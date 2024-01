El gesto de Alexis Mac Allister con un argentino que le gritó desde la tribuna tras la victoria del Liverpool ante el Arsenal

El gesto de Alexis Mac Allister con un argentino que le gritó desde la tribuna

Alexis Mac Allister fue noticia este domingo por un gran gesto que tuvo con un argentino que estuvo presente en el Emirates Stadium, en el encuentro correspondiente a los 32avos de final de la FA Cup. El futbolista campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 fue titular tras su lesión en la victoria del Liverpool ante Arsenal por 2 a 0 y al término del partido un acto suyo se volvió viral.

Te puede interesar: Con un golazo de Luis Díaz, el Liverpool eliminó al Arsenal de la FA Cup

Al término del partido, el ex jugador de Boca Juniors se acercó hasta la tribuna y frente a los gritos desaforados de los fanáticos argentinos, le regaló a uno de ellos la camiseta de juego. Nicolás Topelberg, el afortunado que recibió tamaño obsequio, publicó el inolvidable momento en su cuenta de Instagram: “De Argentina al mundo. Gracias @alemacallister. Capo total”.

Los fanáticos de Alexis Mac Allister que recibieron su camiseta tras el triunfo de Liverpool ante Arsenal por la FA Cup

Liverpool venció 2-0 al Arsenal y se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra de fútbol (FA Cup). El último mes ha golpeado a los Gunners, que han decaído tanto en la Premier League como en la Copa. El año ha empezado igual que el final del 2023 para el cuadro de Londres que lleva ya cuatro partidos sin ganar: empató contra el Liverpool en la Premier League y después ha perdido sus tres siguientes encuentros (West Ham y el Fulham en la liga y ahora contra los reds en la FA Cup).

Te puede interesar: Seis pases y sutil toque a la red con caño incluído: el gol a puro lujo de Julián Álvarez para el Manchester City por la FA Cup

Caído al cuarto lugar en la Premier League, a cinco puntos ya del conjunto de Jurgen Klopp, el Arsenal no se levanta. No aprovechó el cambio de competición para ‘resetear’ y afrontar desde cero otro torneo. Todo lo contrario le sucede al Liverpool. Crecido, no pierde en un torneo inglés desde que cayó con el Tottenham el 30 de septiembre pasado. Solo arrastra dos derrotas, irrelevantes, en la fase de grupos de la Liga Europa. En el resto, va como un tiro.

Domina la Premier. Líder con tres de diferencia sobre el Aston Villa y cinco sobre el Manchester City. En la Copa, dejó en evidencia al Arsenal para progresar hasta la cuarta ronda. Liverpool encarriló su tercera victoria seguida con un autogol de Jakub Kiwior a diez minutos del final: cabeceó hacia su propia portería una falta lateral ejecutada por Trent Alexander Arnold. Después, en el añadido el colombiano Luis Díaz redondeó la victoria del Liverpool al llevar a la red un balón recibido de Diogo Jota.

El Liverpool superó los treintaidosavos de final igual que el Manchester City, que disfrutó del retorno del belga Kevin De Bruyne que coincidió con una nueva exhibición de Phil Foden que lideró la goleada ante el Huddesfield Town, de segunda división, (5-0) y que selló la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra del conjunto de Pep Guardiola. El regreso de De Bruyne, cinco meses alejado de los terrenos de juego, fue festejada por el público del Etihad con la misma intensidad y emoción que la victoria.

Te puede interesar: Jürgen Klopp perdió el anillo de bodas en pleno festejo por el triunfo del Liverpool: el “héroe” que lo asistió y su reacción cuando lo encontró

Fue el City el único equipo de la Premier que superó este domingo los treintaidosavos de final. El West Ham, el Luton y el Nottingham Forest no pudieron con sus respectivos rivales y se jugarán el futuro copero en el desempate (‘replay’). Al contrario que el Manchester City que plasmó desde el principio la distancia contra un adversario de segunda división. En el último cuarto de hora de la primera parte, en cuatro minutos, Phil Foden y Julán Álvarez ya dejaron encarrilada la victoria del cuadro de Guardiola.

A la hora de juego saltó al campo De Bruyne. El belga ya formó parte de la convocatoria de su equipo en el anterior encuentro, ante el Sheffield United, pero no llegó a saltar al campo. Lo hzio frente el Huddersfield en sustitución de Jack Grealish. Un minuto más tarde, un autogol de Ben Jackson supuso el tercer tanto de los citizen que redondearon la goleada con otro de Foden y un quinto de Jeremy Doku, a pase de De Bruyne.

El Luton tendrá que lograr su objetivo en el replay. No pudo con el Bolton, de tercera, en un cara a cara que acabó sin goles. Igual que el West Ham que tomó ventaja a los cuatro minutos de su choque contra el Bristol, de segunda, por medio de Jarrod Bowen pero que igualó el equipo visitante en el 61 con el tanto de Tommy Conway.

Más sufrió el Nottingham Forest en su campo, City Ground, ante el Blackpool, de tercera que se situó con dos goles de ventaja en media hora. Jordan Gabriel hizo el 0-1 en el 25 y Albie Morgan el segundo en el 27. Acortó distancias el Nottingham gracias al argentino Nicolas Domínguez antes del descanso y después, fue Morgan Gibbs White el que estableció la igualada a dos tantos. El replay es un mal menos para el conjunto de Nuno Espirito Santo que, al menos evitó la eliminación.

El West Bromwich y el Leeds, de la Championship, consiguieron avanzar a la siguiente ronda tras vencer, respectivamente, al Aldershot (4-1) y el Peterborough (0-3). También progresó el Wrexham, de cuarta, que se impuso a domicilio al Shrewsbury, de tercera.