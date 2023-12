Una leyenda del tenis desvela el motivo que hace especial a Djokovic y se rinde a Alcaraz: “Tenemos un nuevo rey”

Alcaraz celebra su triunfo en la final de Wimbledon ante Djokovic (REUTERS).

Cuando Novak Djokovic ganó su primer Grand Slam, el Open de Australia en 2008, Carlos Alcaraz apenas levantaba unos palmos del suelo y la raqueta con la que entrenaba ocupaba más espació que él. Ahora, una década y media después, el murciano y el serbio protagonizan la última gran rivalidad del tenis. “Pienso en Novak Djokovic casi en cada entrenamiento, no te voy a mentir”, declaró el español a su llegada a Shanghái para disputar el penúltimo torneo del año antes de las ATP Finals. “Él siempre me está llevando al límite. Creo que le hago más o menos lo mismo. Por eso hicimos una final memorable”, aseguró el serbio tras la última final que ambos disputaron en Cincinnati.

Ambos han reinventado la máxima rivalidad tenística este 2023 enfrentándose en cuatro ocasiones. La última, en Turín, se la apuntó el serbio (3-6, 2-6) sellando así su pase a la final de las ATP Finals que a la postre terminó ganando tras superar con claridad a Jannik Sinner. Como otras tantas veces ante otros tantos aspirantes mucho más jóvenes que él, Novak Djokovic volvió a prevalecer a sus 36 años y ese intangible retrasa su retirada. “Cuando los jóvenes empiecen a patearme el culo significará que es el momento de reflexionar, pero por ahora no está sucediendo. Mi motivación adicional está en esos jóvenes que tienen hambre de éxito y están inspirados para jugar lo mejor que puedan contra mí. En cierto modo, ellos despertaron la bestia que hay en mí”, reflexiona.

Wimbledon, el pico del 2023

La derrota en Turín significó el broche de Carlitos a una temporada que, pese a los resultados y sensaciones de los últimos torneos, es la mejor desde que compite en el circuito. Sus seis títulos, en Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Queens, Indian Wells y Wimbledon, derrocando en este último torneo a Djokovic y originando, sin saberlo, la indomable reacción del serbio. “La victoria de Alcaraz en Wimbledon me cabreó tanto que necesitaba hacer todo lo posible para ganar el US Open en suelo estadounidense. Y lo hice. Es una gran oportunidad para mí reinventarme y golpear más fuerte de lo que nunca hice. Alcaraz es el tenista más completo que he visto en años”, asegura Nole.

Precisamente, sobre aquel encuentro se ha pronunciado un extenista que se retozó hasta en tres ocasiones sobre la hierba del All England Club: Boris Becker. “Fue el mejor partido del año. Con el debido respeto a todos los demás ganadores. El Djokovic-Alcaraz fue algo fuera de este mundo. Así que el máximo respeto si lo comparas con otros deportistas y deportes, pero ningún deporte tiene nada mejor que ofrecer”, asegura un Becker que pone en valor aquel triunfo del español. “Tenemos un nuevo rey”.

Djokovic el sempiterno

A sus 36 años, Djokovic ha barrido del circuito a la armada de nuevos tenistas jóvenes que intentaban destronarle. “Uno no está hecho para jugar al tenis así a los 36 años. ¿Cuándo se cansa este tipo, o cuándo se le acaba la motivación? ¿O cuándo simplemente se le acercará la siguiente generación? Novak es el dominador de la escena tenística: ha ganado tres de los cuatro Grand Slams y, luego, quedó segundo en esa fabulosa final de Wimbledon contra Alcaraz”.

Alcaraz y Djokovic se saludan tras la final de Wimbledon (REUTERS).

“La cuestión es cuánto tiempo podrá seguir así. En mayo cumplirá 37 años. Alcaraz y compañía serán ahora un año más maduros, más experimentados y mejores. Creo que lo mejor que le puede pasar al tenis en general es que Djokovic siga fuerte y que las nuevas generaciones se acerquen. En otras palabras, sigo esperando que Djokovic gane uno o dos Grand Slam. Pero también creo que Alcaraz y compañía se lo pondrán difícil más a menudo, lo cual sería normal”, zanja Becker.

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

Si alguien puede desbancar al serbio, ese es Carlitos. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno a Djokovic y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.