El problema bancario que tuvo Felipe Melo tras un juicio por el alquiler de una mansión

La justicia bloqueó las cuentas de Felipe Melo (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Felipe Melo no suele pasar inadvertido dentro de un campo de juego debido a su talento y dureza a la hora de disputar los partidos. Sin embargo, ahora quedó en el centro de la escena por un tema extra futbolístico. La justicia le bloqueó las cuentas bancarias al experimentado futbolista por la deuda de una mansión.

Según informó UOL, los Tribunales de San Pablo bloquearon poco más de 1.9 millones de reales (aproximadamente 390 mil dólares) en las cuentas del deportista y de su esposa Roberta debido a una supuesta deuda relacionada con una mansión ubicada en Santana de Parnaiba. Este medio informó que se incautaron 1.325.032,95 reales provenientes del hombre del Fluminense y 658.359,31 de la moneda estadounidense en la cuenta de su pareja.

“Felipe y Roberta no reconocen la deuda imputada, que tiene su origen en un contrato cuya nulidad del arrendamiento se discute en los tribunales. El inmueble fue adquirido por ambos, y la empresa WN y su socio fueron imputados en un proceso penal por defraudación fiscal y se negaron a recibir el importe. La pareja entiende que se ven perjudicados por el no reconocimiento de la compra del inmueble”, afirmó el abogado del ex mediocampista de Mallorca, Racing de Santander, Almería, Fiorentina, Juventus, Inter y Galatasaray. En este caso el deportista es defendido por Witzel, quien anteriormente fue el gobernador de Río de Janeiro. Si bien desde el bufete reconocieron la información, aclararon que la pareja no reconoce la deuda y que están discutiendo el tema en los tribunales.

La solicitud de embargo fue realizada por la empresa WN Administração e Participações S/A, que solicitó el embargo para recuperar una deuda de 652.750,84 reales (134.521 dólares) asociada al alquiler de un inmueble.

Según la empresa, el alquiler acordado fue de 28.000 reales en mayo de 2018 (casi 5800 dólares), en un contrato celebrado con la esposa del jugador, que actuó como garante. El vínculo estipulaba que, desde noviembre de 2020, el contrato entraría en vigencia por tiempo indefinido, pero la empresa afirma que la pareja dejó de pagar cualquier monto en enero de 2022, incluidos ajustes de años anteriores, quedando una deuda pendiente. Vale recordar que para ese momento Felipe Melo dejó de vestir la camiseta del Palmeiras tras cinco temporadas, en las que ganó un Brasileirao, una Copa de Brasil y dos Copa Libertadores, para recalar en Fluminense.

UOL sostiene que la decisión de bloquear las cuentas fue tomada por la jueza Natália Mascarenhas, del 1º Juzgado Civil de Santana de Parnaíba.

Felipe Melo, de 40 años, viene de tener una temporada soñada con el cuadro de Río de Janeiro al conquistar la primera Copa Libertadores de la historia del club tras vencer a Boca Juniors en la final. También ganó el Campeonato Carioca. En la temporada disputó un total de 45 partidos, en los que aportó tres goles (Bragantino, Goiás y Paysandú).