ahora hay que encarar de la mejor manera este año”, posó la lupa sobre su nivel y aclaró que nunca dejó de pensar en la Banda, a pesar de las versiones que lo vincularon con Gimnasia, el club del que surgió.

Te puede interesar: Seis pases y sutil toque a la red con caño incluído: el gol a puro lujo de Julián Álvarez para el Manchester City por la FA Cup

“No sé de dónde salieron tantas especulaciones, yo nunca hablé, desde Gimnasia nunca hablaron, tengo buena relación con algunos dirigentes y jugadores, pero nunca hablé de una vuelta, tengo contrato de acá a dos años más. Me siento bien para seguir jugando acá. Después se verá si se terminan los dos años o si el club no me tiene en cuenta antes. Tengo la cabeza acá, no sé de dónde salieron las especulaciones”, enfatizó.

¿Puede darle batalla River al poderoso -sobre todo desde lo económico- fútbol brasileño? Tal vez, si el Monumental se confirma como hogar de la final de la Libertadores, resulte un guiño para las aspiraciones del club. “Ojalá que sea la sede el Monumental en la Libertadores, después hay que llegar, que es muy difícil, sería un plus. Se puede competir con los brasileños, pero cada vez es más difícil. El torneo brasileño es muy competitivo y la verdad es que en el nuestro cada vez con más equipos, se empareja para abajo y cuesta. Tenemos un gran plantel, en el Monumental le ganamos al campeón -Fluminense- y muy bien. Hay que estar bien mentalizados y preparados y estar en un buen día, porque ellos te hacen pagar cada error”, concluyó.

* Las posibilidades de River en la Copa y la lucha con los brasileños

Te puede interesar: La “venganza” de Paulo Dybala: convirtió de penal, corrió a un rival y le lanzó un pelotazo por intentar desconcentrarlo

OTRAS DEFINICIONES DE NACHO FERNÁNDEZ

La partida de Enzo Pérez y los cruces que se vienen

“Con Enzo estuve hablando un poquito ayer, le deseo lo mejor, es una gran persona y le dio todo a River, nos vamos a enfrentar en una final -la Supercopa argentina-, también hay chances de cruzarse en la Libertadores. Seguramente para él sea un partido especial. Ojalá que el título se quede de nuestro lado”.

El juvenil del plantel que se convirtió en su “debilidad”

“Los chicos son todos muy buenos, muy dinámicos. Yo tengo una debilidad por Franco Mastantuono, es muy chico (16 años), pero lo veo muy bien, con un físico muy armado, hay que llevarlo de a poco, hay que ir hablándole, enseñándole, para eso estamos trabajando todos”.

Su consejo al Diablito Echeverri tras el pase al Manchester City y la citación al Preolímpico

“Siempre hay que tratar de acompañar a los más chicos. A Claudio le tocó pasar una situación difícil, ahora se tiene que ir a la Sub 23, pero siempre lo hablamos, que esté tranquilo, que disfrute. Tratamos de acompañarlos para que se adapten de la mejor manera al plantel”.