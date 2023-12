Nuevos detalles sobre Michael Schumacher: las técnicas poco convencionales a las que fue sometido

Fotografía de archivo realizada el 16 de marzo de 2012 que muestra a Michael Schumacher en el circuito Albert Park en Melbourne (EFE)

El viernes se cumplieron 10 años desde que Michael Schumacher sufrió el accidente en la estación de esquí de Méribel, en Los Alpes franceses y desde entonces poco se ha sabido sobre el estado de salud del multicampeón de la Fórmula 1 debido a que su propia familia así lo ha decidido. En este contexto, uno de los principales diarios de Alemania ha publicado una información nunca antes divulgada.

Cuando el ex piloto de Ferrari golpeó la cabeza con una roca, de inmediato un helicóptero arribó al lugar y lo llevó a la clínica de Moutiers, aunque tras estabilizarlo fue trasladado nuevamente, esta vez a un nuevo centro médico en Grenoble, más preparado para tratarlo. “Ha necesitado inmediatamente una intervención de neurocirugía. Se encuentra en estado crítico”, informó el primer parte médico que se conoció después de que se le practicara una doble cirugía en la cabeza.

Desde entonces se ha sabido poco y nada sobre Schumi, que en junio de 2014 pasó a estar internado en el hospital universitario de Lausana, Suiza. Tras poco más de 250 días entre diversas clínicas, su esposa, Corinna Bresch, tomó la decisión de mudar al ex piloto de Ferrari a su hogar, una mansión a orillas del Lago Geneva, en Gland, Suiza, que fue reformada para mantener con vida al múltiple campeón de mundo.

El diario Bild de Alemania contó que allí es monitoreado las 24 horas por un equipo médico conformado por 15 especialistas, entre los cuales se incluyen médicos, enfermeras y masajistas. Esto había también sido difundido en 20105, cuando incluso el portal británico Daily Mail sostuvo que los costos de este dispositivo médico superaban los USD 160 mil por semana.

Poco se sabe del cuadro de Michael Schumacher (EFE)

Ahora, la gran novedad es que en un artículo, Bild reveló que la familia apostó por técnicas poco convencionales para su recuperaciones. Una de ellas fue la que se le colocaran auriculares que transmitían grabaciones de los equipos de boxeos. La otra, es que a Schumacher lo subieron a un Mercedes AMG para que sintiera el rugido del vehículo.

Por más loco que parezca, esto se trató de un proceso que buscaba estimular su cerebro con sonidos familiares, algo que suele realizarse en tratamientos de neurología. Claro, Schumacher es un hombre acostumbrado a los autos y la velocidad, por eso buscaron que su organismo reviviera algo de lo que supo sentir, mientras que en otros pacientes se prueba con música o incluso voces de seres queridos.

Esto es todo una novedad en cuanto a la salud del ex piloto alemán de 54 años. Cabe recordar que la última revelación sobre su evolución se conoció en septiembre de 2019, cuando se informó que iba a ser sometido a un tratamiento con un médico especialista en insuficiencias cardíacas. En aquel entonces, el portal RFI informó que el ex deportista había entrado al Hospital Georges-Pompidou en una camilla cubierto por una manta azul que tapaba completamente su rostro y su cuerpo, rodeado de una decena de personas que formaban parte del dispositivo de seguridad.

Fue allí que Schumi fue atendido por el especialista en cirugía coronaria Philippe Menasché, quien le aplicaron un tratamiento regeneratorio con células madre para obtener un efecto antiinflamatorio en todo el organismo. Luego, en junio de 2020, el medio italiano Contro Copertina informó que se volvería a someter un proceso similar para regenerar su sistema nervioso central.

Schumacher es uno de los dos pilotos más laureados de la historia con siete títulos, dos en 1994 y 1995 con Benetton y los cinco con Ferrari de 2000 a 2004. En 18 temporadas corrió 306 Grandes Premios y ganó 91, entre ellos la última visita de la F1 a la Argentina el 12 de abril de 1998. Es el segundo más ganador detrás de Hamilton (103). Consiguió 155 podios, 68 poles positions y 77 récords de vuelta.

Felix Damm, abogado de la familia, aseguró en una extensa entrevista en octubre que no habrá un “informe final” sobre la condición médica del ex corredor que hoy tiene 54 años porque consideraron que eso no detendría las versiones.