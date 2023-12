Habló el representante del Diablito Echeverri: qué dijo sobre el futuro de la joya de River Plate

Echeverri fue titular ante Rosario Central (Foto NA)

En medio de los festejos por el título del Trofeo de Campeones de River Plate, Claudio Echeverri lanzó una bomba en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Cuando nadie lo esperaba, el juvenil adelantó que no renovará su vínculo con el Millonario, que expira en diciembre de 2024, y desde ese momento las especulaciones sobre su incierto futuro han aumentado.

Este sábado, después de la consagración ante Rosario Central, el representante del jugador habló con TyC Sports sobre lo que dijo la joven promesa de 17 años: “Claudio está disfrutando de este nuevo título y pensando en lo que viene. Tratamos que se mantenga al margen de todo lo que se dice”.

En este sentido, agregó: “Está tan comprometido con el club y con sus compañeros, que pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso, igual quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama. Seguramente en los próximos días, junto a la dirigencia analizaremos la situación y tomaremos la mejor decisión para todos”.

El Diablito confirmó que permanecerá en River Plate pero descartó renovar su contrato antes de evaluar su futuro, posiblemente en Europa, tras su destacada actuación en el Mundial Sub 17 con la selección argentina: “No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar seis meses o un año en el club y después se verá qué pasa”.

Por su parte, el presidente de la institución, Jorge Brito se refirió a los dichos del juvenil: “Estaba un poco mal por lo que había dicho, quizá dijo lo que no quería decir, y creo que hay que entender que tiene 17 años, es un grandísimo jugador, con un potencial enorme, muy querido en el plantel, recién lo estamos conociendo porque se sumó hace algunos meses, y quizá en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así”. En este sentido, desmintió tener problemas con el agente del jugador: “Me quedo con lo que aclaró él, en decir que nunca hemos tenido problemas con su representante como se ha dicho porque siempre hemos tenido muy buen vínculo con su representante y con él”.

Echeverri es la principal joya de las divisiones inferiores de River Plate y el brillante Mundial Sub 17 que tuvo con la selección argentina lo puso de forma definitiva en el radar de los gigantes del fútbol europeo. El Diablito encandiló a todos por su habilidad y goles, tres de ellos en la victoria ante Brasil. Es por eso que no sorprende que el mismísimo Barcelona haya puesto los ojos en él, al igual que Manchester City y Chelsea.

Al enterarse de estas frases de su joven futbolista, Martín Demichelis trató de matizar los conceptos del Diablito y bajar la tensión: “Claudio de momento ahora tiene que disfrutar del título. Es joven y a veces cuando te ponen el micrófono después de un partido, después de haber jugado su primer partido de titular, de haber ganado un título siendo de alguna manera más protagónico, tiene sensaciones encontradas. Hay tiempo para seguir hablando con él, de acompañarlo. Claudio es un chico que está desde los 8 años en River. Hay tiempo ahora para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo. Creo que no debe tener prisa de irse de esta institución que es enorme, porque de esta institución no hay que querer irse. Está claro que todo el mundo por ahí sueña con jugar en Europa, pero esta institución es enorme”, aseguró en ESPN.