El enorme elogio de una figura del Manchester City para Julián Álvarez luego de conquistar el Mundial de Clubes: “Qué leyenda”

La amistad entre Grealish y Álvarez se trasladó fuera del campo de juego (Foto: Reuters)

Julián Álvarez volvió a ser protagonista con el Manchester City en la final del Mundial de Clubes frente a Fluminense: el equipo de Josep Guardiola goleó 4-0 a los brasileños en Arabia Saudita y se consagró por primera vez en la cita intercontinental de equipos. El Araña hizo historia al convertir el tanto más rápido de la historia del certamen, pero además aportó una asistencia para Phil Foden y sentenció el match con una segunda conquista a poco del final. Automáticamente, el oriundo de Calchín recibió el cariño de sus compañeros.

Te puede interesar: Felipe Melo dio una provocadora arenga antes de la final contra Manchester City y protagonizó una escandalosa pelea tras la derrota

El delantero publicó una foto en su perfil de Instagram en la que se lo ve en el vestuario del cuadro celeste junto a los cinco trofeos que ganó el club en la temporada: Supercopa de Europa, Champions League, Mundial de Clubes, Premier League y FA Cup. A esta impresionante lista hay que agregarle la Copa del Mundo de Qatar que conquistó hace poco más de un año. Con el fútbol a sus pies, el primer en comentar fue Jack Grealish. “Qué leyenda. El chico que lo merece todo”, redactó el extremo.

Phil Foden se sumó y escribió “completado” en referencia a la vitrina de la Araña que ya tiene un total de 15 títulos. Si bien el argentino más ganador de la historia es Lionel Messi con sus 44 coronas, Álvarez arrancó su trayectoria con un promedio impresionante y apunta a meterse en el lote de argentinos que viene detrás, que tiene a Ángel Di María (34 títulos, todavía en actividad con Benfica), Carlos Tevez (31), Luis González (26) y Javier Mascherano (25), estos últimos tres ya retirados de la práctica profesional.

Álvarez posa con los trofeos y recibe el cariño de sus compañeros del Manchester City (Foto: Instagram)

Julián contabiliza las coronas más importantes del mundo del fútbol como la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, la Copa América, el Mundial de selecciones, el Mundial de Clubes, la Champions League, la Supercopa de Europa y la Premier League entre las distintas competencias que celebró con River Plate (6 títulos), la selección argentina juvenil y la mayor (4) y el Manchester City (5). Además, se unió a dos ilustres nombres como Dida y Cafú al conquistar los títulos continentales en Sudamérica, Europa y el de todo el planeta a nivel clubes.

Te puede interesar: El baile de Dybala con la hija de Paredes, Otamendi parrillero y el cumpleaños de Mac Allister: así fue la Navidad de los campeones del mundo

El delantero argentino no deja que el éxito le quite la humildad que tanto lo caracteriza y lo demostró en Arabia Saudita. Tras la final, el ex delantero de River tuvo un encuentro con una de las figuras del Flu: Marcelo. El lateral brasileño, que supo brillar en Real Madrid y su seleccionado nacional, se acercó hasta donde estaba el delantero argentino para pedirle si se podía sacar una foto con su hijo allí presente. Fiel a su personalidad, el cordobés accedió y se saludó afectuosamente con el número 12.