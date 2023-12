8 frases de Martín Demichelis: su emoción tras lograr su segundo título en River Plate, la frase sobre su continuidad y el consejo al Diablito Echeverri

River Plate cerró de la mejor manera el año deportivo con la consagración en el Trofeo de Campeones. El Millonario dejó atrás un semestre irregular después de ser campeón de la Liga Profesional al comienzo de 2023 con una actuación muy buena ante Rosario Central en Santiago del Estero y el entrenador, Martín Demichelis, se mostró muy emocionado en medio de la celebración por su segundo título en el club.

En charla con ESPN, fue consultado sobre en quiénes pensaba en este momento muy especial y Micho no pudo evitar los ojos llorosos a medida que avanzaba en su respuesta: “En mi familia... Mi familia”. Luego de aclararse la garganta, encontró fuerzas para seguir con sus sensaciones: “A mi mujer, mis hijos, mis hermanas... No es fácil volver al país. Soy argentino, mi familia también. 20 años afuera y hay que volver a adaptarse a la cultura”.

Más adelante, se refirió a su continuidad en el cargo con el horizonte puesto en 2024, año en que la Banda deberá defender la corona en el torneo local y comenzará su participación en la Copa Libertadores: “Yo tengo la tranquilidad de que soy inmensamente feliz en River, de que tengo un grupo dirigencial que en el momento que decidió mi contratación siempre apoyó, me dieron la tranquilidad a la hora de trabajar. Tengo dos fenómenos como Enzo Francescoli y Leo Ponzio, que me apoyan. Jorge (Brito), Matías (Patanian), Nacho Villarruel... Todos los dirigentes que hacen de esta institución la mejor de Sudamérica”.

“Esto me da tranquilidad de que podemos ir a descansar con felicidad y una sonrisa. La gente de River se lo merecía, está lejísimo Santiago del Estero para venir. Colmaron y no pararon de alentar. Se agradece muchísimo”, agregó el DT para disipar cualquier duda sobre su permanencia en el banco de suplentes más allá del 31 de diciembre.

Además, realizó un balance de su primera temporada como entrenador en la entidad de Núñez: “Fue un año de grandísima experiencia en todo sentido. No solo desde lo futbolístico. Los esquemas son lo de menos. Convivir con un plantel de tanta jerarquía, amplio, con nuestra cultura. Creo que merecíamos terminar así porque a lo largo de todo el año fuimos los mejores, con altibajos, con un noviembre que no fue bueno”.

“Fue un equipo que intentó divertir, salió a jugar y fuimos dominantes. A veces, éramos dominantes y no convertíamos, pero nos llegaban, convertían y perdíamos”, señaló. En la misma sintonía, realizó un breve análisis de la labor colectiva en la final contra Rosario Central: “Se vio reflejado en el campo contra el último campeón, un grandísimo equipo. Desde el plano doméstico, a lo largo de los 12 meses fuimos los mejores”.

Minutos después, volvió a ser entrevistado por la cadena deportiva sobre la situación contractual de Claudio Diablito Echeverri, quien anunció que no renovará su contrato con el club: “Hay tiempo para seguir hablando con él, acompañarlo. Está desde los 8 años en River, hay que cobijarlo. Aconsejarlo... Creo que no debe tener prisa de abandonar el club. No hay que querer irse. Está claro que todos sueñan con jugar en Europa, pero River es enorme”.