La increíble habilidad de Wanda Nara para tapar el moretón que Mauro Icardi sufrió en el clásico de Turquía

Wanda Nara Tapó El Moretón De Mauro Icardi Con Maquillaje

Mauro Icardi y Wanda Nara acapararon nuevamente la atención en las redes sociales, esta vez por un detalle que excedió las canchas de fútbol. Tras el partido en la Super Lig de Turquía entre Galatasaray y Fenerbahce, el delantero recibió un golpe que le generó un moretón en su ojo derecho. Sin una explicación inmediata para el hematoma, que apareció luego del empate 0-0 en el clásico, la pareja del futbolista sacó a relucir uno de sus talentos para tapar la herida de cara al siguiente encuentro.

Te puede interesar: Escándalo en Turquía tras una agresión a Icardi en el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce que generó tensión entre los clubes

El moretón, además de ser motivo de preocupación para los seguidores del goleador, representó un inconveniente estético frente a compromisos venideros. Wanda Nara intervino con sus habilidades en el maquillaje para disimular la contusión: exhibió el proceso a través de un video en sus redes sociales, mostró cómo, con destreza y cosméticos, la zona oscura desapareció y permitió a Icardi continuar con sus actividades y apariciones públicas sin rastro de la lesión.

Mientras Mauro espera que el hematoma desaparezca naturalmente, la solución temporal sumado a usar anteojos de sol son algunas de las alternativas que aplicó. No obstante, el incidente del golpe en el rostro se suma a una polémica más amplia en relación al clásico. Tras la acción que resultó en su lesión, Galatasaray pidió un penal que no fue concedido y publicó un comunicado de protesta. Aparentemente, el VAR y las 26 cámaras en el estadio no fueron suficientes para que se otorgara la pena máxima sobre el argentino al recibir un puñetazo dentro del área.

Mauro mostró su moretón durante la Navidad (Foto: Instagram)

El incidente trascendió las fronteras del terreno de juego, con comentarios y declaraciones cruzadas en las redes sociales. Edin Dzeko, jugador del Fenerbahce, respondió a las quejas y aludió que el golpe de Icardi ocurrió en una jugada distinta donde impactó contra el poste y no merecía ser penal. “El tipo golpea el palo del arco con su cabeza y después aparece en Instagram llorando por un penal. Típicos de ellos, vergonzoso. Sé más serio Fabrizio Romano, sos mejor que eso”, escribió el bosnio.

Te puede interesar: El tenso cruce de Mauro Icardi con un rival en el clásico de Turquía entre Fenerbahce y Galatasaray

La cuenta oficial del club turco compartió esta perspectiva y sugirió que el público saque sus propias conclusiones sobre el incidente. En paralelo, las redes sociales se llenaron de fanáticos turcos discutiendo entre ellos sobre si fue penal a Icardi o si simplemente se trató de un golpe contra uno de los palos. En una de las focos del impacto contra el arco, parece que el argentino no llega a impactar con su rostro y por eso sería improbable que el moretón se haya generado ahí.

El empate no solo terminó con secuelas físicas al delantero, sino que también dejó a los dos cuadros empatados en puntos en la cumbre de la tabla de posiciones y acrecentó la rivalidad deportiva. Lo mejor de la historia es que el clásico tendrá una nueva edición el próximo 29 de diciembre en lo que promete ser un encuentro emocionante y decisivo en la lucha por la Supercopa de Turquía.