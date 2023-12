18 frases de Felipe Melo: la peculiar razón por la que se hizo de Boca, su canción preferida de La Doce y el mensaje de un DT argentino que lo sorprendió

Felipe Melo explicó su fanatismo por Boca Juniors

Felipe Melo es uno de los futbolistas brasileños que más simpatía tiene por la Argentina, a tal punto que reconoció en reiteradas entrevistas que tiene un cariño especial por Boca Juniors, equipo al que justamente enfrentó (y venció) en la final de la Copa Libertadores de América 2023, disputada en el estadio Maracaná.

Te puede interesar: Entrevista con Marcelo, figura del Fluminense finalista del Mundial de Clubes: de su amistad con Riquelme al debate Europa-Sudamérica

El experimentado mediocampista, que se encuentra a horas de una nueva final, esta vez en el Mundial de Clubes y ante el poderoso Manchester City de Pep Guardiola, ahondó en su pasión por el Xeneize, contó por qué no llegó a jugar allí y confesó que le gustaría observar un partido desde la popular de La Bombonera al lado de La Doce.

“Me hubiese gustado jugar en Boca Juniors, pero ya está, cierro mi carrera acá en Fluminense. Estoy bien, si el presidente me dice un año más, sigo un año más. Mi pensamiento ahora mismo es dejar el fútbol en diciembre de 2024″, indicó Felipe Melo en la entrevista Líbero Versus (TyC Sports). “Román (Riquelme) nunca me llamó para ir a Boca. Sí, antes de la final de la Libertadores a ver si nos veíamos en el Maracaná y después para felicitarme”, agregó el ex jugador de la selección de Brasil, Inter, Palmeiras y Galatasaray de Turquía, entre otros.

Te puede interesar: Erling Haaland se negó a sacarse fotos con los hijos de los jugadores de Fluminense y desató una polémica: “Hizo como si no existieran”

El futbolista de 40 años reconoció que uno de los factores por los cuales se enamoró de Boca desde chico fue por “las patadas que pegaba el Flaco Schiavi”. Aunque también por las pinceladas de Riquelme. “Me gustaba la hinchada. Cuando me retire sería muy lindo ver un partido en La Bombonera con la 12 cantando con toda la gente. Hasta Matterazzi me mandó un mensaje por Boca. Le tengo cariño, pero amo a Fluminense”, insistió el carioca.

Por qué Felipe Melo no jugó en Boca Juniors

Luego, se puso a entonar su canción preferida de la hinchada de Boca: “Gallina, esa mancha no se borra más, te fuistes al descenso y quemaste el Monumental...”. Melo tuvo la chance enfrentar a River Plate en fase de grupos de la Libertadores con Fluminense y mantuvo un duelo particular con el público al hacer el gesto de la gallina, el que hizo Carlos Tevez en la Copa de 2004. “No sabía que no se podía hacer la gallinita, los hinchas me hacían el gesto de mono. Le tengo mucho respeto a River, me encantó jugar en el Monumental, hicieron una fiesta increíble los hinchas, cantando los 90 minutos”, expresó.

Te puede interesar: El gesto detallista de Pep Guardiola en la sala de prensa antes de la final del Mundial de Clubes contra Fluminense

OTRAS FRASES DE FELIPE MELO :

- El director técnico que le envió un mensaje tras haber ganado la Copa Libertadores: “Me mandó un mensaje de WhatsApp el Cholo Simeone”.

- “Si no hubiese sido futbolista hubiese sido policía federal. Me gusta, después me iba a Estados Unidos con el FBI. Festejaba haciendo (el gesto) la pistola como un político de acá que me gustaba (por Jair Bolsonaro)”.

- “Siempre jugué al fútbol. Desde los 8 años ganaba plata con el fútbol para ayudar a mi familia. Pagaba el alquiler para vivir con mis abuelos. Mi padre trabajaba un montón. Vivía en una favela muy difícil y luego en la ciudad. Me despertaba a las cuatro de la mañana para tomar el colectivo e ir a entrenar. Caminaba 20 kilómetros, me daba mucho miedo. Tenía mucha fe en Dios que iba a llegar”.

- Sus ídolos: “De chico, Romario y luego Juan Sebastián Verón, que era un fenómeno en el mediocampo. De más grande fue Verón. Fue muy importante haber jugado contra él. Recuerdo que me dijo (en un Argentina-Brasil en Rosario): ‘Felipe, te voy a romper la cabeza’”.

Felipe Melo y un clásico gesto al festejar de manera efusiva un quite en el Mundial de Clubes (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

- El cruce con De La Cruz en el Monumental: “Le festejé el lateral porque intentó pegarme por la espalda. Yo soy fuerte y por eso grité. Pero es un excelente jugador, en Sudamérica está entre los tres mejores, tiene gol y corre en todo el campo”.

- Un jugador argentino que le gustaría tener en Fluminense: “(Federico) Redondo, de Argentinos, es demasiado bueno”.

- La final de la Copa Libertadores: “Sabíamos que Boca iba a jugar así. Llegaron a la final gracias a los penales e iban a intentar llevar el partido ahí. Iban a jugar cerraditos, a salir de contraataque porque Chiquito Romero es bueno en los penales”.

- Le contestación al Colo Barco: “No van a copar nada (por Boca). En el Maracaná es todo Fluminenese. Ellos ya ganaron seis, iba a terminar muerto pero con mi Libertadores. Tengo que hacer lo que sea para ganar”.

- Su apodo: “En Turquía me llamaban el Pitbull. Estoy viejo, pero aún tengo dientes. En Turquía el clima era picante, me gustaba mucho”.

Juan Román Riquelme recibió a los jugadores de Fluminense Germán Cano, Marcelo, Felipe Melo y Ganso

- Germán Cano: “No entiendo por qué no lo convocan a la Selección, si el fútbol son momentos. Es un gran jugador a nivel mundial. No sé por qué no le dan una oportunidad en algún partido amistoso. Lo quiero para Brasil porque hace goles”.

- Lionel Messi: “Es el mejor que he visto jugar. Me volvió loco muchas veces. Es un ídolo mundial. Yo hincho para Brasil, pero respeto a los brasileños que alientan a la Argentina”.

- El Mundial que ganó Argentina en Qatar: “Hacía mucho tiempo que no perdían, creo que llegó así al Mundial. Diciendo: ‘No voy a perder porque somos los mejores’, pero cuando pierden el primer partido (contra Arabia Saudita) se bajaron de la nube y dijeron: ‘tenemos que correr y luchar porque sino...’ Eso hizo a la Argentina campeona. Fueron justos vencedores”.

- Los jugadores más fiesteros: “Adriano, el Emperador; Ronaldinho Gaúcho y el chileno Mauricio Pinilla”.

- Tres personajes para compartir un asado: “Verón, Matterazzi y Gattuso”.