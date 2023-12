Battaglia, sin filtro: la respuesta a Palermo, la relación con Riquelme, el dardo a Ibarra y sus “cortocircuitos” durante su etapa como DT de Boca

Battaglia Habló Sobre Las Declaraciones De Palermo Y Su Relación Con Riquelme

Las elecciones presidenciales que consagraron a Juan Román Riquelme como nuevo presidente de Boca Juniors abrieron la puerta a un inesperado cruce de ídolos. Las declaraciones de Martín Palermo sobre su vínculo con el flamante mandatario tras haber expresado su apoyo público a la oposición liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri resonaron fuerte en el Xeneize. El Titan también realizó una evaluación sobre el proyecto que comandó otro símbolo como Sebastián Battaglia y generó la respuesta del ex entrenador.

Al ser consultado por las nuevas tensiones entre Román y Palermo, Battaglia afirmó: “Todos queremos el bien para Boca siempre, Boca está por encima de cualquier nombre. Más allá de los jugadores que hayan estado y las alegrías que vivimos en esos planteles. Y lo que pudimos lograr jugando al fútbol en ese momento, que todos buscábamos el bien común que era que a Boca le vaya bien. Después sabemos que uno se puede llevar mejor con uno que con otro y pasa en todos. En aquel momento en la cancha nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer y pudimos lograr cosas realmente muy buenas donde la gente festejó, disfrutó... El tiempo pasa y se encuentra cada uno en una posición diferente y en un rol diferente. Empiezan a jugar otras cosas y por ahí las relaciones no son iguales que cuando se es jugador”.

En una entrevista radial con el programa Boca de Selección, que se emite por Radio del Plata, el más ganador de la historia de Boca le contestó al Titán que había hecho una singular apreciación sobre su gestión en el banco de suplentes: “En mi caso la verdad que lo vivo con tristeza porque uno siempre quisiera que se viva con armonía en el club y se pueda pensar en ese bien común que al fin y al cabo es Boca. Lo viví apartado, con tranquilidad. Sé que Martín hizo sus declaraciones y jugó su ficha también para poder estar dirigiendo la primera de Boca que es un sueño. Quizás por ahí me nombró a mí diciendo que había tenido la chance sin dirigir otro club, donde había estado mi tiempo en Almagro, ayudando a Julio Falcioni en Banfield. Mi idea era ser entrenador y tenía en la cabeza ser entrenador”, inició su respuesta Battaglia.

Battaglia habló sobre Palermo, Riquelme e Ibarra. También repasó su gestión como DT de Boca (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

“Surgió lo de Boca cuando fue la primera elección de Ameal donde se veía como un proyecto. Fui a la Reserva con mi cuerpo técnico, que lo llevé yo. Mi ayudante de campo, mi preparador físico. Se dio esa posibilidad de poder conocer a todos los chicos, sentir esa forma de proyecto, que el día que toque estar en Primera División como fue. Pude tener la oportunidad. Después que el proyecto se haya cortado por diferentes cortocircuitos, que no voy a negar que fue así, es otra cosa. A mí me están metiendo como en una bolsa que la verdad no me siento cómodo porque la idea de proyecto siempre estuvo presente”, agregó.

Palermo había dicho en ESPN: “¿Tuve que hacer un buen campeonato en Platense para creer que estoy capacitado para dirigir a Boca? Sin desmerecer al Negro Ibarra y a Seba Battaglia, los dos iniciaron sus períodos como técnicos de Boca sin haber dirigido en otro lado y se les dio la oportunidad. ¿Qué experiencia tengo que tener para dirigir a Boca?”.

Riquelme, Battaglia y Palermo en la época que compartieron cancha como jugadores de Boca (Foto: EFE)

En línea con su respuesta a Palermo, también recordó las palabras de Basualdo que habló de “experimento” al referirse a su elección como DT del Xeneize en agosto del 2021: “Hoy no me hace bien eso, como fue el otro día también de Pepe en una declaración. Son todas las cosas en una bolsa que la verdad no me gusta estar porque sí había un sentido de proyecto que después no se pudo continuar. Es así de simple, pero tengo un cuerpo técnico, un preparador físico, un ayudante de campo que tampoco quiero que le falten el respeto a ellos por nombrarme a mí”.

Si bien afirmó que puede “coincidir” en algunas cosas que dijo Palermo y señaló que tiene “muy buen relación” con el ex goleador, Battaglia buscó diferenciarse del proceso de Hugo Ibarra: “Él habla de los méritos que puede hacer un técnico para dirigir a un club como Boca. Pero bueno, nada te asegura nada en este mundo del fútbol y está a la clara lo que pasó con Scaloni, que tuvo sus críticas y es el técnico que nos sacó campeón del mundo. Sí hay que estar en una línea, tener las cosas claras, un proyecto claro, saber lo que uno busca y después es fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Pero cuando todo está más claro y mucho más concreto, las cosas podían salir de la mejor manera o deberían acomodarse. Después es fútbol. En algunas cosas coincido con Martín y en otras, como en mi caso, yo tenía un proyecto, por eso no me pongo en la misma bolsa que en este caso Hugo (Ibarra). No creo que haya sido igual”.

Al mismo tiempo, reconoció que Palermo y Román tiene “diferentes personalidades”, pero dio su opinión sobre el tema recordando su mandato: “No quita que después puedan trabajar juntos en algo o se podía haber armado algo como un comienzo. A medida que empieza, como dijo Martín también, el desgaste puede ser lógico por distintos pensamientos que me pasó a mí también, que no lo esperaba. La realidad es esa”.

Sin embargo, no descartó volver a tener una conversación con Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol si en algún momento vuelven a pensar en él: “¿Cómo te voy a decir que no? Boca es mi casa. El día de mañana, no digo con la dirigencia que está hoy, no lo sé, no sé qué puede pasar de acá al final. Obviamente que no me gustó la manera que se dio la salida. Creo que está claro que no, que no es lo correcto, lo que se debería hacer. Creo que fue demasiado excesivo en situaciones, pero eso quedó en el pasado. Ya está. El día de mañana estoy pensando en seguir dirigiendo. ¿Quién sabe qué puede llegar a pasar? Atender el teléfono voy a atender. ¿No estoy de acuerdo como se dio lo anterior? No. Si uno se sienta a hablar como gente civilizada y gente mayor que somos y realmente se aceptan las condiciones que uno puede llegar a poner, eso es otro tema”.

Para finalizar, subrayó que nadie podrá quitarle haber sido bicampeón y planteó aspectos positivos de su paso como DT: “A veces pareciera que queda como criticado un proceso donde queda manchado por algo y estás en una bolsa de algo que no podés salir. Pará... A mí me tocó agarrar el equipo casi último y clasificamos a la Copa Libertadores para 2022, ganamos la Copa de la Liga y clasificamos a la Copa (Libertadores) 2023 que es la que Boca termina llegando a la final. Hay un montón de situaciones que hemos hecho que no se valoran”.