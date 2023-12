Brasil perderá a una promesa de la Premier League para el Preolímpico Sub 23

Danilo se desempeña en el Nottingham Forest (Reuters/Andrew Boyers)

El Preolímpico Sub 23 calienta motores a pocos días de su inicio. Venezuela será la sede de la competición, que definirá los dos boletos de Sudamérica a los Juegos Olímpicos de París, desde el 20 de enero al 11 de febrero próximo. Brasil es uno de los candidatos a quedarse con una de las dos plazas, al igual que la Argentina y Uruguay, pero en las últimas horas se vio obligado a anular la convocatoria de una joven promesa proveniente de la Premier League.

El entrenador del equipo, Ramón Menezes, confirmó que no podrá contar con Danilo, figura del Nottingham Forest, porque no fue liberado por su club y se quedará afuera del torneo clasificatorio. El ex jugador del Palmeiras no acumuló muchos minutos al comienzo de la temporada, pero tras regresar de una lesión jugó los últimos seis partidos y fue titular este sábado en el destacado triunfo contra Manchester United.

Debido a esto, el técnico apeló a las reservas de emergencia: citó a Mauricio Magalhães en su reemplazo. A diferencia del volante central, este último juega más volcado en ataque como extremo derecho y, con 22 años, acumuló 11 goles y 11 asistencias en 48 partidos de 2023 con Inter de Porto Alegre.

El DT tampoco podrá contar con Luan Cândido porque Bragantino desea que su preparación esté enfocada en la ronda preliminar de la Copa Libertadores 2024, instancia en la que enfrentará por la Fase 2 a Rionegro Águilas de Colombia. La serie se jugará entre la anteúltima y última semana de febrero, pocos días después de la finalización del Preolímpico. Su reemplazo será en la misma posición porque Kaiki Bruno, lateral izquierdo del Cruzeiro, tomará su lugar.

Fue titular este sábado contra Manchester United (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Las bajas se producen porque el certamen de selecciones no está dentro del calendario FIFA y los clubes poseen plena potestad de negarse a la cesión de sus futbolistas. Por esta razón, Globo Esporte consignó el temor de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sobre que otras instituciones tomen la misma postura.

Mientras tanto, Brasil espera que Palmeiras libere a Endrick, quien ya fue comprado por Real Madrid en un monto superior a los USD 38.000.000 y lo dejó en el Verdão hasta que cumpla los 18 años, cosa que pasará el 21 de julio próximo.

El bicampeón del fútbol olímpico en Río 2016 y Tokio 2021 viajará el 16 de enero hacia Venezuela y debutará el 23 ante Bolivia, el 26 enfrentará a Colombia, el 29 a Ecuador y el 1 de febrero finalizará el Grupo A ante el anfitrión.

Por otro lado, Argentina está el Grupo B con Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la instancia final para definir los dos boletos a los Juegos Olímpicos bajo el formato de todos contra todos a una sola vuelta. Habrá tres sedes a lo largo del torneo: Caracas, Valencia y Barquisimeto.

Lista de convocados de Brasil

Arqueros: Mycael (Athletico Paranaense, Brasil), Andrew (Gil Vicente, Portugal) y Matheus Donelli (Corinthians, Brasil).

Defensores: Vinícius Tobias (Real Madrid, España), Matheus Dias (Internacional, Brasil), Kaiki Bruno (Cruzeiro, Brasil), Patryck (San Pablo, Brasil), Kaiky Fernandes (Almeria, España), Arthur Chaves (Acadêmico de Viseu, Portugal), Robert Renan (Zenit, Rusia) y Michel (Palmeiras, Brasil).

Volantes: Andrey Santos (Nottingham Forest, Inglaterra), Marlon Gomes (Vasco da Gama, Brasil), Aleksander (Fluminense, Brasil), Ronald (Gremio, Brasil), Gabriel Pirani (DC United, Estados Unidos) y Maurício Magalhães (Internacional).

Delanteros: Marquinhos (Nantes, Francia), Giovane (Corinthians, Brasil), Gabriel Pec (Vasco da Gama, Brasil), Guilherme Biro (Corinthians, Brasil), Endrick (Palmeiras, Brasil) y John Kennedy (Fluminense, Brasil).