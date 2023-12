Gustavo Costas llamó a un ex River y rival de Lionel Messi para sumarlo a Racing

El ex River tuvo que marcar a Lionel Messi en la MLS

La llegada de Gustavo Costas a Racing no pudo frenar el éxodo masivo que se dio en la entidad de Avellaneda. Las partidas de Gonzalo Piovi, Aníbal Moreno y Gabriel Hauche serán acompañadas por las partidas de Nicolás Oroz, Nicolás Reniero (de último paso en Argentinos Juniors, pero no será tenido en cuenta por el DT), Maxi Romero y Matías Tagliamonte, entre otros jugadores destacados a los que se le buscará un nuevo destino.

Además, en las últimas horas se sumó la interrogante sobre lo que sucederá con Gabriel Arias, el capitán y uno de los máximos referentes del plantel que es pretendido por la Universidad de Chile para la próxima temporada. El ex arquero de Defensa y Justicia, de 36 años, podría dejar la Academia y sumarse a las filas del elenco andino por un período de tres años.

El arquero nacionalizado chileno, en caso de que se haga efectiva la operación, será dirigido por Gustavo Álvarez, quien asumió el cargo en reemplazo de su compatriota Mauricio Pellegrino. La Gaviota, una de las figuras del conjunto albiceleste, aún no tomó una decisión, dado que si se queda en Racing deberá pelear el puesto con el nuevo arquero que se incorpore al equipo. En este sentido, el flamante DT expresó su deseo de que el arquero “se quiera quedar” en la institución de Avellaneda. “Hoy me enteré lo de Arias a Chile. Esperemos que se quiera quedar en Racing. Nosotros estamos preparados para cualquier contingencia y cosas como las que pasaron con (Gabriel) Hauche”, dijo el ex central en diálogo con ESPN, aludiendo a la salida sorpresiva del delantero.

Gaby Arias se encuentra de vacaciones y deberá presentarse el próximo 2 de enero cuando el plantel comience la pretemporada con miras al próximo semestre en el que afrontará la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Como el máximo objetivo se centrará en el certamen internacional, Costas planea la conformación de un equipo competitivo. Y en las últimas horas llamó a Santiago Sosa, el ex volante de River Plate que se desempeña en el Atlanta United y tuvo una gran temporada en la Major League Soccer, donde le tocó anular al mejor jugador de la historia: Lionel Messi.

Oriundo de Mercedes, el mediocampista nació futbolísticamente en la entidad de Núñez, donde debutó y cumplió el sueño que surgió desde sus días como hincha. Sosa tuvo su presentación oficial en la histórica Copa Libertadores 2018: en el Millonario disputó 21 partidos y dio tres vueltas olímpicas (Libertadores 2018, Recopa 2019 y Copa Argentina 2019). De manera sorpresiva, con tan sólo 21 años y a un año de su primer partido, emigró a la MLS.

Lo que no le costó fue la adaptación a Estados Unidos: “Cuando llegué, en el equipo había cuatro compañeros argentinos, el técnico era Gabriel Heinze, y me encontré con mucha gente que hablaba español”, reconoció recientemente en una entrevista brindada a este medio. Lo llamativo fue que además de estudiar inglés, también emprendió una carrera en administración de empresas de manera online a través de la UADE.

La operación consistiría en un préstamo por un año, pero todavía en Avellaneda se entusiasman con el arribo de Bruno Zuculini, otro jugador que aún no resolvió su futuro con el Millonario y recibe las comunicaciones constantes del estratega académico para tentarlo con el regreso al club de sus amores. Sin embargo, la oferta de Víctor Blanco no terminaría de convencer a la ex figura del Manchester City.

Siguiendo con ex jugadores de La Banda, el entrenador destacó a Juan Fernando Quintero, “que si está bien es el plus que tiene el equipo, el que hace la diferencia. Y lo mismo con (su compatriota) Roger Martínez, que también puede jugar como nueve, pero que se siente más cómodo tirándose atrás, como media punta”. Otro de los aspectos que analizó la Mascota del Racing campeón del mundo de 1967 se basó en la continuidad de Emiliano Vecchio: “Demostró su calidad hasta cuando no estaba bien físicamente. Por eso hay que ponerlo 10 puntos, porque nos puede dar muchísimo. Y lo mismo pasa con Leonel Miranda, al que ojalá podamos recuperarlo”.

Por otro, Matías Bergara va camino a convertirse en la primera incorporación. El joven de 19 años podría llegar a la institución de Avellaneda a cambio de 500 mil dólares por el cincuenta por ciento del pase. Las negociaciones entre las autoridades de ambos clubes se profundizarán una vez que asuman la nueva Comisión Directiva del Torito de Mataderos, con Juan Ángel Guerra, en la presidencia. Con respecto a la defensa, los futbolistas que interesan para sumarse al equipo de Costas son Mammana y David Martínez, ambos de River.