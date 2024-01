Diego Martínez debutará como entrenador de Boca Juniors este fin de semana: la agenda de amistosos

El próximo sábado 13 será el debut de Diego Martínez como DT de Boca Juniors

La actividad en el predio de Boca Juniors en Ezeiza no se detiene. Es que la llegada de Diego Martínez como entrenador renovó las expectativas de cara a un 2024 que tendrá al Xeneize como protagonista de los torneos locales y con el objetivo de ser protagonista de la Copa Sudamericana, ya que no logró clasificar a la Libertadores después de haber jugado la final de la última edición.

De cara a lo que será el comienzo del primer torneo de la temporada con la Copa de la Liga a jugarse en el semestre previo al parate de mediados de año, Boca confirmó los amistosos que jugará antes del debut oficial contra Platense en Vicente López. El estreno de Martínez será ante Gimnasia y Tiro en Salta el próximo sábado 13 de enero desde las 21. Se espera que los duelos sean transmitidos por ESPN (habrá que ver si por el canal Premium o por la plataforma Star+).

La segunda presentación para el Xeneize tendrá lugar en Córdoba: a los siete días, el sábado 20, Boca se verá las caras contra Talleres. Lo que todavía resta definir de este encuentro es el horario de inicio (también sería a las 21) y la sede, aunque la intención es que se dispute en el estadio Mario Alberto Kempes, dado su gran capacidad.

En el cronograma xeneize habría lugar a un tercer amistoso, pero a puertas cerradas contra Barracas Central, en lo que sería la última prueba antes del debut de la Copa de la Liga con el Calamar.

Después de la llegada de Martínez como nuevo técnico tras su desvinculación de Huracán, el DT diagrama el Boca 2024. Luego de varios días de una negociación estancada debido a conflictos con Lanús, el primer refuerzo oficial del año para el Xeneize fue Cristian Lema. El experimentado defensor de 33 años dejó el Granate y firmó un contrato por dos años (2025) con el club de la Ribera, que abonó una cláusula de salida de unos 400 mil dólares.

Valentín Barco será una baja sensible para el Boca de Martínez

En lo que se refiere al armado del plantel, hay que decir que una salida confirmada, a la espera de que sea oficial, es la de Valentín Barco. El Colo ejecutará la cláusula de salida de 10.000.000 de dólares y se irá a jugar al Brighton de la Premier League. En ese sentido, en las últimas horas se conocieron dos ofertas por dos jugadores que vienen de ser titulares en gran parte del 2023.

El primer caso es el de Cristian Medina. El volante, que jugará el Preolímpico en Venezuela con la selección argentina de Javier Mascherano (también fueron convocados Barco, Equi Fernández, Nicolás Valentini y el arquero Leandro Brey) es buscado por el Inter Miami de Lionel Messi. Según las últimas informaciones, el equipo de la MLS ya había enviado una oferta de ocho millones de dólares por el 80% de la ficha del juvenil de 21 años. La misma fue rechazada, pero ahora la franquicia de Florida aumentó la oferta por el mediocampista.

Según indicó el periodista Michael Rincón, el club que tiene como uno de los propietarios a David Beckham habría ofrecido 12 millones de dólares. Hasta ahora, desde las oficinas de la Bombonera no respondieron y la idea sería no vender al jugador. A pesar de eso y si tenemos en cuenta que la cláusula de rescisión de Medina oscila entre los 15 y 20 millones de dólares (según la fecha del traspaso), el ofrecimiento del conjunto que dirige el Tata Martino no está muy lejos en los números.

El otro que fue tentado para irse a Brasil fue Luis Advíncula. El lateral peruano, que tuvo un alto rendimiento en la fase definitoria de la Libertadores -anotó el gol de Boca en la final en el Maracaná- es buscado por el Botafogo. El defensor tiene contrato hasta fin de 2024 con el Xeneize, y por ahora su futuro es en el conjunto que tiene como domicilio central la calle Brandsen 805.