Una ex figura del Manchester City reveló la tajante regla que impone Guardiola al plantel y qué sucede con el que no la cumple

Gaël Clichy, a los 38, decidió embarcarse en una nueva aventura. Tras un exitoso paso como futbolista, defendiendo la camiseta de instituciones como Manchester City o Arsenal, ahora aceptó el desafío de ser ayudante de campo de Thierry Henry en la selección Sub 21 de Francia.

Durante una charla con The Coaches Voices, el ex marcador de punta izquierdo contó cómo lo marcó cada entrenador que tuvo durante sus seis temporadas en los Ciudadanos, como el italiano Roberto Mancini, el chileno Manuel Pellegrini o el español Pep Guardiola. Pese a que coincidieron solamente una temporada, el francés no dudó en señalar que el ex Barcelona y Bayern Munich fue el estratega que más lo marcó a lo largo de su carrera.

“Mi último año en el City fue la primera temporada de Pep en el club. Jugué más partidos con él en una temporada que con cualquier otro entrenador del City. Pero tengo sentimientos opuestos sobre ese año con Pep. Estoy agradecido por lo que aprendí bajo su batuta, pero me hubiera gustado que hubiera sido más de una temporada. Encendió una chispa en mi forma de ver el fútbol y me hizo querer aprender aún más. Ahora, cuando veo fútbol, no puedo distanciarme de lo que he visto y de lo que aprendí de Pep. Todo eso, en una palabra, sería: detalles. Pep es todo detalles. Sea como sea que quieras jugar —independientemente de tus ideas, tu visión, tu pasión por una determinada forma de jugar—, los detalles te llevarán hasta allí. Como jugador, siempre fui consciente de los detalles. Tuve que trabajar duro y estar al máximo nivel, dentro y fuera del campo. Pep me decía: ‘Sigue haciendo las cosas al detalle, porque los detalles te llevarán hasta el final’. Fue increíble verlo en acción”, comenzó su relato, dejando bien en claro la importancia de las pequeñas cosas para el catalán.

En su relato, Clichy destacó la “regla de los dos kilos”. “Si pesabas dos kilos más de lo que él consideraba tu peso máximo, no entrenabas. En el fútbol, siempre escuchas a los entrenadores decir: ‘Si tienes sobrepeso, no entrenas’. Al final, si se trata de un jugador importante, la norma se mete debajo de la alfombra porque necesitan a ese jugador. Con Pep, si estabas dos kilos por encima del peso que debías tener después de terminar el trabajo duro y la alimentación adecuada de la pretemporada, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas”, confesó.

Luego ahondó en la importancia de delegar y darle lugar e importancia a todos los integrantes de un cuerpo técnico. “En pretemporada su preparador físico me dijo: ‘Los números que estás registrando en cada sesión de entrenamiento son increíbles’. Yo le dije: ‘Genial, es uno de mis principales atributos’. Y él me dijo: ‘Pero estás haciendo los mismos números que Dani Alves’. En aquella época, Alves tenía 33 años y yo 31. Así que le dije: ‘Vale, está bien’. Entonces me dijo: ‘¡No, estoy hablando del Dani Alves de hace ocho años, con Pep en el Barcelona!’. Cuando eres entrenador, tienes que delegar. Tienes que hacer que tu cuerpo técnico sea tan importante como tú. Con esa conversación, me di cuenta de que Pep y su equipo hablaban, todos juntos, y se fijaban en todos esos detalles”, rememoró.

Para ahondar en este punto, el galo recordó: “Se fijan en quién llegó primero al desayuno y qué comió. No te van a decir que comas diferente, pero si no comes bien eso les dice que no tienes la mentalidad adecuada para rendir en su equipo. Se fijan en quién ha rendido en cuanto a correr, quién ha rendido en cuanto a perder el balón. Se fijan en todos y cada uno de los apartados, y quieren que todo el mundo esté implicado”. Bajo su mando disputó un total de 39 partidos, en los que aportó dos goles (Burnley y Swansea City). Con la camiseta celeste conquistó cinco títulos: dos Premier League, dos Copa de la Liga y una Community Shield.

Otro ejemplo interesante fue durante un pequeño parate programada para tomar agua entre ejercicios dictados por el preparador físico. “Hicimos una pausa de 40 segundos para beber agua después de un ejercicio de pases, antes de empezar con el preparador físico. Estaba en otro campo, esperando a que todos los jugadores se reunieran para explicar el ejercicio. Pep me llevó aparte durante la pausa para beber agua y empezó a hablarme. ‘Sabes, cuando recibas el balón ahí, quiero que seas capaz de hacer esto, porque si lo haces entonces crearás esto por ahí’. Su explicación era tan apasionada, y yo estaba tan metido en ella que el tiempo pasó de los 40 segundos. El preparador físico señaló su reloj y gritó: ‘¡Pep! Ahora me toca a mí, tú hablas después’. Pep me miró y dijo: ‘Vale, vete y hablaré contigo después del entrenamiento’. Ahora bien, todos sabíamos que Pep era el tipo principal, el jefe, pero allí mismo, delante de todo el mundo, puso a su cuerpo técnico al mismo nivel. El mensaje era claro: si te metes con mi cuerpo técnico, es como si te metieras conmigo. Como líder hay que saber delegar, porque no se puede hacer todo. Tienes que centrarte en lo que importa, en los detalles. Detalles que a veces, como entrenador, no puedes ver. En ese momento, Pep demostró lo que es ser entrenador. Fue hermoso verlo”, soltó.

Durante sus ocho temporadas al frente del Manchester City, Pep Guardiola marcó una verdadera era al ganar 16 títulos, entre los que figuran cinco Premier League, cuatro Copa de la Liga, dos Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.