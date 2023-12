Palermo ventiló detalles sobre su relación con Riquelme y cuestionó la actitud de Diego Martínez

Luego de las explosivas declaraciones de Martín Palermo respecto a la chance de dirigir a Boca Juniors con Juan Román Riquelme como presidente de la institución, el Titán volvió a ahondar en el tema y ventiló algunas cuestiones referidas a su relación con el otro ídolo y flamante pope xeneize. Además, cuestionó la actitud de Diego Martínez, que de un momento a otro abandonará a Huracán para ponerse el buzo de DT azul y oro.

“Yo no puedo pensar en estar en Boca los próximos cuatro años, es una realidad. En estos cuatro años, estuve en Aldosivi, tuve charlas con Román, pedidos de jugadores, me dieron a Valentini (Aldosivi), estaban Maximiliano Zalazar y Vicente Taborda en Platense, fuimos hablando... Siempre hubo esa relación y siempre le agradecí la predisposición de cederme jugadores. En esas charlas que tuvimos, por la confianza que hay y que convivimos, podría haber existido un café de por medio para plantear alguna intención de que yo fuera entrenador de Boca. Y no lo sentí”, confesó Palermo, en diálogo con ESPN.

El técnico saliente del Calamar, que llegó a la final de la Copa de la Liga, detalló: “Hasta en Villarreal tomamos un mate y no existió una iniciativa ni tampoco yo voy a decirle ‘escuchame, Román, ¿nos sentamos a tomar un mate a ver si me proponés ser técnico de Boca?’. Hay que ser sincero, porque los comunicadores dicen ‘lo van a llamar a Palermo, le van a proponer’ y no hay que generarle la expectativa al hincha cuando hay que ir con la verdad”. Y resumió: “Si no me llamaron en estos cuatro años, en los que hubo posibilidades de hacerlo tranquilamente, ¿por qué lo van a hacer en los próximos cuatro años?”.

“¿Si no gusto como técnico o es una cuestión de afinidad? Cómo puedo saberlo yo. Lo que siento es que nos conocemos. Somos distintos, no podemos conectar como tendría que ser un proyecto juntos porque yo pienso de una manera y vos de otra. Va a ser difícil convivir. Cuando convivimos como jugadores lo hicimos muy bien adentro de la cancha, después nos llevábamos como nos llevábamos afuera. No sé si es personal, es una cuestión de afinidad y conexión. Para proyectar algo en un club como Boca donde el presidente y técnico no tienen conexión, dispara todo”, fue otra sentencia.

Al mismo tiempo, Palermo criticó indirectamente la actitud de Diego Martínez, que renunciará a Huracán cuando tenía seis meses más de contrato para ponerse el buzo de DT de Boca: “Yo estaba en Platense y todos decían que estaba dentro de los nombres (para ir a Boca). Pero yo voy a respetar el contrato en el club donde esté. Cada uno actúa como quiere y hace lo que le parece. Yo no actúo de esa manera. Se terminaba mi contrato con Platense y esperaba la oportunidad de Boca. Yo no voy a cortar un vínculo por la desesperación de dirigir a Boca. Cuando quiera agarrar Boca, será en un momento en el que esté sin trabajo y que proyecte algo que quiera cuando me siente con el presidente”.

Palermo reveló que los candidatos a presidente de Boca en 2019 José Beraldi y Christian Gribaudo lo sondearon para ser futuro DT y él optó por aguardar a ver quién ganaba la elección. “Después no hubo llamados ni en la etapa de Angelici en sus dos períodos, ni en esta gestión. Ahora hablé porque me vi con el sueño de cumplir mi meta como entrenador, que es dirigir a Boca o Estudiantes”, dijo.

OTRAS FRASES DE MARTÍN PALERMO

Su cariño con Boca y Estudiantes. “Con Boca gané todo lo que gané profesionalmente como jugador y Estudiantes me dio la posibilidad de empezar mi carrera como jugador y dar el salto a Boca. Viví cosas en Estudiantes en mis inicios, formación y crecimiento que me hicieron la persona que soy. Me educó. Soy como soy gracias a la educación de mis padres, la escuela y Estudiantes. Eso a mí me sigue teniendo la sangre de lo que es ser hincha de un club. Mi papá me llevaba a 1 y 57. ¿Me puse la camiseta de Boca? Soy de Boca a muerte, represento a Boca de la mejor forma, como lo hice hasta el último día. Hoy siento cosas como hincha de Estudiantes, pero con todo lo que me dio Boca y todo lo que viví, imposible no tener el deseo de ser técnico, la profesión que elegí”.

Su último tramo en Platense ante los rumores de ir a Boca. “Quedó muy demostrado dónde estaba puesta mi cabeza. Si me involucraba de lleno en el tema Boca, después del partido con Sarmiento le decía ‘mirá, es la oportunidad de mi carrera y voy por todo a Boca’. Me involucraba en la campaña, empezaba a hacer política e iba a cada acto. No, dije lo que sentí y que la posibilidad estaba. Pero seguí involucrado en Platense hasta la final. Sufrí, me emocioné y viví en tres semanas lo que nunca viví como entrenador. En la concentracion pensaba que estaba por jugar una final como entrenador, ¿qué es esto? Mi sensación era de disfrute, no la estaba pasando mal. Era una sensación linda de sentir todo lo que me había costado en los 10 años llegar a esto”.

El supuesto interés de Talleres y Vélez. “No hubo conversaciones ni llamados. A veces surge el nombre y se instala cuando no hay comunicación. Ahora es estar tranquilo, preparado, cerrar el año de esta manera es la satisfacción de un gran año, haber ayudado a Platense a subir la vara, que el club creció, que a Platense se lo ve desde otro lugar. Los jugadores tendrán más ganas de ir a Platense, el club sabe cuál es la forma de caminar este recorrido y seguir creciendo. Todos los jugadores se potenciaron, tuvieron la venta más importante de la historia del club, de Pellegrino al Milan. Hicimos debutar chicos. Me quedo con eso. El trabajo se ha visto y el agradecimiento está, así que me voy con muy buenas sensaciones”.

El respeto de los hinchas. “Disfruto en la calle el reconocimiento y agradecimiento. No hay camiseta. Fui a la cancha de River y más allá de que hubo algún silbido, era mi primera vez como entrenador y me sentí respetado. No me sentí incómodo. No pensé ‘uy che, me van a reputear o decir cosas’”.